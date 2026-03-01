¸À¸ì¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ê¡©¡Ë¸»Àô
¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÂçß·¿¿¹¬»á¤¬¤³¤ÎµðÂç¤ÊÌä¤¤¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¿Ï¢ºÜ¡Ø¼Ò²ñÀ¤Îµ¯¸¶¡Ù¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎPR»ï¡ØËÜ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ºÜÂè85²ó¤«¤é¤Ï¾ì½ê¤ò¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë°Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹Í»¡¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£°¡¡¥Ò¥È¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï--Ï¢ºÜÂè86²ó°Ê¹ß--Æ»ÆÁ¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¤ª¤â¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ò¼Ò²ñÀ¡Ó¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¡Ò¼Ò²ñÀ¡Ó¤ò²ÄÇ½¤Ê¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤Ï²¿¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÃµµæ¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÌäÂê¤ò¡¢½½Ê¬¤ËÌä¤¤¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãµµæ¤òÃæÃÇ¤·¤¿ÌäÂê¤È¤Ï²¿¤«¡£¸À¸ì¤ª¤è¤Ó¡¢¸À¸ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿»×¹Í¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈ¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¸ì¤Îµ¯¸¶¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸¶½éÅª¤Ê¸À¸ì¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î²óÅú¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸¶½éÅª¤Ê¸À¸ì¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸½ºß¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®½Ï¤·¤¿¸À¸ì¡¢¤¤¤ï¤Ð´°À®¤·¤¿¸À¸ì¤Ø¤ÈÈ¯Ã£¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸À¸ì¤â¤Þ¤¿Æ»ÆÁ¸½¾Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ»ÆÁ¤Î¿Ê²½¤Îµ¡À©¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Æ»ÆÁ¡½¡½¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤ËÄ¾ÀÜ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëµ¬ÈÏ¤ä´·½¬¡½¡½¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂ¸Î©¤·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À®½Ï¤·¤¿¸À¸ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ»ÆÁ¤ò¤á¤°¤ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¯Ã£¤·¤¿¸À¸ì¤ä»×¹Í¤¬Æ»ÆÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»ÆÁ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀè¼è¤êÅª¤ËÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÀè¼è¤ê¡×¤ÎÉôÊ¬¤ËÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ö
º£¡¢¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤«¤ï¤ë¸½¾Ý¡ÊÆ»ÆÁ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤¬¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÀÍý¤Î½ç½ø¤ÏµÕ¤À¤È¸«¤Ê¤¹¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¸ÇÍ¤Î¼Ò²ñÀ¤Î¿Ê²½¤È¤ÏÆÈÎ©¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¼Ô¤ÏÁ°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ï¼±Åª¤Ê¸«²ò¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½½Ê¬¤Ê¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥À¥á²¡¤·Åª¤Ë--¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥È¥Þ¥»¥í¤ËÊï¤Ã¤Æ--¡¢¥Ò¥È¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤È¡Ê¥Ò¥È°Ê³°¤Î¡ËÎîÄ¹Îà¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤¿Æó¤Ä¤Î¸¦µæ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥Ú¥óÅù¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¹Í¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¹â³¬¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¹Í¤Ï¡¢Â¾¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ò¥È¤À¤±¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ö2¡Ë¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾Úµò¤òµó¤²¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎóµó¤Î»ÅÊý¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Î¼çÄ¥¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Â¸³Åª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥È°Ê³°¤ÎÎîÄ¹Îà¤â¡¢´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÂç¤¤¤¡Ý¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÂ¿¤¤¡Ý¾¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¡Ý°Û¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈæ³Ó¤ò¤Ê¤·¤¦¤ë¡£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢°ì¼ï¤ÎÎàÈæÅª¤Ê¿äÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ï¿ä°ÜÎ§¡ÊA¤¬B¤è¤êÂç¤¤¯¡¢B¤¬C¤è¤êÂç¤¤¤¤È¤¡¢A¤ÏC¤è¤êÂç¤¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÏÀ¤Îµ¬Â§¡Ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥È¤Î´Ø·¸Åª»×¹Í¤¬¡¢Â¾¤ÎÎîÄ¹Îà¤Î¤½¤ì¤È¤Ï²¿¤«¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£¤É¤ÎÅÀ¤¬¥Ò¥È¤Ë¸ÇÍ¤Ê¤Î¤«¡£Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¥¢¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥¯¥Þ¥óÅù¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ö3¡Ë¡£¥Ò¥È¤À¤±¤¬¡ÖÌò³äµ¬Äê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£ºÊ¡¢Éã¡¢½¾¼Ô¡¢µÒ¡¢¼Ú¤ê¼ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¡Ä¡Ä¡£Èà¤é¤¬Ìò³äµ¬Äê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»öÊª¡¦¿ÍÊª¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìò³äµ¬Äê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î»öÊª¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î´Ø·¸°ìÈÌ¤Ë¤Ï´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ò¥È¤À¤±¤¬¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÉÑÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿äÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ò¥È¤À¤±¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¶¨Æ¯¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤Ë¸ÇÍ¤Î--Â¾¤ÎÎîÄ¹Îà¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î--´Ø·¸Åª»×¹Í¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¸ÇÍ¤Î¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Ìò³äµ¬Äê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁÏÈ¯¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»ö¼Â¤À¤±¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ëÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤È¤ÏÆÈÎ©¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ÎÆñÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤ÊÇ¾¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¤ÎÂç¤¤¤´ï´±¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅ¬±þ¾å¤ÎÍøÅÀ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ï´±¤ò¤â¤ÄÆ°Êª¤¬ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¼çÆ³Åª¤ÊÍ×°ø¤¬¼Ò²ñÀ¤ÎÊý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆñÅÀ¤Ï¹îÉþ¤µ¤ì¤ë¡£½é´ü¿ÍÎà¡Ê¥Û¥â¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥²¥ó¥·¥¹¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¶¨Æ¯¤ÎºÎ¿©¹ÔÆ°¤¬Å¬±þÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Î¶¨Æ¯¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ÎÆó¤Ä¤Î¿Í¸ý³ØÅª¤ÊÍ×°ø¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¶¨Æ¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè°ì¤Ë¡¢Â¾½¸ÃÄ¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Î¶¥Áè¤Î·ã²½¡¢ÂèÆó¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤Î¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãç´Ö¡ÊÆ±¤¸Æâ½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¤â¡¢»ýÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë¶¨Æ¯¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤ÎÂ¸Â³¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Æ»ÆÁ---¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ»ÆÁ---¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ»ÆÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¼ÂÁ©¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¹âÅÙ¤ÊÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡¦¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï²¿¤«¡©
¡ö
¤³¤ì¤¬¼¡¤Ê¤ëÃµµæ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÊÒÉÕ¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤«¤¢¤ë¡£¸¶½éÅª¤Ê¸À¸ì¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¹Í¤¨¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î²¾Àâ¤ò¤¹¤Ç¤ËÄóµ¯¤·¤¿¡£¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î¸»Àô¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸»Àô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸À¸ì¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ò¤â²òÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Àè¤ËÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸»Àô¤ò¤á¤°¤ëÃµµæ¤Ï¡¢Éû»ºÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·çÍî¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¸À¸ì¤ËÀèÎ©¤Ä¤â¤Î¡¢¤ä¤¬¤Æ¸À¸ì¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸À¸ì¤ÎÁ°»ËÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²»³Ú¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸À¸ì¤Î¿Ê²½Åª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡©²»³Ú¤È¸À¸ì¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
£±¡¡¸À¸ì¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀë¸À¡×
1-1¡¡Å·ºÍ¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¸À¸ì½¬ÆÀ¤Î¼ºÇÔ
¤Þ¤º¡¢¸À¸ì¤Îµ¯¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò--¼ã´³¤ÎÏÀÅÀ¤òÉÕ²Ã¤·¤Ä¤Ä--À°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ä¥Ü¥Î¥Ü¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ê³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ½éÊâÅª¤Ê¸À¸ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Àâ¤Î¤â¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼Â¸³¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¼Â¸³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤ÎÎà»÷¤Î¼Â¸³¡¢Âç·¿Îà¿Í±î¤Ë¡Ö¸À¸ì¡×¤é¤·¤¤â¤Î¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¤É¤Î¼Â¸³¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë·¼È¯Åª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾¾ÂôÅ¯Ïº¤¬¡¢¥¢¥¤¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÈó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ê¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ê2026Ç¯1·î»àË´¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¸À¸ì¡×¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¼Â¸³¤Ç¤¢¤ë¡ÊÏ¢ºÜÂè£µ²ó¡Ë¡£
¾¾Âô¤¿¤Á¤Î·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¿§¤ò¡¢¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ï²»À¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Þ·ÁÊ¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡£¿Þ·ÁÊ¸»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢»Í³Ñ·Á¡¢±ß¤Ê¤É¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê´ö²¿³Ø¿Þ·Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸À¸ì¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö°ÕÌ£¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¨¡Ë¡×¤È¡Ö°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¡Ë¡Êµ¹æ¡Ë¡×¤È¤Î´Ö¤Î×ó°ÕÀ¡Ê¼«Á³¤ÊÂÐ±þ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¤Ï¡¢¿§¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤¿Þ·ÁÊ¸»ú¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿É´¿§¤â¤Î¿§¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¸³¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¡£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥¢¥¤¤Ï¡¢¿§¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¸À¤¦¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¾Âô¤¿¤Á¼Â¸³¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶öÁ³¡¢µ¤¤Å¤¯¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç--¼Â¸³¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯--¡¢¿Þ·ÁÊ¸»ú¤ÎÊý¤òÀè¤Ë¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁª¤Ð¤»¤Æ¤ß¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¢¥¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÅö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¿§»æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ß¤À¡£
¾¾Âô¤¿¤Á¤Ï¶ÃØ³¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÍÄ»ù¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÀÖ¤¤¿§»æ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¢¥«¡×¡¢²«¿§¤¤¿§»æ¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¥¤¥í¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Ë¡¢¡ÖÀÖ¤¤ÀÑ¤ßÌÚ¤ò¤È¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤È¤«¡¢¡Ö²«¿§¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿§¤ÎÀÑ¤ßÌÚ¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÍÄ»ù¤Î¸À¸ì½¬ÆÀ¤È¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¡Ö¸À¸ì¤é¤·¤¤â¤Î¡×¤Î½¬ÆÀ¤È¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤¬º¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÏÀ¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆÏÀ¤·¤Ê¤¤¡ÊÏ¢ºÜÂè6²ó¤ò»²¾È¡Ë¡£¸À¸ìÅ¯³Ø¤Î¸À¸ì¹Ô°ÙÏÀ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î·ëÏÀ¤À¤±½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢¡Ê¿ë¹ÔÅªÈ¯ÏÃ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¡ËÀë¸ÀÊ¸¤Î»ÅÍÍ¤Ç¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÖ¤À¡×¤È¸À¸ì¤òÍÄ»ù¤Ë--¤½¤·¤Æ¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë--¶µ¤¨¤ë¤È¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ÎÊ¸¤ò»ö¼Â³ÎÇ§ÅªÊ¸¤È¤·¤ÆÈ¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢ÍÄ»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÀë¸ÀÊ¸¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Àë¸ÀÊ¸¤Ê¤Î¤«¡©
