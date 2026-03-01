豆腐の西京焼き【材料】（3~4人分）絹ごし豆腐 1丁<合わせみそ>西京みそ 150g酒 大さじ 1.5みりん 小さじ 1.5【作り方】1、絹ごし豆腐はキッチンペーパーに包み、重しをのせて厚みが半分になるまで水気をきる。2、＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせ、ラップに適量をぬって(1)の絹ごし豆腐をのせ、さらに残りの＜合わせみそ＞をぬり、ラップでしっかり包む。冷蔵庫に一晩入れておく。3、＜合わせみそ＞を拭き取り、食べやすい大きさに切る。220℃に予熱しておいたオーブンで8〜10分、少し焼き色がつくまで焼く。【このレシピのポイント・コツ】豆腐は必須アミノ酸が豊富で高脂血症などの予防には不可欠です。良質なたんぱく質とコレステロースを下げるリノール酸も含み、生活習慣病予防に働くサポニンや、活性酵素の働きや脂肪の酸化を抑制するビタミンEを含みます。