そこに住んでいて怖くないですか？…北海道の廃墟団地エリアに住む女性が語った「意外な住み心地」

巨大廃墟団地の謎

冬の北海道で、誰も住んでいないはずの団地の道路がきれいに除雪されている--。

そんな不思議な光景がSNS上でにわかに注目を集めている。場所は、北海道上砂川町。札幌市と旭川市の間の「空知」という道央エリアに位置する、人口およそ2200人の小さな町だ。

問題の団地は、すでに全25棟が空き家となり、窓ガラスは外され、内部はがらんどうの状態になっている。いわゆる「廃墟団地」である。

ただ不思議なことに、春から秋にかけて立ち入りが制限される団地の道路が、冬になると一転、一般車両が難なく通れるほどきちんと除雪されるというのだ。

人が住んでいない団地に、なぜ除雪が必要なのか。何のために、どんな理由で、管理が続けられているのか。実際に現地を訪れてみた。

上砂川町は炭鉱の町だった

1896年（明治29年）に炭鉱開発によって拓かれた上砂川町は、かつて人口が1万人を超える鉱山町だった。

しかし、1987年（昭和62年）の三井砂川炭鉱の閉山を境に賑わいは失せ、現在（2026年1月末時点）は2242人まで減っている。JR函館本線砂川駅から上砂川駅まで伸びていた7.3kmの函館本線上砂川支線も、1994年にその歴史に幕を閉じた。

町へのアクセス手段を知るために、まずは「上砂川 バス」で検索してみる。すると、上砂川町役場の「バス時刻表」のページが検索トップに表示された。だが時刻表の掲載がない。

役場のホームページ内をしばらく探したところ、「乗り合いタクシー制度」なるものを発見した。どうやら2022年9月30日をもって北海道中央バスの上砂川線は廃止になり、代替交通として砂川市内まで運行する乗り合いタクシーが平日限定で1日4往復の運行をしているようだ。

ただ、目的地の廃墟団地は、上砂川町の最深部・東町地区にある。公共交通機関と徒歩で現地に入るのは難しいと判断し、筆者は車で上砂川に入ることを決めた。

謎多き上砂川町

上砂川町は、札幌から車で1時間強の距離にある。北海道道115号をまっすぐ走り、砂川市の市街地を抜けてしばらくすると、パンケウタシナイ川を越えて上砂川町に入った。

上砂川町の入り口には、キノコをデザインした「上砂川町」のカントリーサインが掲げられていた。炭鉱に変わる新たな産業としてキノコの栽培に力を入れているのかと思いきや、町内ではキノコを町の特産品として大々的に売り出している気配はない。

さらに走ると、上砂川町への企業誘致と移住の促進を図る看板が目に付いた。3LDKの町営住宅が月額1万3000円台の低価格で借りられるようだ。上砂川町役場前では、ホームページに時刻表の記載がなかったバス停も見つかった。もしかしたらまだ完全には廃止されていないのかもしれない。

町の奥に進むと、入り口に「休業中」の貼り紙がされたローソンが現れる。

その先の旧上砂川駅前を通り過ぎたところで市街地は途切れ、今でも取り壊されずに残っている三井砂川炭鉱の中央竪坑櫓（たてこうやぐら）の巨大な姿が見えてくる。

ただ、併設された事務所は閉山から40年近くが経っているとは思えないほど小ぎれいで、テレビ受信用の八木アンテナとパラボラアンテナもきれいな状態で残されていた。

売り出されている気配のない「キノコ」のカントリーサイン、町のホームページに時刻表の掲載のない謎のバス停、そして閉山から40年近くが経っているとは思えない小ぎれいな炭鉱事務所の廃墟……。

最深部へと歩みを進めるほどに“上砂川町の謎”は深まっていく。

巨大な廃墟群に到着

炭鉱の最盛期には、旧上砂川駅から先の区画にも多くの炭鉱住宅が立ち並んでいたというが、今ではその面影もすっかりなくなり、一面が雪原となっている。この先には、上砂川炭山郵便局のほか上砂川町立診療所と老人ホームがあるだけのようだ。

診療所手前の丁字路に立てられた「東町」の案内標識に従い、山奥に向かって一本道をひたすら進んでいく。

すると、SNS上で話題になっている廃墟群が突然、姿を現した。

「有限会社ヨコヤマ手袋」と書かれた半壊した建物の奥に、雪に埋もれた巨大な団地が見える。なお、雪深い冬を除き、この廃墟団地の入り口はゲートで封鎖されている。

除雪された道を進むと、そこには窓ガラスのない団地が広がっていた。

雪の重みで押しつぶされたのだろうか。屋根の一部やベランダの手すりが大きく曲がった建物がいくつも並んでいる。さらに、バス待合所や共同浴場、団地の地図なども雪に埋もれた状態で放置されている。除雪された道はこの奥の電波塔まで続いていた。

その後、団地の入り口まで引き返したところで、到着時から抱いていた違和感が確信に変わった。このエリアには明らかに人がいる。

廃墟団地の入り口真向かいには雪に埋もれたパン屋があり、入り口には「冬季休業中」という貼り紙と「ご注文はオンラインストアでお願いします」というQRコードが貼られている。

恐る恐る外から呼びかけてみると、建物の中から一人の女性が出てきた。

「廃墟は怖くありません」

聞けば、札幌からの移住者で、この場所でパンとチーズの工房を営んでいるのだという。

「ご覧の通り、冬は道路の除雪も行っていただいていますし、生活する上で不便なことは特にありません。札幌から上砂川に移ってきた時も廃墟が怖いと思ったことはないです。それよりも静かなことの方が魅力で、個人的にはすごく気に入っています。

強いて言うなら、怖いのは夏場など外で作業している時ぐらいでしょうか。熊に注意しなければいけませんからね。隣近所に誰も住んでいないので商売をするには不向きな場所かもしれませんが、その分、来客に煩わされることなく仕事に集中できます。製造拠点としてはむしろ最適な環境だと感じています」

ただ、こちらの女性が廃墟団地の一角に住んでいるという理由で道が除雪されているわけではないようだ。

そこで道中の気になる謎も含め、上砂川町役場の担当者に話を聞いてみることにした。

つづく記事〈雪深い冬だけ封鎖が解かれる「北海道の巨大廃墟団地の謎」…町役場の担当者が明かした「シンプルな理由」〉では、上砂川町の謎に対する担当者の回答を紹介する。

