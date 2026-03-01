「強さヤバすぎる」「ドリブル華麗すぎ！」24歳サムライ戦士がドイツで無双！圧巻の３人抜き突破＆プレアシストに驚嘆の声！「日本代表の未来を確実に担う」
藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するサンクトパウリは現地２月28日に開催されたブンデスリーガの第24節で、町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。１−０で勝利し、連勝を飾った。
この試合で躍動したのが、２シャドーの一角で先発した藤田だ。
前半アディショナルタイム３分に、マーカーに身体をぶつけられながらもボールをキープし、前線へ絶妙のパスを供給。決勝点のプレアシストをマークすれば、78分には左サイドで３人を次々に抜き去るドリブル突破を披露し、スタジアムを沸かせてみせた。
24歳の日本代表MFが披露した圧巻のパフォーマンスに、ファンからは次のような声が上がった。
「藤田譲瑠チマが輝いた！チャージされても倒れず、完璧なラストパス。頼れる存在だわ！」
「強さヤバすぎる」
「あの粘りからチャンスに変えるのが凄い」
「チャージにも倒れず圧巻の安定感」
「起点からフィニッシュまで流れ完璧。これは拍手レベル」
「相手が当たりに来てもビクともしない。これぞ大黒柱級の存在感」
「倒れない強靭さと技術の両立。やっぱり次世代の日本代表の鍵になりそう！」
「このチャージを耐えてのパス、藤田選手の強靭さヤバくないですか？」
「ドリブル華麗すぎ！」
「緩急ドリブルでDF置き去り、ヤバいプレー！」
「日本代表の未来を確実に担うパフォーマンスだと感じた。藤田譲瑠チマ最高か」
サムライ戦士の無双ぶりが反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】藤田がドイツで無双！強靭なキープからのプレアシスト＆華麗な３人抜きドリブル