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÈÀ¤³¦¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÅ¬¹çÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢»ö¼Â³ÎÇ§ÅªÈ¯ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬¹çÊý¸þ¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦¤¬¸ÇÄêÅª¤Ê´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤¬À¤³¦¤ËÅ¬¹ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¿ë¹ÔÅªÈ¯ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡¢Å¬¹çÊý¸þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¿ë¹ÔÅªÈ¯ÏÃ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÀë¸ÀÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬¹çÊý¸þ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Å¬¹çÊý¸þ¤¬¤É¤Á¤é¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àë¸ÀÊ¸¤ÎÈ¯ÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀë¸À¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤òÀ¤³¦¤ËÀ®Î©¤»¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Å¬¹çÊý¸þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¤Â¾Êý¤Ç¡¤Àë¸ÀÊ¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¡¢À®Î©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤«Å¬ÀÚ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Å¬¹çÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£Àë¸ÀÊ¸¤Ï¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤òÂ¸ºß¤µ¤»¤ë¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤Ç¤·¤«Â¸ºß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤--¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÀ¤³¦¤Î¤¢¤êÊý¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¤Î¼Â¸³¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤Î¸¶·¿¤ÏÀë¸ÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ò´Þ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÏÉ½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¡¢¸À¸ì¤ÏÉ½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¸À¸ì¤Ï¡¢¸À¸ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¤Î¥â¥Î¤òµ½Ò¤·¡¢É½¾Ý¡Êrepresent¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸À¸ì¤Ï¡¢¡Ö¸À¸ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÎ»²ò¤µ¤ì¤ë¸Â¤ê¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¸ì¤¬¡¢¸À¸ì³°Åª¤Ê»ö¼Â¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
1-2¡¡Ã±¤ËÆ±»þ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦Æ±¤Ç¡Ä¡Ä
Àë¸ÀÊ¸¤ÎÈ¯ÏÃ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊËâ½ÑÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬À¸¤º¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Àë¸ÀÊ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤ò¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤ÇÂ¸ºß¤»¤·¤á¤ë¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²óÅú¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ±Ãí°Õjoint attention¤Î»°³Ñ·Á¡ÊÏ¢ºÜÂè83²ó»²¾È¡Ë¡£
¶¦Æ±Ãí°Õ¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸ÄÂÎ¤¬Æ±¤¸ÂÐ¾Ý¤Ë¶¦Æ±¤Ç¡Êjointly¡ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î·²¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ·Å¨¤Ë°ìÀÆ¤ËÆ±»þ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶¦Æ±Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¶¦Æ±¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼çÂÎ¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ö¸þÅª¡Ê°Õ¿ÞÅª¡Ë´Ø·¸¤ò¡¢¶¦ºß¤¹¤ëÂ¾¼Ô¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤È°Õ¿ÞÅª¤Ë¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¶¦Æ±Ãí°Õ¤Ï¡¢Ãí°Õ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÂÎ¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¶¦ÍÀ¤ò°Õ¼±¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍ×·ï¤È¤·¤Æ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ±»þÃí°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸ÄÂÎ¤ÎÆ±°ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬Æ±»þ¤ËÀ¸µ¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¡¢Ãí°Õ¤òÆ±Ä´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î³ÍÆÀ¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é--À¸¸å£¹¥õ·îº¢¤è¤ê--¡¢¤µ¤«¤ó¤Ë¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤é¤Ã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃí°Õ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£µÕ¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎÃí°Õ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î»ëÀþ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Âç¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤ò¼«¤é¤â¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤òO¡¢¼«¸Ê¤òA¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÂ¾¼Ô¡ÊÂ¾¸ÄÂÎ¡Ë¤òB¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤È¤Ï¡¢»°³Ñ·ÁOAB¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÕ¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±»þÃí°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀþÊ¬OA¤ÈÀþÊ¬OB¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀþÊ¬AB¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÆ±»þÃí°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»°³Ñ·Á¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çÂÎA¤ÎÂÐ¾ÝO¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø·¸¤È¼çÂÎB¤ÎÂÐ¾ÝO¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼çÂÎA¤È¼çÂÎB¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¡ÊA¤ÈB¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕÌ£¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»°³Ñ·Á¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
¿Í´Ö¤ÏÀë¸ÀÊ¸¤ÎÍÍ¼°¤Ç¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸À¸ì¤Î¸¶·¿¤ÏÀë¸ÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Àë¸ÀÊ¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤ò¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼çÂÎA¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬O¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖO¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀë¸À¤Ï¡¢¼çÂÎB¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¡¢¸À¸ì¤¬É½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤--³°Åª¤Ê¼Âºß¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤--¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸À¸ì³°Åª¤Ê¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ìä¤¤¤ò¤â¤Ã¤È¸ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¸À¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥¢¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ò¤ª¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝO¤ÏÃ¯¤ËÁê´Ø¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î»ëÅÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢»äA¤¬¡¢ÂÐ¾ÝO¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬O¤À¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¤¡¢ÂÐ¾ÝO¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÂÐ¾ÝO¤Ï¡¢Àì¤é»äA¤Î»ëÅÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÂ¾¼ÔB¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ßÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î»ëÅÀA¤ËÂÐ¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝO¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾ÝO¤Î¸«¤¨»ÑOa¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÂÐ¾ÝO¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¨»ÑOa¤òÃÎ³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼ÔB¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÃÎ³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨»ÑOb¤Ç¤¢¤ë¡£Oa¡¢Ob¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¨»Ñ¤Ë¤Ï´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÐ¾ÝO¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂÐ¾ÝO¤Ï¡¢A¤Ç¤â¡¢B¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÕAB¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÕAB¤¬¡¢A¤Î»ëÅÀ¤Ë¤âB¤Î»ëÅÀ¤Ë¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀX¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¡¢Àë¸ÀÊ¸¤ÏÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¡£¤³¤Î»ëÅÀX¤ÎÃ´¤¤¼ê¤³¤½¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¡×¡Ê¤Î¸¶½é·ÁÂÖ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£»ëÅÀX¡ÊÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¡Ë¤ËÁê´Ø¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÁ¼Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝO¤Ï¡¢»äA¤ÎÇ§ÃÎ¤ä·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼B¤ÎÇ§ÃÎ¤ä·Ð¸³¤«¤é¤âÆÈÎ©¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î--¸·Ì©¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î--¤È¤·¤Æ¡¢A¤ÈB¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÍè¤Ï¡¢¡ÖÉ½¾Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸À¸ì¤¬¡¢É½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë--¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ½¾Ý¤È¤·¤Æ--Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐ¾ÝO¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÊA¤äB¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕÌ£¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤ò¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤µ¤ì¡¢Àë¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÂÐ¾ÝO¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¡ÊA¤ÈB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¼Â¸úÅª¤ËÂ¸ºß¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢ÂÐ¾ÝO¤Ï¡¢A¤ÈB¤Î»ëÅÀ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÈ¼«¤Ë--¤¢¤é¤«¤¸¤á--Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤Ç¡¢A¤ÈB¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Àë¸À¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝO¡×¤ÎÉ½¾Ý¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¬¡¢°Ê¾å¤ÎÏÀÍý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈôÌö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¤Ë¡Ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢ÄºÅÀA¤ÈÄºÅÀB¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£ÄºÅÀA¤ÈÄºÅÀB¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Êº¹°Û¡¢»ëº¹¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Îº¹°Û¡Ê»ëº¹¡Ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã±°ì¤Î»ëÅÀ¡ÊÆ±°ìÀ¡ËX¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÒÂ¾¼Ô¡Ó¤È¤¤¤¦Ææ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÅ¯³ØÅªµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤Îµ¿Ìä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢åÌÌ©¤ÊµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ÊÏ¢ºÜ81²ó¡¢83²ó¡¢90²ó¡¢91²ó¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òºÆ¸½¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ëÏÀÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¿Í´Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÇ¤°Õ¤Î»Ö¸þÀ¡Ê¿´¤ÎÆ¯¤¡Ë¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¡Öµá¿´²½ºîÍÑ¡¿±ó¿´²½ºîÍÑ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿Æó½Å¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ÕÔ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µá¿´²½ºîÍÑ¤Ï¡¢¡Ö¡Ò¤³¤Î»ä¡Ó¡×¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤¿Áê¤ÇÀ¤³¦¤ò¸½¾Ý¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢±ó¿´²½ºîÍÑ¤Ï¡¢¤³¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢Â¾½è¤Ø¡¢³°Éô¤Ø¤ÈÉÔ²Ä¹³¤ËÅ¾°Ü¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎºîÍÑ¤Î¤æ¤¨¤Ë¡¢¶¦ºß¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á¡ÊÌÜ²¼¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏA¤ÈB¡Ë¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤òÆ±´ü¡¦¶¦ÌÄ¤µ¤»¤ëÏ¢º¿¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¢º¿Æâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¸ÄÊÌ¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¼Âºß¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤È¤Ê¤ë¡£
1-3¡¡¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤È¥¢¥¤¥³¥ó
°Ê¾å¤¬¡¢¸À¸ì¤ÎÈ¯À¸¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÍ×Ìó¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¸ì¤Ï¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤ò¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤¹¤ëÀë¸ÀÅª¤Ê»Ø¼¨¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ï¡¢µ¹æ¤ò¡¢¡Öµ¹æ¤ÈÂÐ¾Ý¤È¤Î´Ø·¸¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢»°¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÌ¾¹â¤¤Ê¬Îà¤À¤¬¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Âè°ì¤Ë¡¢µ¹æ¤ÈÂÐ¾Ý¤Î´Ö¤ËÀ¼Á¾å¤ÎÎà»÷¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢µ¹æ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¡Öµ¹æ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£Åµ·¿Åª¤Ë¤Ï¡¢µ¹æ¤ÈÂÐ¾Ý¤Î·Á¤ÎÎà»÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤À¡£³¨Ê¸»ú¤ä¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¨¤Ð¤è¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¹æ¤ò¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¡£ÂèÆó¤Ë¡¢µ¹æ¤ÈÂÐ¾Ý¤È¤Î´Ö¤ËÊªÍýÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¹æ¤¬¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤òÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌð°õ¡Ö¢ª¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¹æ¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£Âè»°¤Ë¡¢µ¹æ¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È²¿¤é¤ÎÎà»÷À¤â¤Ê¤¤×ó°ÕÅª¤Ê¤«¤¿¤Á¤ò¤â¤Á¡¢¤«¤ÄÊªÍýÅª¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¹æ¤Ï¡¢´·½¬Åª¤ÊÌóÂ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ò¤â¤Á¡¢²¿¤«¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¸ì¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ï¸À¸ì¤Î¤³¤È¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£
