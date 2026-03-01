「NTTが被害に遭った新橋白骨遺体事件」「アパグループが騙された赤坂事件」…被害総額”90億円”にのぼる「地面師事件」のその後

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

報道されている被害額は「氷山の一角」にすぎない

いまから10年近く前、他人の土地を売り飛ばす犯行グループの一党が都心を跳梁跋扈し、不動産業界の話題をさらった。2017年から20年にかけて警視庁が摘発した主な地面師事件だけで15件にのぼり、90億円以上の被害を出したと報じられている。

55億5000万円という最大の被害額を記録した積水ハウス事件もそのなかに含まれる。全国にビジネスホテルを展開するアパグループが騙された赤坂事件、NTTグループが被害に遭った新橋の白骨遺体事件、台湾華僑のなりすましが演じた渋谷区の富ヶ谷事件……。摘発されて評判になった大事件を数えただけでも、キリがないほどだ。

半面、警視庁管内の15件の摘発や被害額90億円は実のところ、氷山の一角というほかない。地面師詐欺はそれだけではない。被害に遭っても摘発されない事件は山ほどある。むしろそのほうが多く、被害額も公表されたそれよりずっと大きい。

たとえば地主が白骨遺体となってなりすまし詐欺が発覚した新橋の事件では、警視庁捜査2課の立件した被害額が3000万円にすぎない。しかし、実際の被害はそれどころか10億円を優に超える。つまり捜査は事件のほんの一部をきりとって、摘発しているだけであり、全貌の解明にはほど遠いというほかないのである。

事件後の現場

加えて地面師に売り飛ばされた土地やその現場は事件後にどうなっているか。そこも検証されていない。

注目された積水ハウス事件ではほどなく、五反田の旅館が積水ハウスに代わり旭化成グループが開発に着手した。今では立派なタワーマンションに変貌している。

ただし、これはレアケースかもしれない。他の多くの事件現場は10年前と何も変わっていないところが少なくない。すでに地主が他界していなくなっているにもかかわらず、地面師グループが荒らした都心の一等地の多くは、開発もできずに放置されて荒れ放題になっている。なぜそうなっているのか。

地面師事件は解明も解決もできていない。10年経て、再び事件の現場を歩いてみた。

【後編を読む】「末期癌の無防備な女将」になりすまして…地面師たちが積水ハウスから“55億円”を騙し取れたワケ

