日本政府は硫黄島民を見捨てたのか…多くの人が知らない「アメリカとの交渉」の歴史

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

アメリカ方針にソビエトが抗議

祖国は、硫黄島民を見捨てたのだろうか。

私は即座に「そうだ」とは言えない。なぜなら、日本政府は戦後、必死に声を上げていたからである。帰島を求める旧島民の切実な思いに応えようと、政府関係者たちは米国との外交の最前線で、懸命な交渉を試みていた。

その証拠は、戦後の日本政府が残した公文書の中に数多く残されている。

たとえば1950年。この年は、日本にとって戦後体制の転機となる年だった。

6月25日、朝鮮半島で戦争が始まった。米ソ冷戦は一気に激しさを増し、アメリカは日本との講和を急ぎ始めた。日本を西側陣営に組み込み、アジアの安全保障の要石とする。その構想の中で、米国はひとつの問題に直面することになった。

それは、日本から切り離したあの〈諸小島〉を今後どうするのか、という問題だった。

〈諸小島〉問題に対する米政府の方針が示されたのが、10月に報道で伝えられ、のちに米国務省が発表した「対日講和7原則」だった。そこにはこう記されていた。

〈日本国は（中略）合衆国を施政権者とする琉球諸島及び小笠原諸島の国際連合信託統治に同意（する）〉

信託統治とは、敗戦国から切り離された地域を、国連の名の下に、特定の国家が一時的に統治する仕組みだ。名目上は「国際管理」だが、実態としては施政国の支配下に置かれる。

つまり、アメリカは硫黄島などの〈諸小島〉を自国の手の内に残しておく構想を描いていた。

だが、これに強く異を唱えたのが、ソビエト連邦だった。

ソ連は、1950年11月の「ソヴィエト連邦の覚書」でこう主張した。

〈カイロ宣言もポツダム協定も、琉球諸島及び小笠原諸島を日本国の主権の下から除去すべきことを述べてはいない〉

つまり、信託統治は、連合国間で合意された「領土不拡大」の精神に反すると、ソ連は強く抗議したのだ。

これに対し、米国務省は反論した。

〈国際連合憲章第77条は、第2次世界大戦の結果として敵国から分離される地域にも信託統治制度を適用することを明白に予定しており、信託統治制度は、確かに、領土拡張と同一視されるべきものではない。（中略）ソヴィエト連邦政府は、日本国の主権が、列記された四つの主要な島及びわれらの決定する諸小島に制限されるとポッダム宣言に規定された事実を無視したように思われる〉

ここで改めて注目すべきは〈吾等の決定する諸小島〉というポツダム宣言の一文である。アメリカは、その一文を根拠に、小笠原諸島を日本から切り離す正当性を主張した。一方で、ソ連は「それは拡張主義ではないか」と反論する。両者の主張は真っ向から対立した。

祖国は硫黄島民を見捨てず

大国間の意見対立の狭間で、日本政府は沈黙しなかった。

1951年1月30日。米国側に対して一つの文書を提出した。表題は「わが方見解」。それは、対日講和条約の交渉を前に、米国の信託統治方針に対する日本側の立場と希望を伝えるための外交文書だった。

〈日本は、米国の軍事上の要求についていかようにでも応じ、バーミュダ方式による租借をも辞さない用意がある〉

ここには、戦争に敗れ、いまだ主権を回復できない敗者の立場が色濃くにじんでいた。だが、この文書は、ただの米国追従では終わらなかった。

〈われわれは、日米両国間の永遠の友好関係のため、この提案（＝信託統治）を再考されんことを切に望みたい〉

つまり日本は、米国の意図を尊重しながらも、あえて言葉を選び、反対の意思をにじませたのである。そして〈信託統治がどうしても必要であるならば、われわれは、次の点を考慮されるよう願いたい〉とした上で、4項目の検討を米側に求めた。その一つが帰島許可だった。

〈小笠原諸島及び硫黄島の住民であつて（中略）日本本土に引揚げさせられたもの約八千名は各原島へ復帰することを許される〉

この一文には、魂が込められている。たとえ信託統治領になったとしても、島民たちの故郷への思いを無視しないでほしい。祖国はそう願っていた。硫黄島民を見捨てなかった。では、その願いを退け続けたのは、誰だったのか。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