¤³¤Î»°Ê¬Îà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤È¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¸À¸ì¡Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ë¤Î¸»Àô¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÖ¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯ÏÃ¤¹¤ëÀë¸ÀÅª¤Ê»Ø¼¨¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸«½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹Åª¤Ê¾ìÌÌ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶¦Æ±Ãí°Õ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤¬µ¹æ¤È¤Ê¤ë¾å¤Ç·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤ÎÊªÍýÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»Øº¹¤·¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¹Ô°Ù¤äÈ¯ÏÃ¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×À¤òÕÔ¤à¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¤°¤Ë¤µ¤é¤ËÌä¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¸À¸ì¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸»Àô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸À¸ì¤ÏÉ½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥¼¤Ï¡¢À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤Îµ¹æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë²¿¤«¤ò¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯ÂåÍý¤·¡¢É½¾Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤¬¸À¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÇ§Äê¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
£²¡¡¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤¤¤¦¸À¸ì
2-1¡¡¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤Ï²¿¤«
´°Á´¤Ê¸À¸ì¤¬³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ò¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸å¤Ë¸·Ì©²½¤·½¤Àµ¤¹¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÉ½¾Ý¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÄÌÇ°¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ½Ò¤Ù¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÏÀ¤Ç¤¤ë¡£½½Á´¤Ê¤ë¸À¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁ°¤Î½é´ü¤Î¥Ò¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤ËÆ°ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¤«¤¿¤Á¤ä±¿Æ°¡¢¤½¤·¤Æ²»¤òºÆ¸½¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ò¥È¤Ï¡¢»Øº¹¤·¤ä»ëÀþ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÄ»ù¤Î¸À¸ìÈ¯Ã£¤Î²áÄø¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¿äÂ¬¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£ÍÄ»ù¤Ï¡¢¸À¸ì½¬ÆÀÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´¤¯Ì¤½Ï¤Ê¸À¸ì¤·¤«»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤òÉÑÍÑ¤¹¤ë¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Âç¿Í¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢È¯ÏÃ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤ò¿ïÈ¼¤µ¤»¤ë¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹°ÊÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç--¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î·ÏÅý¤È¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ø¤Î·ÏÅý¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëº¢¤ÎÃÊ³¬¤Ç--¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥¯¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ö
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸À¸ì¤Îµ¯¸¶¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤ËÄÌ¤º¤ë¡Ë¶¦Æ±Ãí°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¸À¸ì¤Î¸»Àô¡Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤Ï¡¢º£Æü¤Î¸À¸ì¤Ëº¯À×¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿äÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÖÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¯À×¤È¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤Ï¡¢´¶³ÐÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÏ¼Ì¤·¤¿¡Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ë¸ì¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤À¸À¸ì¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤´ÈÓ¤Ï¡¢¤°¤Ä¤°¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¤´ÈÓ¤Ï¡¢¤Ê¤è¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Ï¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤°¤Ä¤°¤Ä¡×¡Ö¤Ê¤è¤Ã¡×¡Ö¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¡×¤¬¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¤Î¸À¸ìÈ¯Ã£¤È¿ÍÎà¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ì¿Ê²½¤Î½é´üÃÊ³¬¤òÃµ¤ë¸°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¡¢¸À¸ì¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëº£°æ¤à¤Ä¤ß¤È½©ÅÄ´îÈþ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ö4¡Ë¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥£¥ó¥²¥Þ¥ó¥»¤Ë¤è¤ë¡Ö´¶³Ð¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼Ì¤·¼è¤ë¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¼°¤ò»ý¤Á¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤ê½Ð¤»¤ë¸ì¡×¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬¡¢¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£°æ¤È½©ÅÄ¤Ï¡¢¶¦Ãø¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Ç¡¢¤³¤ÎÄêµÁ¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄêµÁ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¤·¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤·¼è¤ë¤Î¤«¤À¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬»Ø¤·¼¨¤¹Êª»ö¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ë¼Ì¤·¼è¤ê¡¢»Ä¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò´¹ÓÈÅª¤ËÊä¤¦¡£
¤¿¤À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î»ë³ÐÁü¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼Ì¤·¼è¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾Ð´é¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°ìÉô¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¼Ì¤·¼è¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤À¼¤À¤±¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤ÎÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡£¤½¤Î°ìÉô¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò´¹ÓÈÅª¤ËÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2-2¡¡¤½¤ì¤Ï¸À¸ì¤«¡©
¸À¸ì³Ø¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤ò¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¡ÊÌ¤¤À¡Ë´°Á´¤Ê¸À¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸À¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î·Á¼°¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¡Ë¤È°ÕÌ£¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¨¡Ë¤È¤ÎÂÐ±þ¤¬×ó°ÕÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉ¬Á³À¤¬¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¾ò·ï¡Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë»öÊª¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÎà»÷À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö×ó°ÕÀ¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¸¤¤Î¼ÂºÝ¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·º£°æ¤È½©ÅÄ¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤Ë¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¤¤Þ¡Ö×ó°ÕÀ¡×¤òÊÌ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤ò¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶èÊÌ¤¹¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë°Ê²¼¤Î£¹¸Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö×ó°ÕÀ¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¸À¸ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï10¸Ä¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡ÊÈ¯¿®¤ÎÌÜÅª¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡Ë
¢¡¡¡¡°ÕÌ£À¡ÊÆÃÄê¤Î²»·Á¤¬ÆÃÄê¤Î°ÕÌ£¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
£¡¡¡¡Ä¶±ÛÀ¡Ê¸½Á°¤·¤Æ¤¤¤ë»öÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä²áµî¡¦Ì¤Íè¤Ë¤â¸ÀµÚ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤ËÂ«Çû¤µ¤ì¤º¡¢»þ¶õ¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¤¡¡¡¡·Ñ¾µÀ¡ÊÆÃÄê¤ÎÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¶µ¤¨¤é¤ì¡¢½¬ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¡Ë
¥¡¡¡¡½¬ÆÀ²ÄÇ½À¡Ê¤¤ÏÊì¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊì¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë
¦¡¡¡¡À¸»ºÀ¡Ê¿·¤·¤¤È¯ÏÃ¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë
§¡¡¡¡·ÐºÑÀ¡Ê·Á¼°¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤êÃ±½ã¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤¬Â¿µÁÅª¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅù¡Ë
¨¡¡¡¡Î¥»¶À¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë
©¡¡¡¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆó½ÅÀ¡Ê¤Þ¤º²»¤¬¡Ö²»ÁÇ¡×¤È¤·¤ÆÊ¬Àá¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²»ÁÇ¼«ÂÎ¤Ï°ÕÌ£¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²»ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢°ÕÌ£¤ò¤â¤ÄÃ±¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸À¸ì¤ÏÆó½Å¤ËÊ¬Àá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
º£°æ¤é¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ê¾å¤Î£¹¸Ä¤Î´ð½à¤Î¤¦¤Á¡¢¡¡Á¨¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤â´°Á´¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ö¤ó¤«¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ï©¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÃ±¸ì¡Ö¤¤¤Ì¡Ê¸¤¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢i, n, u¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»ÁÇ¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢w, a, n¤È¤¤¤¦²»ÁÇ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¥¤¥Ì¤Ë¤Ä¤é¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¡Ö¥¢¥¤¥³¥óÀ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢w¤äa¤Ï¡¢Âç·¿¸¤¤ÎÀ¼¤ò¼Ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¤Î¤Çn¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤À¡£¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢©¤Î´ð½à¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤Ë²»¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¸ýÅ«¤ä³±Ê§¤¤¡¢µã¤À¼¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê²»¿¿»÷¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£©¤Î´ð½à¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¸ýÅ«¤ä²»¿¿»÷¤è¤ê¤â¸À¸ì¤ÎÊý¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´ð½à¡¢»Ä¤Ã¤¿½½¸ÄÌÜ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö×ó°ÕÀ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î´ð½à¤Ç¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¸À¸ìÀ¤Ëµ¿Ç°¤ò¤â¤¿¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢©¤Î¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆó½ÅÀ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö¾ð¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ì¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥ï¥¦bowwow¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥Õ¥ï¥Õouafouaf¡×¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÝêÝêwāngwāng¡×¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥¦¥¬¥¦gâugâu¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ê·«¤êÊÖ¤·¤Î¸ì·Á¤Ç¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²»¤Ë¤â¶¦ÄÌÀ¡¦Îà»÷À¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¥¢¥¤¥³¥óÅª¤À¤«¤é¤À¡£¥¤¥Ì¤ÎÌÄ¤À¼¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢×ó°ÕÅª¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îà»÷À¤ÏÁêÂÐÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡Ö¥â¥ó¥â¥ómengmeng¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£·«¤êÊÖ¤·¤Î¸ì·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢m¤Ïw¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿°²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ë¡£¤¤¤¹¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤¿¤À¤Î°ì¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ö5¡Ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾Ý¤È²»¤È¤ÎÁê´Ø¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶öÁ³À¡¦×ó°ÕÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦½½¸Ä¤Î´ð½à¤Î¤¦¤Á¡¢È¬¸Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸À¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×·ï¤ò´°Á´¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÆó¸Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö²»¿¿»÷¡×¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì¤ÎÂ¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢º£°æ¤È½©ÅÄ¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ê¤Û¤Ü¡Ë¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È·ëÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¸À¸ì¤À¤¬¡¢¸À¸ì¤ÎÁ°»Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Îº¯À×¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾³èÆ°¤«¤é¤â¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡£²»¤Î½èÍý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¦Æ¬ÍÕ¤Î¾åÂ¦Æ¬¹Â¼þÊÕ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢´Ä¶¤Î²»¤Ï±¦È¾µå¤Î¡¢¸À¸ì¤Î²»¤Ïº¸È¾µå¤Î¾åÂ¦Æ¬¹Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î½èÍý¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤É¤ÎÉô°Ì¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£°æ¤¬Ç¾µ¡Ç½¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¼êË¡¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÈ¾µå¤ÎÎ¾Êý¤ò»È¤Ã¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£±¦È¾µå¡Ê´Ä¶²»Â¦¡Ë¤Î³èÆ°¤ÎÊý¤¬³èÈ¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸È¾µå¡Ê¸À¸ì²»Â¦¡Ë¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ö6¡Ë¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ï²¿¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢´Ä¶²»¤«¤é¸À¸ì²»¤Ø¤Î°Ü¹Ô·ÁÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸À¸ì¤Î¿Ê²½¤Î½é´üÃÊ³¬¤¬¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬º£Æü¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ð¡×¡Ê°ìÈÌ¸ì¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¿¤¿¤¯¡×¡Ö¤Õ¤¯¡×¡Ö¤¹¤¦¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°»ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ýÃçÈþ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤¿¤¯¡×¡Ö¤Õ¤¯¡×¡Ö¤¹¤¦¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¿¥Ã¥¿¥Ã¡×¡Ö¥Õ¡¼¡×¡Ö¥¹¡¼¡×¤È¤¤¤¦µ¼²»¸ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËöÈø¤Î¡Ö¤¯¡×¤Ï¡¢Æ°»ì²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÜ¼¡Ê¸Å¸ì¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤â¡¢¡Ö¥Ï¥¿¥Ï¥¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¯¡×¤ÇÆ°»ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ö7¡Ë¡£
