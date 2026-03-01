［東京マラソン２０２６］工藤慎作 ２１（早大）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。

２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。

理想像は亡き世界記録保持者

昨年２月のハーフマラソンで日本人学生歴代２位の１時間０分６秒をマークし、７月の世界ユニバーシティー大会で金メダルを獲得。ロードで抜群の強さを示す大学長距離界のホープが、３年生で初の４２・１９５キロに挑戦する。

箱根駅伝では３年続けて山登りの５区で好走し、人気漫画「名探偵コナン」の主人公と名前や容姿が似ていることから「山の名探偵」と呼ばれる。入学当初から「自分はスピード面での才能はない。将来的に勝負できるのはトラックではなくマラソン」と自己分析。２０２８年ロサンゼルス五輪を見据え、在学中のマラソン挑戦を目指してきた。

自他共に認める強みは「考える力」だ。花田勝彦監督が「私が出す練習メニューをこなすため、理にかなったトレーニングをしている」と評するように、マラソンを意識したエネルギー効率のいい走りを求め、的確な筋力強化やケアに励んできた。その結果、「長い距離に対し、肉体的にも精神的にも楽に感じるようになった」と手応えを語る。

将来の理想像として、２時間０分３５秒の世界記録を樹立したケルビン・キプトゥム（ケニア、故人）を挙げる。「トラックの実績はないが、若い頃からマラソンに取り組んで、すさまじい結果を残した。そこが目指すところ」。自身に重なる道筋で、快記録を作った先人の足跡は、希望の光となっている。

今回のテーマは「４２・１９５キロがどういうものかを知ること」。失敗を恐れず挑み、どんな経験も、飛躍の糧とするつもりだ。（西口大地）