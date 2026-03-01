石川遼は「71」で50位後退 杉浦悠太は25位で最終日へ
＜Visaアルゼンチンオープン 3日目◇28日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目は、第3ラウンドが終了した。
日本勢は3人が出場し、石川遼と杉浦悠太がともに23位で決勝ラウンドに進出。この日、石川は3バーディ・4ボギーの「71」とスコアを伸ばせず、トータル6アンダー・50位タイで最終日を迎える。杉浦は2日目に続き「68」をマークし、トータル9アンダー・25位タイで最終日へコマを進める。トータル17アンダーの首位にはノ・スンヨル（韓国）、アリステア・ドカティ（米国）が並んでいる。
