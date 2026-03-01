大阪のディープ・コリアタウン鶴橋はいまも昔も「異和共生」絶対に誰も排除はしません

難波から東へ約2キロ、JRと近鉄が相互乗り入れする鶴橋駅。その南東にある日本最大級のコリアタウンには、買い物や観光で年間約200万人もの人が訪れる。

この街がある生野区の人口は約13万人弱で、そのうちの1.8万人から2万人弱が朝鮮半島にルーツを持っている。日本で最も多く在日コリアンが暮らす街の歴史を多くの人に知ってもらおうと、2023（令和5）年4月に誕生したのが大阪コリアタウン歴史資料館だ。

駅を降りると、そこは韓国？

大阪・鶴橋。焼き肉店をはじめ、キムチやチヂミ、サムギョプサルやタッカルビ、スンドゥブなど様々な韓国料理店の他、洋服やチマチョゴリ、韓国コスメや韓流アイドルのグッズショップなど韓国関連の様々な店が軒を連ねている。

鶴橋駅前に広がる鶴橋商店街（鶴橋コリアタウン）は、戦後の闇市から続く商店街で迷宮感が半端ない。アーケードの下には細く狭い通路が縦横無尽に入り組んでいて、以前NHKの番組『ブラタモリ』で梅田の地下がダンジョン（迷宮）として紹介されていたが、鶴橋商店街はそれ以上に複雑で、最強Sランクのダンジョンだ。

御幸通りの大阪コリアタウン

鶴橋商店街を抜け、疎開道路を南下。15分ほど歩くと「コリアタウン入口」という看板があり、さらに歩くと、「百済門」と掲げられた立派な門が目に入った。ここが、御幸（みゆき）通りを中心とする「大阪コリアタウン」だ。

鶴橋商店街と違って、青天井の直線道路が500メートルほど続いている。キムチやキンパなどお馴染みの韓国の食べものを売る店や韓国料理店、精肉店、韓国の食材を扱うスーパー、韓国風マカロン・トゥンカロンなどの韓国スイーツ店、カフェ、韓国風ホットドッグ・ハットグやホットクなどのテイクアウト店、韓流ショップや雑貨店、コスメショップなど、店舗数約150軒。およそ韓国のものなら何でも揃う一大コリア・ストリートとなっている。

土曜日の昼間に訪れたこともあり、大変な混雑ぶりだ。食べ歩きをしながらスマホで撮影する人も多く、若い女性やカップルの姿が目立つ。大阪コリアタウン歴史資料館は、この御幸通りから一条通を北へ少し入ったところにある。

歴史資料館の誕生まで

大阪コリアタウン歴史資料館の前身と言っていい、韓国の食文化や伝統を発信する拠点「班家（パンガ）食工房」を御幸通りに造ったのが、資料館理事長・洪性翊（ホン・ソンイク）氏の父、洪呂杓（ホン・ヨピョ）氏だ。済州島（チェジュド）にルーツを持つ洪呂杓氏は1945（昭和20）年3月、暮らしていた大阪・芦原橋で大阪大空襲に遭い、九死に一生を得る。

その後、新潟へ疎開中に終戦を迎え、済州島へ戻るも、「四・三事件」（1948年に済州島で起こった、軍や警察が数万人の住民を虐殺した事件）が勃発。このままでは命が危ないと、再び新潟へ渡った。

1955（昭和30）年、大阪・生野区に居を移し、貧しい暮らしの中、餅屋を立ち上げ、事業を拡大していった。そして韓国食材の製造・販売を行う総合食品メーカー・株式会社徳山物産を築き上げた。

1990年代後半頃から、韓国文化が息づくこの街に、近隣の小学生が社会見学で、そして全国から修学旅行生が訪れるようになる。しかし当時は彼らを受け入れる施設がなく、公園などで説明が行われていた。

文化事業に関心があった洪呂杓氏は、子ども達を受け入れる施設が必要だと考え、2003（平成15）年に大阪コリアタウン（御幸通り）に「班家食工房」をオープンする。

折しも、前年の2002（平成14）年には日韓ワールドカップが開催、韓国KBSテレビでは『冬のソナタ』が放送された。これらをきっかけに韓流ブームが起こり、大阪コリアタウンに人が押し寄せるようになる。

