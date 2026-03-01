女優二階堂ふみ（31）が1日までに更新された、お笑いタレント江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」に出演。夫でお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）との”驚きの関係“について明かした。

写真家としても活動している二階堂は、先月27日発売された江頭2：50の還暦記念写真集「正面突破」の撮影を担当。今回の動画撮影において、東京・中野の居酒屋で約1年ぶりに再会した。

久々のトークで盛り上がる中、江頭から「二階堂ちゃんたちは、（カズレーザーと）どっちが（立場などが）“上”？ 上も下もないんですか？」と夫婦関係について聞かれると、二階堂は「あまりないですね。でもずっと敬語です、基本的に。お互い」と2人の会話が結婚後も敬語で行われていることを説明した。

江頭は「えー！」と驚き「敬語でやってんの？尊重し合う仲間っていう感じなのかな…」と話した。二階堂は「ご帰宅されたら“お疲れ様ですー”、“あ、お疲れ様ですー”って。（カズレーザーから）“社長”って呼ばれているので」とも明かしていた。

カズレーザーと二階堂は昨年8月10日、結婚を発表した。