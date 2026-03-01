ラ・リーガ 25/26の第26節 レアル・オビエドとアトレチコ・マドリードの試合が、3月1日05:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、アルバート・レイナ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、アレックス・バエナ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から選手交代。アデモラ・ルックマン（FW）からフリアン・アルバレス（FW）に交代した。

61分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ロドリゴ・メンドーサ（MF）、ジョニー・カルドーゾ（MF）、アレクサンデル・セルロート（FW）に代わりコケ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ジュリアーノ・シメオネ（FW）がピッチに入る。

65分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ニコラス・フォンセカ（MF）からサンティアゴ・コロンバト（MF）に交代した。

72分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ティアゴ・アルマダ（MF）からマルコス・ジョレンテ（MF）に交代した。

72分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ハイセム・ハッサン（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）に代わりthiago cruz fernandez（FW）、ルカ・イリッチ（MF）がピッチに入る。

80分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ナチョ・ビダル（DF）、アルバート・レイナ（FW）に代わりルーカス・アイハド（DF）、サンティ・カソルラ（MF）がピッチに入る。なお、アルバート・レイナ（FW）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+4分、ついに均衡が崩れる。アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）がゴールが生まれアトレチコ・マドリードが先制する。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-1で勝利した。

なお、レアル・オビエドは42分にナチョ・ビダル（DF）、71分にハビ・ロペス（DF）に、またアトレチコ・マドリードは45分にロビン・ルノルマン（DF）、71分にナウエル・モリナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 07:00:32 更新