『豊臣兄弟！』第8回 “小一郎”仲野太賀、墨俣へ出陣 “直”白石聖は夫婦となる許しを得るため中村へ
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第8回「墨俣（すのまた）一夜城」が1日の今夜放送される。
【写真】北方城を狙う信長（小栗旬）
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第8回「墨俣一夜城」あらすじ】
小一郎（仲野）らは墨俣へ出陣。だが信長（小栗旬）の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。藤吉郎（池松壮亮）は、美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に着手する。
一方、直（白石聖）は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村へ。意外にも父・喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