2-3¡¡¡Ö×ó°ÕÅª¤Êµ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¡×¤Ø¤ÎÈôÌö--¤½¤ÎÆæ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ì¤¬¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´¤¯Ã±½ã¤Ë·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ì×Ã¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢1%ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤ÇÌä¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡×¤Î½¸¹ç¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö×ó°ÕÅª¤Êµ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¡¢»öÊª¤Î·Á¤äÆ°¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤ò¤¿¤À¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï²¿¤Î¿ÀÈë¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¼Ô¤«¤é¸å¼Ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤â¤¿¤¤¤·¤¿Ææ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢»öÊª¤Î°ìÉô¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð²»¡Ë¤À¤±¤ò¼Ì¤·¼è¤ê¡¢»öÊª¤ÎÁ´ÂÎ¤ò´¹ÓÈÅª¤ËÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤À¡¢¤È¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿ÈÂÎÀ¤òÇ»¸ü¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢×ó°ÕÅª¤Êµ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÆ³¤¯ÇÞ²ðÅª¤ÊÄÌÏ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤«¤ó¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£×ó°ÕÅª¤Êµ¹æ¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¦¤³¤³¡×¤ÎÂ¸ºß¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ÕÌ£¡×¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ÕÌ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤é¤Èµ¹æ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤ÎÎà»÷¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÌÏÊïÅª¤ÊÆ°ºî¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿ÈÂÎÀ¤Îº¯À×¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¹æ¤ÏÎ¥»¶Åª¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤À¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°ºî¤ÏÏ¢Â³Åª¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤È×ó°ÕÅª¤Êµ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¼«ÌÀ¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°¹à¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸À¸ìµ¹æ¤ÎÆÃÄ§¤ÎÂçÈ¾¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥óÅªÆ°ºî¢ª¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¢ª×ó°ÕÅª¤Êµ¹æÂÎ·Ï¡×¤È¤¤¤¦°Ü¹Ô¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Ææ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ö
¤Þ¤º¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤ä¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¡¢×ó°ÕÅª¤Êµ¹æÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ö¼Â¤ò¡¢º£°æ¤È½©ÅÄ¤ÎÃø½ñ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¼êÏÃ¤Î¸¦µæ¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¡Ê¡ö8¡Ë¡£¼ª¤ÎÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤ÇÊ¬»¶¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¡Ö¥Û¡¼¥à¥µ¥¤¥ó¡×¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²Æâ¤Çºî¤é¤ì¡¢Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¤Î¤ßÄÌÍÑ¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²È¤¬Ï¸³Ø¹»¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤ËÏ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¡¢¼«Á³¸À¸ì¤È¤·¤Æ¼êÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¼êÏÃ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¼êÏÃ¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÈÆÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¸À¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÃ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ï¸³Ø¹»¤ÎÀßÎ©¤¬1970Ç¯Âå¤ÈÈæ³ÓÅªÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Ï¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊì¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¥«¥é¥°¥¢¼êÏÃ¤¬¼«Á³È¯À¸¤·¤Æ¤¯¤ë²áÄø¤¬¡¢¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥«¥é¥°¥¢¼êÏÃ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢¸À¸ì¿Ê²½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³æ¹¥¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥«¥é¥°¥¢¼êÏÃ¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¿ôÀ¤Âå¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¡×¤Î°ì¸À¤ÇÍ×Ìó¤Ç¤¤ë¡£Âè°ìÀ¤Âå¤Ï¡¢Æ°ºî¤ò¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°ºî¡£Ìîµå¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÆ°ºî¤È¥«¥´¤Ë·Ú¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ëÆ°ºî¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè°ìÀ¤Âå¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°ºî¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¤Âå¤ò·Ð¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°ºî¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÅê¤²¤ë¡×¤ò°ìÈÌÅª¤Ë°ÕÌ£¤¹¤ëÃ±¸ì¤¬¡¢¼êÏÃ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
²ô¤òÍ×ÁÇ¤Ø¤ÈÊ¬³ä¤·¡¢Í×ÁÇ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆºÆ·ë¹ç¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤âÀ¸¤º¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¡¢Âè°ìÀ¤Âå¤Ï¡¢»Ø¤ä¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂèÆóÀ¤Âå¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¤¬¤ë¡×¤È¡ÖÍî¤Á¤ë¡×¤È¤òÊ¬²ò¤·¡¢Á°¼Ô¤ò¡¢ÊÒ¼ê¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¢¤È¤ÇÂ³¤±¤Æ¡¢¸å¼Ô¤ò¡¢Æ±¤¸Â¦¤ÎÏÓ¤ò¼Ð¤á²¼¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¬²ò¤·¤¿Í×ÁÇ¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿½ç½ø¤ÇÄ¾Îó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Êµ¹æÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ö
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÏÃ¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤ÊÉ½¸½¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëÅª¤Êµ¹æÉ½¸½¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤ËÕÔ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎ¥»¶Åª¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÆºÙ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢»Ò²»¡¦Êì²»¤Î²»ÆÃÄ§¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¢ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤È¤¤¤¦Å¾²½¤Î²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡¡º£°æ¡¦½©ÅÄ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡Ê¡ö9¡Ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¸ìº¬¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢Æó¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£°ìÇï¸ìº¬·¿¤ÈÆóÇï¸ìº¬·¿¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÇï¸ìº¬·¿¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¡Ö¥Ð¥Ã¡×¡Ö¥Ð¡¼¥ó¡×
ÆóÇï¸ìº¬·¿¡¡¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×¡Ö¥Ð¥¿¥Ã¡×¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡×
Á°¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤¹¤°¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÇï¸ìº¬·¿¤ÏÆóÇï¸ìº¬·¿¤è¤ê¤â¥¢¥Ê¥í¥°À¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê°ìÇï¸ìº¬·¿¤«¤éÆóÇï¸ìº¬·¿¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤È¤¤¤¦Å¾´¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡¢¡Ö¥Ð¥ó¡×¡Ê°ìÇï¸ìº¬·¿¡Ë¤È¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¡ÊÆóÇï¸ìº¬·¿¡Ë¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¡¢¥¢¥¤¥³¥óÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Á°¼Ô¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾×·â²»¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î²»¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ð¥óban¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì²»Àá¤Ç¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥óba.tan¡×¤ÏÆó²»Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¿¥ótan¡×¤Ï¡¢²»¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ó¡×¤Ï¡¢¶¯¤¤¾×·â²»¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ë°ìÈÌ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê½ÆÀ¼¤Ç¤â¡¢¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë²»¤Ç¤â¡¢¼Ö¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿²»¤Ç¤â¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢Ê¿ÌÌÅª¤ÊÊªÂÎ¡ÊËÜ¡¢Î©¤Æ»¥¡¢¥É¥¢¡¢¿Í¤Ê¤É¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤«ÊÄ¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤·¤«»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆóÇïÌÜ¤Ët¤È¤¤¤¦²»¤ò¤â¤ÄÂ¾¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Ê¡Ö¥É¥¿¥Ã¡×¡Ö¥´¥È¥Ã¡×¡Ö¥Ý¥È¥Ý¥È¡×¡Ö¥´¥Ä¥ó¡×Åù¡Ë¤â¡¢ÂÇ·â¡¦ÀÜ¿¨¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥óba.tan¡×¤Ît¤Ï¡¢¤½¤Î¾×·â²»¤¬¡¢ÂÇ·â¡¦ÀÜ¿¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¾ðÊó¤ò¥³¡¼¥É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¾×·â²»¤ò¸À¸ì²»¤ÇÃ±½ã¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¥Ð¥ó¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆóÇï¸ìº¬·¿¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê²»¾ÝÄ§¤ò¤½¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
£³¡¡¡ÖºÊ¤òË¹»Ò¤È¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿ÃË¡×ºÆ¤Ó
3-1¡¡¡Öµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤ÎÁÓ¼º
¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê»öÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥óÅªÆ°ºî¢ª¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¢ª×ó°ÕÅª¤Êµ¹æÂÎ·Ï¡×¤È¤¤¤¦¿Ê²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬»öÊª¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÌÏÊï¤¹¤ëÆ°ºî¤ÈÃê¾ÝÅª¤Êµ¹æ¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤ÎÇÞ²ðÏ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£Ìä¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Å¾´¹¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÏÀÍý¤ò²òÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²Í¶¶º¤Æñ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÕÔ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â´ðËÜÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤òÄóµ¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î²¾Àâ¤òÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¾Àâ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÂÎã¤ò»²¾È¤·¤è¤¦¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ÂÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¾¿À·Ð²Ê°å¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú²ÈP¤Î¾ÉÎã¤À¡£À¼³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¡¢²»³Ú³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¡£Ï¢ºÜÂè64²ó¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ê¡ö10¡Ë¡£
