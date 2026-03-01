アメリカのトランプ大統領は日本時間1日朝、SNSでイランの最高指導者ハメネイ師について「死亡した」と投稿しました。

トランプ大統領は日本時間1日午前7時前、自身のSNSに「歴史上最も邪悪な人物の1人であるハメネイ師が死亡した」と投稿しました。

アメリカは先月28日、イスラエルと共にイラン各地への軍事攻撃に踏み切っていました。

トランプ大統領は「これはイラン国民にとって正義であるだけでなく、すべてのアメリカ国民と世界中の多くの国々の人々にとっても正義だ」と主張し、「ハメネイ師は我々の情報機関と高度な追跡システムから逃れることができず、またイスラエルと緊密に連携していたため、彼自身も、殺害されたほかの指導者たちも何もできなかった」と述べています。

ただこれに先立ち、イラン国営メディアは「指導者は戦いを堅固に指揮している」と伝え、殺害の報道を否定しています。

トランプ大統領はまた、イラン国民に向けて「祖国を取り戻す最大のチャンスだ」として、イランの革命防衛隊や警察とともに「国が本来あるべき偉大さを取り戻すために一丸となって取り組むよう願っている」と呼びかけました。

さらにイランへの攻撃について、「激しい爆撃は今週中、中東や世界の平和という目標を達成するのに必要な限り途切れることなく続く」としています。