以降、韓流ブームは東方神起や少女時代、BTSやTWICEら次々と現れる韓流スターらによって牽引され、現在は「第4次韓流ブーム」の真っ只中だ。Z世代を中心に音楽、ドラマ、コスメ、グルメなど、韓流ブームは完全に、日本に浸透・定着していると言っていい。

こうした中、洪呂杓氏の長男で画家の洪性翊氏も、父の思いを受け継ぎ、在日コリアンの資料館を作りたいと考えていた。

同じ頃、この場所に多文化共生拠点となる在日コリアンの資料館を作りたいと考えていた人がいる。同館副理事長で、大阪公立大学大学院文学研究科教授の伊地知紀子（いぢち・のりこ）氏だ。

「私はコリアン・ルーツはないんですが、大学院で在日コリアンについて学び、済州島に留学、30年間日本と済州島を行き来しています。2020（令和2）年、大阪市立大学に大阪コリアン研究プラットフォームというシンクタンクを立ち上げた際、在日外国人問題を専門とする経済史学者の田中宏（たなか・ひろし）氏から、書籍資料を段ボール約250箱、寄贈いただきました。その資料を公開すると共に、この街のルーツを学ぶことができるミュージアム・資料館を造りたいと考えました。

それで、徳山物産の洪性翊さんにお声掛けしたところ、歴史資料館が必要だという思いが合致したんです。でも立ち上げるお金がありません。

この地域は、児童の8割がコリアン・ルーツであった公立御幸森小学校や大阪第四初級学校がある地域です。いずれの政府からも支援を受けないという選択をし、民間に3千万円の寄付を募ったところ、9か月で集まりました。中でも、洪性翊さんのお母様、康在順（カン・ジェスン）さんには多大なご支援をいただきました。本当に頭が下がります。

年間200万人を越える人がこの街を訪れますが、なぜここにコリアタウンがあるのか、どういう街なのか、ほとんどの方が知らないんです。日本の店主が韓国からモノを輸入して売っているんでしょ、という学生もいます。

資料館を訪れた人が、こんなことも知らなかったのかという気づきがあれば、なぜ知らなかったのか、知っていることと違っていたら、それはなぜなのか。そういうことを考えるきっかけになってくれたら。日本人の歴史と朝鮮人の歴史を分けるのではなくて、この地域に住んでいる人々の歴史として見てほしいですね」

同館では、コリアタウンマップや共生と交流の歴史、地域文化を支える祭りや朝鮮市場と呼ばれていた頃の写真、済州島と大阪を結んだ「君が代丸」の資料や古地図など、入口から奥に向かって現在から過去を辿るようにパネル展示している。

「植民地支配と関わりが深い展示をする場合、日本がどれだけひどいことをしたのかを強調しているところが多いです。ですが、ここでは古代の渡来人からの歴史や近代の加害・被害も含めて、現在の韓流まで長く深い歴史を地域史の視点から、それも日常生活の姿をできるだけ見てもらいたいという観点で展示構成しています」（伊地知氏）

オモニハッキョの文集

今年で4年目を迎える同館には、年間およそ8000人〜1万人が訪れる。3分の1は団体客、3分の1は学校の授業や社会見学、残り3分の1が一般客だという。

展示の中でも特に関心が高いのは「オモニハッキョ（お母さんの学校）」と呼ばれる文集だ。オモニハッキョとは、日本で十分な教育を受けられなかった在日コリアンの女性たちが70歳くらいになり、日本語の読み書きを自主的に勉強するため、地域の人々が開いた識字教室のことだ。その女性たちが一文字一文字書いた文章が綴られている。この場所でどのような暮らしが営まれてきたのか、歴史資料が残りづらい女性の視点で書かれた貴重な資料だ。

古代から多文化共生の街だった

この地域は、4世紀から5世紀末の仁徳天皇の時代には、すでに朝鮮半島の人々、中でも百済からやって来た多くの渡来人が暮らしていた。古い地名である猪飼野（いかいの）という呼び名は、渡来人が大陸から持ち込み、朝廷に献上する『猪（豚）』を飼育する「猪飼部（いかいべ）」が住んでいた、あるいは平野川に「猪甘の津（いかいのつ）」という港があったことに由来するという。また、『日本書紀』には小橋（おばせ）という名の橋を猪甘の津に造った記述もあり、日本において記録に残された最古の橋と言われている。

