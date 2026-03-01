がん告知の「不安」とサヨナラ…心を癒やす「精神腫瘍科」とは

がんにまつわる「悩み」を診るプロ

約2年5ヵ月―初めてがんになった場合、一般的にこれくらいの期間は通院が必要になる。そのうえ再発したりほかの臓器に転移したりしてしまうと、寛解までさらに長い時間がかかるだろう。長く付き合わざるを得ない病気だけに、体力は言うまでもないが、がん治療には気力や精神力が欠かせない。

ただし「がん」の2文字が患者に与えるショックはいまだ大きく、診断されると気持ちがひどく落ち込んだり、深刻なうつ状態になったりする人も決して珍しくない。そんな患者をケアするために、いま日本各地の病院で次々と設立されているのが「精神腫瘍科」だ。

都立駒込病院に勤務する精神科医で、精神腫瘍医の団体「日本サイコオンコロジー学会」代表理事を務める秋月伸哉氏が、どのような診療科なのか解説する。

「自分が重い病気だとわかって不安になるのは、人間として至極真っ当な反応です。しかしそれ自体は病気ではないため、精神科では治療の対象にならない。そういった『精神疾患を抱えているわけではないけれども、がんが原因で精神的にとても困っている人』を支援するのが、精神腫瘍科です」

普通の精神科医は精神疾患を診るため、診断とクスリの処方が主な仕事であり、時間をかけてカウンセリングを行うのは難しい。しかしがんが原因の不安や抑うつ、不眠などを診る精神腫瘍医は、クスリを使うだけではなく患者の話をじっくり聞くことで、その悩みを解決していく。

患者一人一人に寄り添った治療

「当院で診ている患者さんの多くは、普段はとくに精神症状がなかったものの、がんと診断されて大きな衝撃を受けて、精神的にダメージを負ってしまった方がほとんどです。ただし、そういった患者さんはもともと心に問題があるわけではなく、ストレスに耐えたり乗り越えたりする力を持ち合わせているはずです。ですからクスリを使うだけでなく、そこを後押しするカウンセリングが主な治療法になります。

たいていは患者さんの相談に乗りながら、ストレスの原因を細かく分析して、それを解決できる方法を提示していくことが多いですね。

たとえば経済的に不安な患者さんであれば、ソーシャルワーカーを紹介して高額療養費制度について説明してもらいます。抗がん剤で髪の毛が抜けることをストレスに感じる女性だったら、ウィッグの情報が役立つかもしれません。特段の解決法がなかったとしても、誰かに悩みを話して気持ちが和らぐこともあります」（秋月氏、以下「 」内は同）

乳がん患者の場合、医師から「乳房を切除するか、それとも残すか、自分で決めてください」と判断を迫られることもある。たしかに決めるのは患者本人だが、結論を出すまでの心理的な負担は大きい。もしがんの主治医に相談しづらいならば、精神腫瘍医を頼るのも手だ。

「治療における意思決定をサポートするのも重要な役割です。本心ではどちらを選びたいのか、何がそれを妨げているのか、患者さんと整理しながら、最終的な判断へと近づけていきます。

我々は精神『腫瘍』医なので、がんという病気に関する知識をある程度備えているのも特徴です。つまり治療の内容やリスクも踏まえたうえで、患者さんの希望に応じた解決策を提案できるわけです。もし自身で判断した結果を主治医にどう伝えればいいか悩んでいるならば、『こういった方法で切り出せばいいと思いますよ』といった具体的なアドバイスもできます」

「週刊現代」2026年3月2日号より

