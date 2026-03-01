Cookie II

サイトロンジャパンのブースでは、トイデジカメの新モデル「Cookie II」を参考展示していた。製品化は未定。

発売済みのトイデジカメ「Cookie」の別デザインとして試作したというモデル。画質や機能はCookieと同じという。

4つのカラーがあり、ブースでは好みのデザインのアンケートも行われていた。

銀/茶

黒/茶

銀/黒

黒/黒

Cookie同様、側面のボタンでカラーモードの切り替えも可能となっている。

背面モニターが従来モデルよりも大型化していた

底面にmicroSDカードスロットやUSB端子を備える

アンケートではいまのところ「銀/茶」が人気のもよう

また、現行モデルのCookieを使って写真家の中藤毅彦さんがパリを撮影した写真が展示されていた。モノクロのストリートスナップで知られる中藤さんだが、今回はCookieのモノクロモードで作品を制作したとのこと。

トイデジカメでも自分らしさを失わない、さすがの中藤さんの作品の前で足を止める人が多かった。

トイデジカメであっても中藤さんの作風は健在のようだ

指でつまめるほどのサイズで話題になったCookie（新色のレッド、3月上旬発売）

ブースでは「Cookieで撮るパリ」と題して、中藤さん（右）と雑誌「写真」の村上仁一さん（左）によるトークステージも行われた