大阪にコリアタウンができた訳

1905（明治38）年、日露戦争に勝利し、朝鮮半島での影響力を高めた日本は、1910（明治43）年、日韓併合条約に調印、韓国を併合する。1920年代に入ると大阪の工業化が進み、現在の生野区や東成区（生野区は1943（昭和18）年に東成区から分離）などに零細工場が増えていく。

1923（大正12）年には大阪と済州島を結ぶ直行航路（代表的な船が「君が代丸」）が就航、船に乗って工場で働く労働者として多くの人々がここへやってきた。東京よりも地理的に近く、当時、「大大阪時代」で日本一の大都市だった大阪は、朝鮮半島からの労働力を欲していた。これらの工場で働く人々を済州島で募集した記録も残っている。

こうして猪飼野地区で暮らす人々が同じ村の人々を呼び寄せ、済州島の人がどんどん増えていった。そういう訳で、この街に暮らす在日コリアンは、済州島にルーツを持つ人が非常に多い。

そして、朝鮮半島から渡ってきた人々の暮らしを支える生活市場として、1930年代に入り「朝鮮市場」が自然発生的に誕生した。これが現在の大阪コリアタウンの起源となる。

戦後も、在日コリアンが韓国食材などを調達する市場として賑わうが、1970年代に入ると在日1世から2世へと世代が変わり、在日コリアンの生活様式の変化や後継者不足などで、来街者が減少。御幸通り商店街も再生と活性化を図るため、1993（平成5）年、商店街の名称を「コリアタウン」に変更、その後前述したように韓流ブームの波に乗り、現在の隆盛へと続いている。

韓国との関係は？

今年1月、李在明（イ・ジェミョン）大統領が来日、奈良で首脳会談を行った際、同館理事長の洪性翊氏が懇談会に招かれ、乾杯の音頭を取った。済州島との関係が強いこともあり、済州特別自治道知事は年に1度は、議員などを連れて同館を訪れる。在大阪大韓民国総領事も必ず来館するそうだ。

済州MBCテレビは開館前に、宣伝のための30分番組を製作、開館後もテレビニュースで8回連続して放映するなど、韓国メディアの関心は高い。ただ、韓国の政権によって、同館に対する態度は違うそうだ。

地域資料館としての今後

「地域の人々に、『私達の資料館』と思ってもらえるような資料館にしたい」と伊地知氏は語る。と言っても、地域の人すべてが文化施設に関心があるわけではないし、歴史的に差別感覚を持っている人もいる。

コリアンだから関心があるかというと、そうでもない。商売をしている人は忙しくて、わざわざ足を運ばない、というのが実情だ。

しかし、今年1月4日から始まった特別企画展「猪飼野のキムチ展-朝鮮市場からコリアタウンへ-」（6月末まで開催）では、学生を中心とする企画チームが大阪コリアタウンのキムチ屋を取材、韓国各地で作られるキムチの材料や味の違いなどを綿密に調査し、まとめたものを展示している。取材を通じて地域のキムチ屋さんとの交流が生まれ、資料館との関わりが生まれたのは大きい。

「異和共生」の街として

現在、生野区では住民の多国籍化が更に進み、在日コリアンをはじめ80カ国余りの人が暮らす街となっている。その生野区では、まちづくりの基本理念を「異和共生〜異なったまま、和やかに、共に、生きる〜」、すなわち、立場や考え方の違いを認め合い大切に思い合って、一緒にできる事を少しずつ広げていく、としている。

古くから、この街は様々な人々が共生してきた。この街で生まれ育ち、この街で生きてきた人は、国籍はどうあろうと皆が「住民」だ。

そもそも人は、一人一人違う。民族や国家でひとくくりにできるものではない。社会の分断が進み排外主義が拡大する中、「異和共生〜異なったまま、和やかに、共に、生きる〜」という考え方は、そうした問題を解決するヒントになるのではないだろうか。

大阪コリアタウンはそのモデルケースであり、その歴史を展示・発信し、多文化共生の拠点となっている大阪コリアタウン歴史資料館の意義は大きい。大阪へ、鶴橋へ来られた際には、是非足を運んでほしいと思う。

