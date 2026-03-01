子どもの「動画の見過ぎ」が心配！ それでもママが注意できなかった理由

【スナック千代子へいらっしゃい #135 子育ての不思議】

先月発表されたこども家庭庁の調査によると、低年齢層（0〜9歳）と青少年（10〜17歳）のインターネットの平均利用時間は年々増加傾向にあり、今回、過去17回の調査の中で最長を更新したようです。

・低年齢層（0〜9歳）：約2時間18分（前年度から約9分増）

・青少年（10〜17歳）：約5時間27分（前年度から25分増）

また、利用の用途については、低年齢層・青少年どちらも「動画視聴」の割合が平均9割超えで最も高い結果になりました。

2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんも、子どもがタブレット端末でYouTube動画を見続けることが気になっているそう。先日、そんな子どもたちの様子を見て注意しようと思ったら……。

横峰さんが子育ての切なさや面白さを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、横峰さんが動画視聴を注意することの難しさを感じたエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

注意するときダサくなるの私だけ？

我が家では、子どものタブレット端末の使い方については、子どもたちが何か新しい使い方を覚えるたびに家族で話し合ってルールをアップデートする、というやり方をとっています。

イラストレーターという仕事柄、色々なガジェットを使うほうではあるし、最新の情報にも強いと思っていた私でも、最近はついていくのが難しいほど進化が目まぐるしい。

子どもたちのタブレット端末の使い方ひとつとっても、動画視聴だけでなくオンラインゲームや動画編集、お絵描き、読書から勉強とほんとうに色々あるので、単純に時間縛りで制限するのも違う気がするのです。

とはいえ、タブレットの長時間使用が彼らの体にもたらす影響は心配。首やら目やらが悪くなるのは良くないですから、ある程度の時間が経ったら目を休めるために必ず休憩をとってストレッチで首や肩をほぐすようにと伝えています。

が、これがなかなかに難しい。

私ですら気分が乗っている時は休憩なしのぶっ続けで何時間も絵を描いているのです。正直休憩を挟んでしまうと脳がクリアになり過ぎてしまって、再び仕事モードに戻るのが難しい。

そんなこともあって、2人の過ごし方を観察しながらよきところで休憩を促してみたり、注意をしてみたりしているのですが……私が注意するために声をかけようとしたときに限って、ものすごく良い使い方をしている不思議。

結果、いつも私がダサい感じになって終わります。まあ、それくらいが平和なのだと自分に言い聞かせつつ一杯（今夜は赤ワイン）。

