ダ・ヴィンチも驚愕！「足は人間工学上の最高傑作」といわれる足の構造とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

足は人間工学上の最高傑作である

複雑な構造と優れた機能を持っている

立つ、歩くといったあたり前のように行っている動作は、すべて足が健康であってこそ成り立っています。普段あまり意識することがない足ですが、実は26個の骨と多数の関節・靭帯・筋肉が高密度で連動する構造で、手や体幹よりも複雑といわれます。「人間工学上、最大の傑作」とレオナルド・ダ・ヴィンチもいっていたほど、複雑な構造と優れた機能を持つ部位なのです。

全体重を支えながら、衝撃吸収、バランス調整、歩く、走る、止まるといった動作を正確にこなす足は、私たちの毎日を根底から支える、静かで偉大な存在ともいえるでしょう。

足と脚とは

本書『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』での足と脚について

【股関節、骨盤】

股関節、骨盤を含む胴より下の部分も脚の一部と考えます

【脚】 ももの付け根から下にある大腿骨、腓骨、脛骨部分 【足】 くるぶしから先の部分

足の構造

骨

アーチ構造

この本を読む前に覚えておきたい 歩くときの足と脚

何気なく歩いているその一歩一歩で、足は想像以上に複雑な動きをしています。この仕組みを知らないまま歩き続けることが、足の不調を招いている原因かもしれません。まずは足の構造と動きを理解することが、楽に歩ける体への第一歩です。

歩くときの足は、2つの形を行き来している

重心のかかり方

回外のとき 回内のとき

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志