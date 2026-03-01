ミラノ・コルティナ五輪では選手の活躍とともに、解説者に注目が集まった。特にフィギュアスケートの高橋成美さん、スピードスケートの高木菜那さんには選手帰国後も番組への出演オファーが殺到している。その背景と、今後予定されているWBCやワールドカップでの注目解説者についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】高橋成美が木原龍一とオリンピックや世界選手権の舞台で、氷上を滑りポーズを決める姿。他、選手時代の高木菜那やミラノ五輪で解説をする姿なども

＊ ＊ ＊

過去最多のメダルを獲得して閉幕したミラノ・コルティナ五輪では、奮闘した選手たちはもちろんのこと、ほぼ同等レベルで解説者たちがフィーチャーされました。特にフィギュアスケートの高橋成美さんとスピードスケートの高木菜那さんの解説は話題を集め、現在まで情報番組などへの出演が相次いでいます。

なぜ今回の冬季五輪では解説者が注目されたのか。さらに5日開幕のWBC、6月開幕のサッカーワールドカップでは同様の現象が起きそうなのか。各局のテレビマンやウェブメディア担当者などからヒアリングした内容も含めて、その行方を占っていきます。

スケート競技が際立たせた純粋さ

まず、なぜミラノ・コルティナ五輪で高橋成美さんと高木菜那さんの解説が話題を集めたのか。

高橋さんはフィギュアスケートペアを解説。フリーの三浦璃来・木原龍一ペアなどの演技を1つ1つ丁寧に解説したほか、演技終了すると「凄い、凄い、凄い、凄い、凄い」「こんな演技、宇宙一ですよ」「うれしいな、本当にうれしい」と感情があふれ出るように語って感動を誘いました。

一方、菜那さんは妹の高木美帆選手をあえて「高木選手」と呼んで公私をはっきり分け、実況アナに「菜那さんと呼んでください」と声をかける誠実な解説スタンス。しかし、最後の女子1500mでは悲願の金メダルを逃した際、呼び方が「美帆」に変わり、姉として抱きしめる姿が感動を誘いました。

2人の共通点は技術的・精神的な解説はもちろんのこと、選手へのリスペクトを感じさせるポジティブなフレーズが多く、しかも「日本人だけでなく全てのアスリートを応援する」というスタンス。フィギュアスケートもスピードスケートも「対戦相手というより自分自身との戦い」という要素の濃い競技だけに、「ベストを尽くしてほしい」という純粋な思いが感じられました。

さらに解説者としての入念な準備もポイントの1つ。実際、高橋さんは帰国後に出演した番組で「解説を7年間研究していた」ことを明かしていましたし、菜那さんは自身が初代金メダリストになった女子マススタートの解説に向けて「似ている」とされる競輪と競馬を勉強したことを明かしました。

また、選手時代の2人を知る人々からも支持の声があがっていました。高橋さんは日本人ペアの道を切り拓き、木原選手とペアを組みながら望む結果を得られなかったこと。菜那さんは最終的に金メダル2個を獲りましたが、それ以外では偉大な妹の陰に隠れがちだったこと。どちらにも苦しい日々があり、縁の深い人物が今なおオリンピックという晴れ舞台に出ていることも、今回の解説が感動を誘った背景の1つでしょう。

野球とサッカーの解説者も豪華だが

そんな的確な解説とにじみ出る感情のバランス感覚や、陰の努力を欠かさないなどの長所はこれまでバラエティへの出演でも見せていました。

高橋さんは『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）や『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）、菜那さんは『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』（テレビ東京系）、『ニノさん』（日本テレビ系）などのさまざまな番組に出演。サービス精神あふれる明るいキャラクターと笑顔を称える声があがっていました。コアなファンだけでなく多くの人々が見る世界大会の解説者にはこのような愛される要素が必要なのかもしれません。

では5日開幕のWBCはどうなのか。侍ジャパンの台湾戦では黒田博樹さんと高橋由伸さん、韓国戦では中田翔さんと和田毅さん、オーストラリア戦では黒田博樹さんと内川聖一さん、チェコ戦では岩隈久志さんと鳥谷敬さんが解説者を務めることが明かされています。さらに原辰徳さんやラーズ・ヌートバー選手らのゲスト出演も予告されており、豪華な顔ぶれであることは間違いありません。

また、6月のサッカーワールドカップでも同じようにレジェンド級の元代表選手が名を連ねるのでしょう。ただ前述したように、フィギュアスケートやスピードスケートが「自分自身との戦い」という要素の濃い競技である一方、野球やサッカーは勝敗を決める1対1の戦い。おのずと「日本代表を一方的に応援する」という図式になるため、高橋さんや菜那さんのようなピュアさは感じづらく、共感はされても感動を与えることは至難の業でしょう。

その他でも、代表選手の中に解説者の"元パートナー"や"妹"に匹敵する関係性の選手がいるのか。さらにその解説者はバラエティに対応できる愛されキャラなのかなどハードルは高いだけに、ミラノ・コルティナ五輪ほどフィーチャーされるのは難しいように見えます。

これは野球とサッカーの解説者がどうということではなく、スケート競技の特殊性に加えて高橋さんと菜那さんが突出した存在ということ。「ミラノ・コルティナ五輪 最大の発見」とも言われるインパクトがあっただけに、今後も競技中継に限らずさまざまな場での活躍が期待できそうです。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。