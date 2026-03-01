【速報】トランプ大統領がイラン最高指導者・ハメネイ師の死亡を確認　「正義の実現」と主張

アメリカのトランプ大統領は日本時間3月1日6時半頃、イスラエルとの共同の軍事作戦でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。

トランプ大統領は自身のSNSで「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイ師が死亡した」と明らかにし、「ハメネイ師の死亡はイラン国民だけでなく、世界中の人々やアメリカ国民に対する正義の実現だ」と投稿しました。

その上で、「ハメネイ師は我々の諜報機関と、高度に洗練された追跡システムを回避できなかった。ハメネイ師、そして共に殺害された指導者たちは、イスラエルとの緊密な連携を前になす術は何一つなかった」と作戦の成果を強調しました。

さらに「イラン国民が祖国を取り戻す最大の機会だ」と呼びかけるとともに、「イラン革命防衛隊や、軍、治安機関の多くがもはや戦う意思を失い、免責を求めているとの情報が入っている」として、報復攻撃をやめるよう促しました。

その一方で、「激しく、かつ精密な爆撃は、中東や世界平和を実現する我々の目的を達成するまで、今週いっぱい、あるいは必要な限り、途切れることなく続く」と警告し、イラン側の対応次第で攻撃を継続させる考えを示唆しました。