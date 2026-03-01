自民党を総選挙で歴史的圧勝に導いた高市早苗・首相。「史上初の女性総理」として高い人気を誇る一方、周囲との交流が少ない"人嫌い"もあって、その実像はあまり知られていない。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。第1回から第4回までは、主に"人間・高市早苗"の生活に迫ってきたが、第5回となる今回は"政治家・高市早苗"を掘り下げる。【シリーズ第5回】

【写真】「サナ活」の代名詞となった高市早苗・首相愛用の老舗ブランドバッグ

堂々と言い分を変えられる

政治家としての変遷も検証していこう。

「消費減税は私自身の悲願でもありました」

解散・総選挙直前の会見で食料品の消費税ゼロを掲げ、自民大勝をもたらした高市首相。ただ、自身の公式サイトのコラムで過去に消費増税容認の姿勢であったこととの矛盾を報じられると、約1000回分のコラムを削除、読めなくした。そのことが、矛盾の隠蔽だと批判を浴びている。

「そもそも高市氏の公式サイトに掲載されていたコラムのリンクが見られなくなったのは選挙中で、コラム内の発言で揚げ足を取られないための選挙対策だったと言われている。その後、元のコラム記事そのものを全削除したようです」（政治部記者）

高市事務所に削除の理由などについて聞くと、「HPそのものをシンプルにするための見直しを行った」と文書で回答。

そもそも高市首相の政治姿勢はこれまで何度も変わってきた。自民党ベテラン議員が語る。

「政治家が発言を変えるのは当たり前。社会状況が違えば必要な政策も変わる。これまで増税を容認しながら、堂々と『減税は悲願』と言ってのけるのが彼女の非凡なところだ。あの一言で選挙の争点を完全に潰した」

神戸大学時代、軽音楽部でヘビメタバンド（ドラム担当）を組み、バイクと音楽で青春を謳歌していた彼女は、塾生になると月々の資金が与えられる松下政経塾の面接に神戸から茅ヶ崎まで革のツナギを着てバイクで駆けつけた。面接官だった先輩塾生の野田佳彦氏（中道改革連合・前共同代表）は、「ヘルメットを取ったら長い髪がたなびいて、かっこいいなと思った」と彼女の第一印象を振り返っている。

本誌コラム連載で「文書通信交通費を没収せよ」

1989年12月からは本誌・週刊ポストで「高市早苗のアズ・ア・タックスペイヤー」と題したコラムを連載。そこでは、「こんな参議院はいらない」「議員の文書通信交通費を没収せよ」などの持論を展開していた。

1993年総選挙に無所属で出馬、当選すると自民党離党組の政策集団リベラルズとともに柿沢弘治・元外相が率いる自由党結成に参加した。初当選の頃の高市氏に現在のようなタカ派の顔は全くない。

その後、新進党に合流したが、1996年総選挙で2回目の当選（奈良1区）を果たすとすぐ離党。一転、選挙で戦った自民党に入党、森派（清和研）に所属し、森内閣では首相の「勝手補佐官」を名乗る。

現在、高市首相は「郵便局を守る」と主張しているが、自民党入りした当時は正反対のスタンスだった。小泉純一郎・首相による2005年の郵政選挙で、郵政民営化賛成派の高市氏は反対派の自民党造反組への刺客候補として奈良2区から出馬、追い風に乗って当選する。

「高市総理の地元での評価は真っ二つ。地盤の2区では『早苗ちゃーん！』と"サナ活"の本場というムードだが、奈良1区のほうでは新進党時代に自民党と対決した印象が強く残っている。自民党支持者でも冷ややかな視線が根強い」（地元記者）

初入閣は第1次安倍内閣の沖縄・北方相。2006年のことだが、高市氏は閣僚で唯一、8月15日に靖国神社を参拝し、保守派へと政治姿勢を旋回させた。2012年の自民党総裁選で安倍元首相の推薦人となって総裁返り咲きに貢献し、出世の糸口をつかんだ。その先は安倍氏に取り立てられて自民党政調会長、総務相（3期）などを歴任して「安倍氏の後継者」を自任して首相にのぼりつめた。安倍氏の周辺にいた人物が語る。

「安倍さんは高市さんを後継者だとは考えていなかった。政策立案能力はあるが、政治家は人を動かす仕事だから相談を親身になって聞いてやることなどが必要。それが高市さんには足りない。だから後継者として組織は回せないと見ていました」

だが、一匹狼で党内に自前の勢力を持たない高市首相は総裁選などでネット対策に注力し、SNSをフルに利用。国民1人1人と結びつくことで「サナ活ネットワーク」を作り上げ、安倍元首相にも実現できなかった自民党単独で衆院の3分の2以上の議席を獲得した。

この新しい政治の時代の総理大臣は、自民党内の古い権力争いなど眼中にないのかもしれない。

（シリーズはじめから読む）

※週刊ポスト2026年3月13日号