P¤Ï¡¢°ì¸«¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÃÎÅª¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£P¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤¿Èà¼«¿È¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤¬ÊÑ¤À¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¼«¿È¡¢ºÇ½é¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ç¶µÍÜ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÏÃ¤¹¤È¤¡¢P¤¬¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊý¤Ë´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤äÉÔ¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢P¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¾ã³²¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤È¤½¤Î»Ø¼¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÊª¤È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡Ö·¤¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î·¤¤Ë¡¢¡Ö¤ê¤ó¤´¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ê¤ó¤´¤Ë¡¢¡Ö»³¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¡¢¸½¼Â¤Î»³¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎP¤Î¾ÉÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤òË¹»Ò¤È¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿ÃË¡×¤Ç¤¢¤ë¡£P¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Ë¹»Ò¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤ÎÆ¬¤ò¤â¤Á¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¿¤È¤«¤«¤Ö¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿¤È¡¢ºÊ¤ÎÆ¬¤òË¹»Ò¤È¤È¤ê¤Á¤¬¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ñÏÃ¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤À¤±¤ò½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ÏÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖË¹»Ò¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¡ÖºÊ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢P¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤«¡Ö°¦¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ÕÌ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ãê¾ÝÅª¤Ç¶ñÂÎÊª¤È¤·¤Æ¤Ï»Ø¼¨ÂÐ¾Ý¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤âÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢P¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤«¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ï¸²ºß²½¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡¢P¤ÏÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¡£¤É¤ì¤¬¡ÖË¹»Ò¡×¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãµ¤·²ó¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥Î¤òË¹»Ò¤È¤·¤ÆÈï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡ÊË¹»Ò¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Æ¬¤Ë¾è¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
P¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Á°¡×¤È¡¢¤½¤Î»Ø¼¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»öÊª¡×¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬P¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢¡Öµ¹æÀÜÃÏÌäÂêsymbol grounding problem¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¸½¾Ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µ¹æÀÜÃÏÌäÂê¤È¤Ï¡¢µ¹æ¤ò¡¢¤½¤ì¤¬»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë³°Åª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½AI¤Ï¡¢µ¹æ¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿µ¹æ¤ò¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤Ï¡¢µ¹æ¤òµ¹æ¤Ë´Ø·¸¤Å¤±¡¢µ¹æ¤òÊÌ¤Îµ¹æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îµ¹æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ¤â¡¢³°Åª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ê¡ö11¡Ë¡£
P¤Ï¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢Âè£±Àá¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¥¢¥¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤½¤¦¡£¥¢¥¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Çíµ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥¢¥¤¤¬¡¢¡Ö¸À¸ì½¬ÆÀ¡×¤Î¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¸³¼Ô¡Ê¾¾ÂôÅ¯Ïº¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¥¢¥¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿§¤ÎÌ¾Á°¤òµ¹æÀÜÃÏ¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤Î¾ÉÎãP¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤³¤³¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Ê¤ä¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¡Ë¤«¤é×ó°ÕÅª¤Êµ¹æÂÎ·Ï¤Ø¤ÎÈôÌö¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£µ¹æ¤Î×ó°ÕÀ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤¬ÌäÂê²½¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¹æ¤ÈÂÐ¾Ý¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¼«Á³¤µ¤ä¼«ÌÀÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Îµ¹æ¤¬¤¢¤ÎÂÐ¾Ý¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢É¬Á³À¤â¼«Á³¤µ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¹æ¤È¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Î´Ö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£×ó°ÕÅª¤Êµ¹æÂÎ·Ï¤Ø¤ÎÈôÌö¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ÄÇ½¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
3-2¡¡¡Ä¡Ä¤½¤Î·àÅª¤Ë¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ê²óÉü
¤È¤³¤í¤Ç¡¢P¤Î¾ÉÎã¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ³¤¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤Î´ØÏ¢¤Ç¡¢¤³¤Î¾ÉÎã¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¡ÖÂ³¤¡×¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ë¡£
Ï¢ºÜÂè64²ó¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ºÊ¤ÎÆ¬¤ò¡ÖË¹»Ò¡×¤È¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Àµ¤·¤¯¿©´ï¤ä¿©¤ÙÊª¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òP¤¬Æñ¤Ê¤¯¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢P¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤ËÃÎ¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡©
¥Ï¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢P¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤Î¤À¡ª¡¡P¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤Õ¤ó¤ÈÉ¡±´¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢²¿¼ïÎà¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥¤ò¤È¤ê¤ï¤±¡¢»®¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢»¨²»¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢P¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£P¤ÎºÊ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢P¤Ï²¿¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ö
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î¸»Àô¡¢¸À¸ì¤ÎÁ°»Ë¤Ï²»³Ú¤À¤È¤¹¤ëÀâ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¡ÊÏ¢ºÜÂè66²ó¡¢Âè75²ó¡Ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î²»³Ú¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²Î»ì¤â¤Ê¤¤¡Ê¸À¸ì°ÊÁ°¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡Ë¡£¸¶½éÅª¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤Î¶èÊÌ¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²»³Ú¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÎ§Æ°¤ÎÆ±´ü¤Ë¤¢¤ë¡£²»³Ú¡á¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤é¤Ð¡¢¸À¸ì¤Îµ¹æÀÜÃÏÇ½ÎÏ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤ÎP¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²»³Úµ¯¸¶Àâ¤òÊä¶¯¤¹¤ë²¿¤é¤«¤Î¼¨º¶¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£²»³Ú¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Æ¥¯¡×¡Ö¥é¥ó¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸²»¤ò·«¤êÊÖ¤¹Îã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Å¼¨¤¹¤ë°ì¼ï¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»öÊª¤òÌÏÊï¤¹¤ëÆ°ºî¤Ë¸»Î®¤ò¤â¤Ä¡£¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ï--Âç·¿Îà¿Í±î¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ--¡ÊÆ±¼ï¤ÎÂ¾¸ÄÂÎ¤ò¡ËÌÏÊï¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡ÊÂ¾¸ÄÂÎ¤Î¡ËÌÏÊï¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤²÷³Ú¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÊÏ¢ºÜÂè77²ó¡¢Âè78²ó¡Ë¡£ÌÏÊï¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±Åª¤ÊÈ¿¾Ê¤ò²ð¤µ¤º¤ËÄ¾³ÐÅª¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂ¾¸ÄÂÎ¤È¤Î´Ö¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬¡¢»öÊª¤È¤Î´Ö¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î¼ï»Ò¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥³¥óÅªÆ°ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
3-3¡¡¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¡×
Ìä¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ÎÃæ¿´¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡ÊÏ¢ºÜÂè64²ó»²¾È¡Ë¡£Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥«¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¡Êpoint de capiton¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÌäÂê¤È¿¼¤¯´ØÏ¢¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ë¡¢µ¹æ¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¡Ë¤Îº¹°Û¤ÎÂÎ·Ï¤¬¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ë¡¢°ÕÌ£¡Ê¥·¥Ë¥Õ¥£¥¨¡Ë¤ÎÂ¦¤Ë¤âº¹°Û¤ÎÂÎ·Ï¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¡¢¤É¤Îµ¹æ¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êµ¹æ¤¬°ÕÌ£¤ËÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÓÈ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤Î³×¤¬¡¢µ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£Ãæ¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿ÌÊ¤¬¡¢°ÕÌ£¤ÎÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÞ¾õ¤Î³×¤ÎÃæ¤ËÌÊ¤òµÍ¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÌÊ¤¬Ãæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¡¢³×¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢ÌÊ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µ¹æÀÜÃÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¿¥õ½ê¤«¤ËÄÖ¤¸ÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÄÖ¤¸ÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢³×¤ÈÌÊ¤È¤ÎÂÐ±þ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢³×¤ÎÃæ¤ÎÌÊ¤¬Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢ÃæÌ£¤ÎÌÊ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢³×¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
µ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£µ¹æ¤ÎÃæ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬°ÕÌ£¤ËÀÜÃÏ¤·¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¹æ¤¬ÀÜÃÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿ô¥õ½ê¡¢ÄÖ¤¸ÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç³×¤ÈÌÊ¤È¤ÎÂÐ±þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¹æ¤¬ÀÜÃÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¹æ¤ÎÂÎ·Ï¤ÎÁ´ÂÎ¤¬ÌÊ¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄÖ¤¸ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¹æ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿µ¹æ¤ÎÂÎ·ÏÅª¤ÊÃá½ø¤¬¡¢°ÕÌ£¤ÎÊý¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÌÁü¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î»öÊª¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë--»öÊª¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ë¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤µ¤ì¤ë»öÊª¤È¤Î´Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï--É¬Á³À¤Ï¤Ê¤¤¤¬--¼«Á³¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼«Á³¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤¬¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏO¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¡ØO¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾¼¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀë¸À¤µ¤ì¤¿Ì¿Ì¾¤Î¹Ô°Ù¤Ë¸¶°ø¤ò¤â¤Ä¡¢¡ÖO¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÍÌ¾¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡×¤È¤·¤Æº¹¤·¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¤È¤½¤ÎÌ¾Á°¡ÖO¡×¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¡¢É¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡½¡½Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÍÑ¸ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¡ÖO¡×¤Ï¸ÇÄê»Ø¼¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤³¦¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖO¡×¤Ï¤½¤ÎÆ±¤¸ÂÐ¾Ý¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥³¥óÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥«¥ó¤Î¤¤¤¦¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢P¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡P¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¤Îµ¡Ç½¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡º£¤·Êý¡¢²»³Ú¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢P¤Î²»³Ú¤â¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤Î°ì¼ï¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
P¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¡×°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢P¤Î°Õ¼±¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¦¤¿¤¦É¡±´¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥±¡¼¥¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÈà¤¬¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢P¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¡¢²»³Ú¤¹¤ë¤È¤¤Î¿´ÅªÂÖÀª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²óµ¢¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬µ¹æÀÜÃÏ¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î±£ÓÈ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÊ¤¬¡¢µÞ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢ÌÊ¤ÎÃæ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô°Ì¤¬É½ÌÌ¤Î³×¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ö
