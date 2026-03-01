ホッフェンハイム撃破に貢献した藤田。(C)Getty Images

　藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するサンクトパウリは現地２月28日に開催されたブンデスリーガの第24節で、町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。１−０で勝利し、連勝を飾った。

　この試合で躍動したのが、２シャドーの一角で先発した藤田だ。

　前半アディショナルタイム３分に、マーカーに身体をぶつけられながらもボールをキープし、前線へ絶妙のパスを供給。決勝点のプレアシストをマークすれば、78分には左サイドで３人を次々に抜き去るドリブル突破を披露し、スタジアムを沸かせてみせた。
 
　24歳の日本代表MFが披露した圧巻のパフォーマンスに、ファンからは次のような声が上がった。

「藤田譲瑠チマが輝いた！チャージされても倒れず、完璧なラストパス。頼れる存在だわ！」
「強さヤバすぎる」
「あの粘りからチャンスに変えるのが凄い」
「チャージにも倒れず圧巻の安定感」
「起点からフィニッシュまで流れ完璧。これは拍手レベル」
「相手が当たりに来てもビクともしない。これぞ大黒柱級の存在感」
「倒れない強靭さと技術の両立。やっぱり次世代の日本代表の鍵になりそう！」
「このチャージを耐えてのパス、藤田選手の強靭さヤバくないですか？」
「ドリブル華麗すぎ！」
「緩急ドリブルでDF置き去り、ヤバいプレー！」
「日本代表の未来を確実に担うパフォーマンスだと感じた。藤田譲瑠チマ最高か」

　サムライ戦士の無双ぶりが反響を呼んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

