タレントとしてはもちろん、プロデューサーとしても絶好調で、プライベートも充実しているMEGUMI。その活躍ぶりについて、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが分析します。

"美容男子"がゾッコンになったのは自然な流れだった

1986年の男女雇用機会均等法施行をきっかけに、「女性の時代」と言われ始めて今年で40年。都度、女性たちは自身の中の社会性と個人性のバランスを、世間がよしとする黄金比率と照らし合わせながら生きてきたように思います。

その間には、女性キャスターが全員ショートカットだった時代もあれば、揺り戻しだったのか"癒し系"と呼ばれる女性に注目が集まった時代もありました。

でも、いつの時代も「カッコイイ女性」というのは、仕事でもプライベートでも突き抜けているという印象。そのプライベートが多くのかたに知られてしまう芸能人の場合には、その突き抜け方が大きければ大きいほど同性からの支持を集めるのです。

例えば還暦を迎えて全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』の真っ最中の小泉今日子さん（60才）。

2023年、ドラマ『大奥』（NHK）で8代将軍・徳川吉宗を好演して以来、トップモデルとしてだけではなく、トップ女優の仲間入りを果たしたと思ったら、昨年末、妊娠を公表した冨永愛さん（43才）。

4児のママでありながら、モデル、歌手、タレントの三刀流を軽やかにこなしている土屋アンナさん（41才）。

3人の共通点は恋愛や結婚を含めたプライベートにおいて、けっこうなイタイ目に遭っていることです。

でも、誰のせいにするでもなく、元夫と映画で共演してしまうような大らかさと軽やかさをもつ小泉さんを筆頭に、仕事だけでなくプライベートにおいても都度、選んだ道を颯爽と歩み続ける彼女たち。なかなかそんなまねはできないと感じる一般女性たちは、より彼女たちに熱い視線を送り続けるのでした。

果たして、こうしたグループに"新人"として加入しながら、いきなり表彰台の真ん中に立ちそうな勢いを携えているのがMEGUMIさん（44才）です。

新恋人は、2023年と2024年の『M-1グランプリ』で2連覇を果たしたお笑いコンビ「令和ロマン」のボケ担当であり"頭脳"である郄比良くるまさん（31才）。彼の好きな女性のタイプは、「知的で向上心があり、尊敬できる人」だといいますし、実は"美容男子"でもあるので、MEGUMIさんにゾッコンになったのは自然な流れだったように思います。13才の年の差もおふたりには一切関係なさそうでもあります。

ヘアメイクアップアーティスト「おぐねー」こと小椋ケンイチさんのおかげで、直接お話しする機会があるMEGUMIさんを私がカッコイイと思い始めたのは、「ちゃんとした女優になりたい」と一念発起してから10年。ワークショップなどに積極的に参加し、お勉強を重ねた結果、映画『台風家族』と『ひとよ』で『第62回ブルーリボン賞』の助演女優賞に輝いた2020年頃からです。

もともと歌手を目指していたMEGUMIさんの曲（オリコン圏外や週間チャート130位など……苦笑）が時折スタジオに流れた『知りたがり！』（フジテレビ系）で"知りたがりすと"として共演していた2010年頃とは大きく"現れ"が変化していました。まさに"10年"で覚醒したのです。

元夫は輝きすぎた妻を認められなかったのかもしれない

その後はさまざまなジャンルから指名を受け、彼女にしかやれない役を演じ続けています。ドラマ『季節のない街』（ディズニープラス「スター」）、『ペンション・恋は桃色3』（フジテレビ系）や、映画『This is I』（Netflix）は特に最高でした。

さらに近年は映像プロデューサーとしてテレビ東京系のドラマやショートフィルムなどを複数企画し、中には出演する作品も。俳優でいうと斎藤工さん（44才）や賀来賢人さん（36才）のようなポジションになりつつあるのでした。

しかも、くるまさんとの熱愛報道の前日には、あのNetflixがプロデューサー・MEGUMIと複数年にわたる独占契約を締結。公私の"最強ぶり"が話題になったばかりです。

一方で、「MEGUMI劣化」なるネットの心ない声に、これまた一念発起して大量のコスメや美容器具などを試しまくって"ほうれい線"に別れを告げた経緯を赤裸々に綴った『キレイはこれでつくれます』と『心に効く美容』の2冊は大ベストセラーに。フルプロデュースするコスメブランド『Aurelie．』も「自分で工場へ行きまくって、お釜で材料を練りながら色味をチェックしている」（おぐねーさん談）徹底ぶりだそうです。

石川県・金沢に惚れ込み、メニュー開発から内装に至るまで自身でかかわったうえ、ご近所とのよき関係も時間をかけて築き上げた『Cafeたもん』は「ひがし茶屋街」の超人気店に成長しています。

2024年の能登半島地震の際には、シートパックなどの化粧品を持って現地へ通い、美容の力で被災者の皆さんを元気づけました。

やると決めたら結果が出るまでやり続け、しかし持ち前の"らしさ"は貫くMEGUMIさん。

あまりにも忙しくなったことから立ち止まって、久しぶりに家庭に目を向けたら、なんと夫が不倫をしていて、結果、離婚。これは私の予想ですが、ミュージシャンの元夫さんは輝きすぎた妻を認められなかったのかもしれないなぁと……。

あれから3年。勝手ながら、MEGUMIさん、プライベートで"ラブ"が足りていないんじゃないの？と思っていたら郄比良くるまさんと熱愛！！

なんてカッコイイ人生なんでしょう。MEGUMIさん！ これからも突き抜けてくださいね。