»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¶½éÅª¤Ê²»³Ú¡Ê¤½¤ì¤Ï¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤è¤ê¤âÁ°¤Î¿ÍÎà¤¬¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¬¸À¸ì¤Î¿Ê²½¾å¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÀâ¤Ï¡¢»ä¤ÎÆÈÁÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÌÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²»³Ú¤«¤é¸À¸ì¤Ø¤È¤¤¤¦¿Ê²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¾§¤¨¤ë¸Å¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ï¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥ß¥º¥ó¤ä¥í¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¸ì¤Î²»³Úµ¯¸¶Àâ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢Âç¤¤ÊÆñÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÀâ¤Î¼ç¾§¼Ô¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÆñÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¸ì¤ÎÇ½ÎÏ¤â²»³Ú¤ÎÇ½ÎÏ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊ£¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¸ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃ±¸ì¤òµ¬Â§¡ÊÊ¸Ë¡¡Ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤ëµ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤¿¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢²»ÁÇ¤òÊ¬Àá¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£²»³Ú¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢²»Äø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¥ê¥º¥à¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤òÈæ¤Ù¤¿¤È¤¡¢°ìÉô¤Ï½Å¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±¤Î§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢Î¾Êý¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²»³Ú¢ª¸À¸ì¤È¤¤¤¦¿Ê²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹½À®¤¹¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¸À¸ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃæ³ËÅª¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²»³Ú¤«¤é¸À¸ì¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¿Ê²½¤Î²¾Àâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÔ¹ç¤¬°¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¸À¸ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃæ³ËÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡»Ø¼¨µ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Áµ¹æÀÜÃÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿´Åª¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤À¡£¸À¸ì¤Ï¡¢³°Éô¤ÎÂÐ¾Ý¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¸À¸ì¤Î²»³Úµ¯¸¶Àâ¤Î¼ç¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥º¥ó¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¸À¸ì¤Î¤³¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²»³Ú¤«¤é¤ÎÃÇÀä¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢»Ø¼¨µ¡Ç½¤Ï¤É¤³¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄÖ¤¸ÌÜ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤¤¤¦ÇÞ²ð¹à¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢²»³Ú¤È¸À¸ì¤Î´Ö¤Î¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëP¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£²»³Ú¤Ïµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÈÌµ±ï¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ò²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë´ðÈ×¤Ï¡¢¤à¤·¤í²»³Ú¤ò¤á¤°¤ëÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸À¸ì¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢²»³Ú¤«¤é¸À¸ì¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¾ã³²Êª¤Ë¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¸À¸ì¤Î¤³¤ÎÀÇ½¤³¤½¤¬¡¢¸À¸ì¤¬²»³Ú¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
£´¡¡²»³Ú¤«¤é¸À¸ì¤Ø
4-1¡¡²»³Ú¤Ï¤Ê¤¼É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤¬--¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ--¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ¹æ¤Î×ó°ÕÅª¤ÊÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Î·Ð¸³Åª¤Ê»ö¼Â²áÄø¤òµ½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈôÌö¤ò²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÏÀÍý¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²»³Ú¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²»³Ú¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤È²»³Ú¤È¤ÏÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°Àá¤Ç¸«¤¿¡ÖºÊ¤òË¹»Ò¤È¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿ÃË¡×P¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
²»³Ú¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²»³Ú¤Ï¡¢¥Ò¥È¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤¬À¸Â¸¤·¤¿¤ê¡¢ÈË¿£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾å¤ÇÀäÂÐ¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸À¸ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¶¦Æ±ÂÎ¤Ï¡¢À¸Â¸¤äÂ¸Â³¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸À¸ì¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¿Í´Ö¶¦Æ±ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢²»³Ú¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¤â¤Ä¤Î¤«¡©
²»³Ú¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¶¦Æ±ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ë¤¿¤À¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤è¤¦¤È¤â¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Å¬±þÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê²»³Ú¤Î½Ð¸½¤ÈÄêÃå¤Ï¡¢¿Ê²½¤ÎÍýÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£²»³Ú¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¸Êª³Ø¼Ô¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Îµæ¶Ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¤Ç¤¢¤ë ¡Ê¡ö12¡Ë¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¢ºÜÂè75²ó¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤À¤±¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤³¤¦¡£²»³Ú¤ä²Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÀ¼¤òÈ¯¤·¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¹ç¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¡¢å«¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¿Ê²½¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¸½ºß¡¢°ì¿Í¤Ç¤â²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÕ¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬²»³Ú¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥È¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»³Ú¡¦²Î¤Ï¡¢¸À¸ì¤è¤ê¤âÀè¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÊÀ®½Ï¤·¤¿¡Ë¸À¸ì¤Ï¡¢¸½À¸¿ÍÎà¡Ê¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¸¶½éÅª¤Ê²»³Ú¤Ï¡¢¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè--¥Û¥â¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥²¥ó¥·¥¹--¤¢¤¿¤ê¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¿Ê²½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î½Ð¸½¤ËÀèÎ©¤Ä¡Ë¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤Î¤¢¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤Î·ì±ï´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤¿Â¾¸ÄÂÎ¤È¤Î¡¢°Õ¿ÞÅª¡¦ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¨Æ¯¤¬--À¸Â¸¤ÈÈË¿£¤Ë¤È¤Ã¤Æ--½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤êÄ¾ÀÜ¤Î¿Æ°Ê³°¤Î¼Ô¤¬¡¢°é»ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÎ¿©¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤Ï¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¸¤¤¿Æ°Êª¤Î¼íÎÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¶¨Æ¯¤¬¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤ò¤¢¤²¤ë¤«¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢É¬¤º¤·¤â¶¯¤¤·ì±ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Îå«¤ò¶¯²½¤·¡¢¸ß¤¤¤Î´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÈ¯Ã£¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ì½ï¤Ë²»³Ú¤¹¤ë¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ö
¤â¤È¤â¤È¡¢¥µ¥ë¤Ï½¸ÃÄ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£½¸ÃÄ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä»Îà¤äÂ¾¤ÎÓ®ÆýÎà¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼ç¤È¤·¤ÆÊá¿©¼Ô¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥µ¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Ï¹±¾ïÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÂÎ¤Ï½¸ÃÄ¤ÎÁ´°÷¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¸ÄÂÎ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÄÂÎ¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¸«¼º¤¤¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ë¤¬¿Ê²½¤µ¤»¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë°ì¸ÄÂÎ¤·¤«Áê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤ëå«¤ÎÈÏ°Ï¤ä¶¯ÅÙ¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤ËÊá¿©¼Ô¤«¤é¤ÎËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨Æ¯¤ÎºÎ¿©³èÆ°¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¼ï--¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤ëÃÊ³¬¤Î¿ÍÎà--¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤¡¢½½Ê¬¤ÊÏ¢ÂÓ´¶¤ä¿®Íê¡¢å«¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥í¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¡Ö»þ´ÖÍ½»»¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë°Íµò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶¦Æ±¤Î¥À¥ó¥¹¤ä¹ç¾§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ÊÏ¢ºÜÂè60²ó¡¢Âè63²ó¡Ë¡£²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¤·¤«¤â¹ÈÏ°Ï¤Îå«¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤Þ¤¿Ä¹´üÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤ÎÊó½··Ï¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¡£ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¾¸ÄÂÎ¤Ø¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤ä¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤Ï¡¢Â¾¸ÄÂÎ¤Î¿ÈÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤òÂåÂØ¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëËµ¾Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
Ï¢ºÜÂè75²ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²¾Àâ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÁ°¤Î»Ò¤É¤â¡Ê£´ºÐ»ù¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼Â¸³¤ò¤Ä¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¿ôÌ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë²»³Ú¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤ä¤é¤»¤ë¡£°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Î¸å¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç½õ¤±¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¨Ä´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸·Ì©¤ËÅýÀ©¤µ¤ì¤¿¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿·ëÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»öÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¡¢¶¨Ä´·¹¸þ¤¬ÌÀÇò¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê¡ö13¡Ë¡£¤³¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤â¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¤¬¡¢Ï¢ÂÓ¤äå«¤ò¶¯²½¤¹¤ë¸úÍÑ¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤ì¤¬²»³Ú¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
4-2¡¡¹ç¾§¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á
²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤ò¶¦¿¶¤µ¤»¡¢¶¦ÌÄ¤µ¤»¤ë¡£¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÍÑ¸ì¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤òÀ¸À®¤·¡¢°Ý»ý¤¹¤ëÊýË¡¡Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡£´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Î¸¶·¿Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¹ç¾§¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á¡¢°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
²»³Ú¤òÄêµÁ¤¹¤ëÍ×·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²»¤Î»þ´ÖÅª¤ÊÏ¢¤Ê¤ê¤¬¥ê¥º¥à¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à²»¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡°Û¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÆ°ºî¤ä´¶¾ð¤Î¿¶Æ°¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥ê¥º¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£²»¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à²»¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¥ê¥º¥à¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÆ°Êª¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿È¿ÉüÅª¤ÊÆ°ºî¤ò¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆ°Êª¤Ï¡¢¥Ò¥È°Ê³°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥ª¥¦¥à¤¬¥ê¥º¥à¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¥ê¥º¥à¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ò¥È¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤â¡¢²»¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ´Ø¿´¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£¥ê¥º¥à¤ò¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥º¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ºÙÉô¤¬¤¢¤ë¡£¥Ò¥È¤Ï´°Á´¤Ë¼þ´üÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥º¥à¤¬¤È¤¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤ËÍðÄ´¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¹¥¤à¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥º¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤²»¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î»¨²»¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¤¿¤À¤ÎµñÈÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÐ¶Ë¤Î´°Á´¤ËÄê¾ïÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¤È¤¤É¤¡¢Í½´ü¤òÎ¢ÀÚ¤ëÊÑ²½¤äÍðÄ´¤¬Æþ¤ëÊý¤¬¡¢¥Ò¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¡©
¥ê¥º¥à¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÍðÄ´¤¬Æþ¤ëÊý¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Î·Ð¸³¤ÎÆ±´ü¤¬´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤à¤·¤í¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍðÄ´¤ËÂ¾¼ÔÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±´ü¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Î´Ö¤ÎÂ¾¼ÔÀ¡Êº¹°ÛÀ¡Ë¤ÏËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ï´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥È¤Ï¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Â¾¼ÔÀ¤Îº¯À×¤³¤½¤¬¡¢¥Ò¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¡£
¥ê¥º¥à¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ï²»¹â¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡£Ä´ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²»¹â¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ò¥È¤Ï¤½¤ì¤Ë²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¹çÁÕ¤ä¹ç¾§¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ÏÂÅª¤Ê²»¹â¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£Ä´ÏÂÅª¤Ê²»¹â¤ÎÃá½ø¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤ËÉÔ¶¨ÏÂ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥Ò¥È¤Ï¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤¤²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¼ÔÀ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÃÇÊÒ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
4-3¡¡À¤³¦¤Î¡ÖÆù¡×¤Ø
´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬¡ÊºÆ¤Ó¡ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢Âè£±Àá¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤³¤Ë¾¤´¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÕAB--¼çÂÎA¡Ê»ä¡Ë¤È¼çÂÎB(Â¾¼Ô)¤ò·ë¤ÖÀþÊ¬--¤¬´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²»³Ú¡á¥À¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Î¿ô¤Ï¡¢£²¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤--¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇÃ±½ã¥â¥Ç¥ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ö
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Î°ìÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¸À¸ì°ÊÁ°¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÆ°ºî¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Î»öÊª¤ä»ö¾Ý¤ò¿ÈÂÎ¤ÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ß¥á¡¼¥·¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¸ì¤¬³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¿ÍÎà¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¡ö14¡Ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»Øº¹¤·¡Êpointing¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤äÀë¸À¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹ÔÆ°¤Î¸¶·¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤Î¤¤¤¦¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»öÊª¤ä»ö¾Ý¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ë²¿»ö¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë³ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥ì¥¤¥è¥¦¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥¤¥è¥¦¤ÎÆ°¤¤ò¤Þ¤Í¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¤³¤Á¤é¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¸À¸ì°ÊÁ°¤Î¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Îº¯À×¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÏÊï¤Î¡¢²»À¼¸À¸ì¤ËºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤¬¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ö
¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï¡¢À¤³¦¡Ê¤Î°ìÉô¡Ë¤òÉ½¾Ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ò¿ÈÂÎ¾å¤ÇÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤È¶¦¿¶¤·¡¢¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥¤¥è¥¦¤ÎÆ°¤¤ò¤Þ¤Í¤ë¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥¤¥è¥¦¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÊÕAB¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÊÕAO¤ÈÊÕBO¤â¤Þ¤¿´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£¶¦ÌÄ¡¦¶¦¿¶¤ÎÈÏ°Ï¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÊý¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Î»°ÊÕ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÍè¤Î¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÕAO¤äÊÕBO¤Ï¡¢»Øº¹¤·¤ä»ëÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆóÊÕ¤â¤Þ¤¿´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÅª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¡¢É½¾Ý¤Î¤¿¤á¤ÎÌÏÊï¤ò¡¢À®½Ï¤·¤¿¸À¸ì¡Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Ë¤ÎÊý¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¤è¤ê¸¶½éÅª¤Ê·ÁÂÖ¤Ø¤ÈÁÌ¹Ô¤µ¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£É½¾Ý¤È¤¤¤¦Áàºî¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¡¢À¤³¦¤òÂÐ¾Ý²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁàºî¤ò¤è¤ê¸¶½éÅª¤Ê¿å½à¤Ë²óµ¢¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÉ½¾Ý¡×¤ÎÁàºî¤ËÉ¬Á³Åª¤ËÈ¼¤¦¡Öµ÷Î¥²½¤¹¤ëÂÖÅÙ¡×¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î·ë²ÌÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤òÂÐ¾Ý²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤âÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆâºß¤·¡¢À¤³¦¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢À¤³¦Æâ¤Î½ô»öÊª¡¦½ô»ö¾Ý¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¿ÈÂÎ¤ÈÀ¤³¦¤¬¶¦ÌÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°À¤µª¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥á¥ë¥í=¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬¡¢¤½¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¡ÖÆùchair¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¿§¤ä²»¡¢È©¤¶¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÈÀ¤³¦¤Î½Å¤ß¡¢¸ü¤ß¡¢Æù¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¤½¤ì¤é¤«¤é°ì¼ï¤Î´¬¤¤Ä¤¤Ê¤¤¤·½ÅÊ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸½¤·¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Èº¬Äì¤Ç¤ÏÆ±¼Á¤À¤È´¶¤º¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤¬¼«Ê¬¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ú¤¤«¤¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤Î¼Ì¤·¤Ê¤¤¤·Èà¤ÎÆù¤Î±äÄ¹¤Î¤´¤È¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ö15¡Ë¡£
À¤³¦¤È¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Ç¤Ç¤¤¿Æù¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥ë¥í=¥Ý¥ó¥Æ¥£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆù¤«¤é¡¢¸«¤ë¤â¤Î¡ÊÉ½¾Ý¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡ÊÉ½¾Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Ë¤È¤¤¤¦ÈóÂÐ¾ÎÅª¤Ê´Ø·¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£°úÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢¥á¥ë¥í¡á¥Ý¥ó¥Æ¥£¤¬¡Ö´¬¤¤Ä¤enroulement¡×¤ä¡Ö½ÅÊ£(Æó½Å²½)redoublement¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ì¤Ç»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æù¤¬¤½¤ÎÆâÉô¤«¤é¤¤¤ï¤Ð¼«¸Ê¸ÀµÚÅª¤Ë¡¢¡Ö¸«¤ë¤â¤Î¡ÊÉ½¾Ý¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤È¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡ÊÉ½¾Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤ÎÆó½ÅÀ¤ò»º¤ß½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Æù¼«ÂÎ¤Ï--¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÂÐ¾ÎÅª¤Ê´Ø·¸¤òÀøºßÅª¤ËÕÔ¤ó¤ÀÊìÂÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬--¡¢¡Ö¸«¤ë¤â¤Î¡¿¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡¢¡ÖÉ½¾Ý¤¹¤ë¤â¤Î¡¿É½¾Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Î´Ø·¸¤Î½Ð¸½¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4-4¡¡Âè»°¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤³¤³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸À¸ì¡Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢Àë¸ÀÊ¸¤È¤Î´ØÏ¢¤Å¤±¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤«¤é¸À¸ì¡Ê»öÊª¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤¬½Ð¸½¤¹¤ë--1-2¤Ç³µÎ¬¤ò½Ò¤Ù¤¿--µ¡À©¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»°³Ñ·Á¤Î»°ÊÕ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Éü½¬¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£µá¿´²½ºîÍÑ¤È±ó¿´²½ºîÍÑ¤ÎÏ¢Æ°¤¬Ï¢º¿¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¿ÈÂÎ¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÇ¤°Õ¤Î»Ö¸þÀ¡Ê¿´¤ÎÆ¯¤¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µá¿´À¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¤³¤Î»äA¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¸½¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»äA¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ¾Ý¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢»äA¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê±§Ãè¤¬¸½Á°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Îµá¿´²½¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ï±ó¿´²½ºîÍÑ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡£
±ó¿´²½ºîÍÑ¤Ï¡¢¤³¤Î»ä¤Î¿ÈÂÎA¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¾½èB¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ö¸þÀ¤ÎÃæ¿´¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÇÍ¤Î±§Ãè¤òÄêµÁ¤·¤¦¤ë¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò--»äA¤ËÂÐ¤·¤Æ--Ä¾´Ñ¤µ¤»¡¢¼¨º¶¤¹¤ëÆ¯¤¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÎã¤«¤é¸«¤¿Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ¤âÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ï¿¨³Ð¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Î»ØÀè¤¬²¿¤«¤Ë¿¨¤ì¤ë¡Êµá¿´²½¡Ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÈÂÎ¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ê±ó¿´²½¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÈÂÎ¤Î¡Ö¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤Ë¤¢¤ë¡£Ç¤°Õ¤Î»Ö¸þÀ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±ó¿´²½ºîÍÑ¤¬¿ïÈ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ë³Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Ï¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤é¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ì¤á¤Ã¤È¤·¤¿´¶¿¨¡×¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿´¶¿¨¡×¡Ö¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¡×Åù¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¿Í¤Ï¡¢»ë³Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ¾Ý¤Ë¿¨¤ì¡¢¤«¤Ä¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ä¤¬»öÊª¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±ÅªÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê»öÊª¤ò¤¿¤À¤Î»öÊª¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÉ½¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°Ò°µÅª¤À¡×¡Ö¿ð¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×Åù¡¹¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÉ½¾ð¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢--²¾¤Ë¼«Á³²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¸í¤ê¤À¤È¤·¤Æ¤â--¤½¤ÎÂÐ¾Ý¼«ÂÎ¤¬»ä¤Î¤½¤ì¡Ê¸«¤ëºîÍÑ¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ö¸þÀ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±ó¿´²½ºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£±ó¿´²½ºîÍÑ¤³¤½¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÎÃÎ³Ð¤ò¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»ä¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿´¤ä°Õ¼±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤¬--»ä¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ÇÍ¤Î»ëÅÀ¤¬--Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÃÎ³Ð¤ò¡¢²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¤æ¤¨¤Ë¡¢µá¿´²½¤È±ó¿´²½¤ÎÆó¤Ä¤ÎºîÍÑ¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍÂÖ¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¡Ê¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤ò¡Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Æ±»þ¤ËÂ¾¼Ô¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È»ä¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÂ¾¼Ô¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤Î¿ÈÂÎ¤È¡¢¤½¤ÎÆâÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦¿¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë·Ð¸³¤ò¶¦ÌÄ¤µ¤»¤ëÏ¢º¿¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢º¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤Î¶¦ÌÄÀ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢º¿¤¬¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ö
º£¡¢»°³Ñ·ÁOAB¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÕ¤¬´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¡Ö¶¦ÌÄÅÙ¡×¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ïº¹¤¬À¸¤º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»öÊªO¤¬¤«¤«¤ï¤ëÆó¤Ä¤ÎÊÕOA¤ÈÊÕOB¤è¤ê¤â¡¢¿ÈÂÎÆ±»Î¤ÎÏ¢º¿¤Ç¤¢¤ëÊÕAB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¦ÌÄ¤ÎÄøÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤ÇÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢A¤ÈB¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿AB¤Ï¡¢¤½¤ì¼«¿È¤Ç¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¤Î°Õ»Ö¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ËÀ°¹çÅª¤Ê¶¦ÌÄÀ¤ò¿ÈÂÎ´Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¦¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢º¿¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¸Ä¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö³ÈÂç¤µ¤ì¤¿»ä¡×¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï¢º¿¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ö¡ÊÂç¤¤Ê¡Ë»ä¡×¤È¤·¤Æ´¶³Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¡¢Ï¢º¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤É¤Î¸ÄÊÌ¤Î¿ÈÂÎ¤Î·Ð¸³¤Ë¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»ä¤Î¿ÈÂÎ¤«¤é¤âÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö³ÈÂç¤µ¤ì¤¿»ä¡×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³ÈÂç¤µ¤ì¤¿»ä¡×¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤ËÃÖ¤¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤«¤é¸¶½é¤ÎÀë¸ÀÊ¸--°ì¼ï¤ÎÌ¿Ì¾¹Ô°Ù¤¬--¡¢È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¡ÊA¡Ë¤ÈÂ¾¼Ô¡ÊB¡Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÆ±´ü¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ¾ÝO¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥ß¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°ºî¤Ï--¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÐ¾ÝO¤ÎÍÍÂÖ¤ò¼Ì¤·¼è¤ë¡ÖÀ¼¡×¤Ï--¡¢¡ÊA¤Ç¤âB¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ËÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë°ì¼ï¤Î¡Öµ¹æ¡×¤È¤Ê¤ë¡£´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤«¤é¤Ê¤ë»°³Ñ·ÁOAB¤ËÆâºß¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÕAB¤Ï¡¢¤¿¤ÀO¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¹æ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Îµ¹æ¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡¢»°³Ñ·Á¤È¤ÏÆÈÎ©¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÐ¾ÝO¤òÉ½¾Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
°Ê¾å¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆó¼Ô¤Ç¡ÊA¤ÈB¤ÎÆó¼Ô¤Ç¡Ë¡¢½¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÂè»°¼Ô¤¬--¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¼¡¸µ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬--É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Æó¼Ô¤Î´Ø·¸¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡Ê¤À¤±¤Î¡ËÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸À¸ì¤ò²ÄÇ½¤Ê¤é¤·¤á¤ë¤Î¤«¡£°Ê¾å¤¬¤½¤Î³µÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
4-5¡¡ÉÔ²Ä»ë¤Î´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿
¤¢¤ÎÃË¡¢ºÊ¤ÈË¹»Ò¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¤¢¤ÎÃËP¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡¢¸À¸ì¤ò¸½¼Â¤ÈÀÜÃÏ¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò²óÉü¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡P¤Ï¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢Ç¾¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ»½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢P¤Î¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤¿µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤ËÀµ¾ï¤Ê¤â¤Î¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤¬²óÅú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢P¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤--¤½¤Î´Ö¤À¤±--Èà¤Î¿ÈÂÎ¤Ï´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÎÃæ¤ËÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÈà¼«¿È¤¬¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢Èà¤Ï°ì¿Í¤Ç¾¡¼ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·²Î¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢²Î¤¦¼Ô¤ò--¤½¤·¤ÆÄ°¤¯¼Ô¤ò¤â--´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÎÃæ¤Ø¤È´¬¤¹þ¤àÀÇ½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢P¤Î¿´¿È¤Ï¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÎÃæ¤Ë¼«¤é¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤È¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¡¦ÂÖÀª¤ËÊÑÍÆ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤ÎÃËP¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ²Ä»ë¤Î´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÎÃæ¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤À¤±¡¢Èà¤Ï¡¢µ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²óÉü¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸À¸ìµ¹æ¤òÂ¸Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ç¤¢¤ë¡£Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸À¸ì¤Ï¡¢³°Éô¤Î¤Ê¤Ë¤´¤È¤«¤òÉ½¾Ý¤·¡¢°ÕÌ£¤¹¤ëµ¹æ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¸À¸ì¤Ï³°³¦¤Ëµ¹æÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Îµ¯¸¶¡¢¤½¤Î¸»Àô¤Ë¤Ï´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬¤¢¤ë¡£´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤«¤éÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ï¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÂ¸Î©¤·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤òÇÞ²ð¤Ë¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÁ¼Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤ÏÈ¾±Êµ×Åª¤Ë³«¤«¤ì¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢P¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ÈÂè»°¼Ô¤Î¿³µé¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌÏ©¤¬ÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢P¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Ç´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡¢P¤¬Æñ¤Ê¤¯¡¢¸À¸ìµ¹æ¤ò³°Åª¤Ê»öÊª¤ÈÀÜÃÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆÍÁ³¤ÎÂç¤¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢P¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈà¤Îµ¹æÀÜÃÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÌÏ©¤¬¤Þ¤¿ÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¸À¸ì¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤òÉ½¾Ý¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÉ½¾Ý¤¹¤ëÎÏÇ½¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢¤¤ï¤á¤ÆÀºÌ¯¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£P¤Î¾ÉÎã¤Ïµ©¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ÉÎã¤Ï¡¢¤½¤ÎÎã³°À¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É½¾Ý¡Êµ¹æÀÜÃÏ¡Ë¤ò²ÄÇ½¤Ê¤é¤·¤á¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤³¤ÇÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¿²¾Àâ¤¬ÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£µ¡¡¸À¸ì¤ÎÃ±°ì¤Î¸»Àô
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¸À¸ì¤ËÆó¤Ä¤Î¸»Àô¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¸À¸ìµ¹æ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦·ÐÏ©¤È¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¸À¸ìµ¹æ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦·ÐÏ©¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢»Øº¹¤·¤ä»ëÀþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Àë¸À¤äÌ¿Ì¾¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ø¤È»ê¤ë¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¤Ä¤Î·ÐÏ©¤ò¤Þ¤µ¤Ë¸À¸ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶ÅÀ¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ì¤Ð¡¢·ë¶É¡¢°ì¤Ä¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹Í»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Îµ¯¸¶¤Î·Á¼°¤ò¿Þ¼°²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶¦Æ±Ãí°Õ¤Î»°³Ñ·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝO¤È¼çÂÎ¡ÊA¤ÈB¡Ë¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢²¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£»Ø¤ä»ëÀþ¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ß¥á¡¼¥·¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£¸À¸ì¤Î¼ï»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë·Àµ¡¤Ï¡¢A¡ÝB¤ÎÆó¼Ô´Ø·¸¤Î¤â¤È¤ËÂè»°¼Ô¡Ê¤Î¿³µé¡Ë¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡¢¤½¤Îµ¡À©¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¸·ÝÈãÉ¾²È¤ÎµÈËÜÎ´ÌÀ¤¬Ãø¤·¤¿ÂçÃø¡Ø¸À¸ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþ¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡Ê¡ö16¡Ë¡£µÈËÜ¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ø¼¨É½½Ð¡×¤È¡Ö¼«¸ÊÉ½½Ð¡×¤ò¤¢¤²¡¢Î¾¼Ô¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½ºÂÉ¸¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤ÐÄ¾¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£»Ø¼¨É½½Ð¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹Åª¤Ê·Àµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê·Àµ¡¤¬¡¢¡Ö²»³Ú¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¼«¸ÊÉ½½Ð¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤³¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸À¸ì¤ò¤½¤Îµ¯¸¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Î¾¼Ô¤Ï¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ëµ¢¤»¤é¤ì¤ë¡£»Ø¼¨É½½Ð¤Ï¼«¸ÊÉ½½Ð¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¼«¸ÊÉ½½Ð¤Ï»Ø¼¨É½½Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µ¯¸¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë--¤¤¤ä¶èÊÌ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ö
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¡Ê¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¤¹¤Ç¤ËÆ»ÆÁ¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎÈ¯À¸¤È¿Ê²½¤òÏÀ¤º¤ëÃæ¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ï¡¢´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤¬À¸µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÂ¸Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¼ÂºßÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ»ÆÁ¤¬¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Æ»ÆÁ¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸Æ»ÆÁ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸À¸ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎàÈæÅª¤ÊÈ¯Å¸¤äÊ£»¨²½¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤È¤È¤â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î¡¢À¸À®¾õÂÖ¤Î¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£Âè»°¼Ô¤Î¿³µé¤¬´Ö¿ÈÂÎÅªÏ¢º¿¤«¤éÎ¥Î¦¤·¤¿¤È¤¡¢¸À¸ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¡¦¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸À¸ì¤ÎÀ®½ÏÃÊ³¬¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¼çÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¾Ï¤ÎËÁÆ¬¤ËÄóµ¯¤·¤¿ËÜÍè¤Î¼çÂê¤ÎÃµµæ¤Ë¤È¤ê¤¯¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡ÚÃð¡Û
¡ö1¡¡Michael Tomasello, A Natural History of Human Thinking, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014, pp.42-43.
¡ö2¡¡Derek C. Penn et al. ¡ÈDarwin¡Çs mistake: Explaining the discontinuity between human and nonhuman minds¡É, Behavioral and Brain Sciences, 31(2), May 2008, pp.109-178.
¡ö3¡¡Arthur B. Markman & C. Hunt Stilwell, ¡ÈRole-governed categories¡É, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, Vol.13, Issue 4, 2001, pp.329-358.
¡ö4¡¡º£°æ¤à¤Ä¤ß¡¢½©ÅÄ´îÈþ¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á--¤³¤È¤Ð¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤«¡ÙÃæ¸ø¿·½ñ¡¢2023Ç¯¡£
¡ö5¡¡Æ±½ñ¡¢85ÊÇ¡£
¡ö6¡¡Æ±½ñ¡¢38-41ÊÇ¡£
¡ö7¡¡Æ±½ñ¡¢133ÊÇ¡£»³¸ýÃçÈþ¡Ø»³¸ýÃçÈþÃøºî½¸6¡¡¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÎò»Ë¡Ò£²¡Ó--¤Á¤ó¤Á¤óÀéÄ»¤Î¤Ê¤¯À¼¤Ï¡¦¸¤¤Ï¡Ö¤Ó¤è¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÙÉ÷´Ö½ñË¼¡¢2019Ç¯¡£
¡ö8¡¡º£°æ¡¦½©ÅÄ¡¢Á°·Ç½ñ¡¢139-144ÊÇ¡£
¡ö9¡¡Æ±½ñ¡¢144-145ÊÇ¡£
¡ö10¡¡¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ØºÊ¤òË¹»Ò¤È¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿ÃË¡Ù¹â¸«¹¬Ïº¡¦¶âÂôÂÙ»ÒÌõ¡¢¥Ï¥ä¥«¥ï¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊ¸¸Ë¡¢2009Ç¯¡Ê¸¶Ãø1985Ç¯¡Ë¡¢30-58ÊÇ¡£
¡ö11¡Öµ¹æÀÜÃÏÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Ï¥ë¥Ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡¢AI¤ÎÁàºî¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ¹æÀÜÃÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¤ò¡¢¡Öµ¹æ¤«¤éµ¹æ¤Ø¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Stevan Harnad, ¡ÈThe Symbol Grounding Problem¡É, Physica D, 42, 1990, pp.335-346.
¡ö12¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ì¤À¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÇ§¡£¡Öµæ¶Ë¸¶°ø¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ¸Êª¼ï¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼Á¤äµ¡¹½¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀ¼Á¤äµ¡¹½¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ÇÀ¸Â¸¤äÀ¸¿£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¡Öµæ¶Ë¸¶°ø¡×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¸¶°ø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ö13¡¡Sebastian Kirschner & Michael Tomasello,¡¡¡ÈJoint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children¡É, Evolution and Human Behavior 31(2010), pp. 354-364.
¡ö14¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤ò¡¢¸å¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö15¡¡¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥á¥ë¥í¡á¥Ý¥ó¥Æ¥£¡Ø¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÙÂì±ºÀÅÍº¡¦ÌÚÅÄ¸µÌõ¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¢2001Ç¯¡Ê¸¶Ãø1964Ç¯¡Ë¡¢198ÊÇ¡£
¡ö16¡¡µÈËÜÎ´ÌÀ¡Ø¸À¸ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡ÙI¡¦II¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡¢1965Ç¯¡£
