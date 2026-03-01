即興合唱団「パブクワイアー」の参加者たち＝2025年12月、オーストラリア・ブリスベン（共同）

赤の他人同士が一堂に会し、一緒に楽曲を歌い上げる。オーストラリアのパブで始まった即興合唱団は人気が高まり、今では数千人規模の参加者を誇る。大人だけの一夜限りのパフォーマンスは、歌唱経験も事前練習も不要。対人関係が希薄化する中、共に音楽をつくり上げて「一体感を味わえる」とリピーターが後を絶たない。（共同通信シドニー支局＝尾崎雅子）

2025年12月、東部ブリスベンのイベント会場で即興合唱団「パブクワイアー」のパフォーマンスが行われた。スマートフォンをしまうのが決まりで、自撮りする人もおらず、全員が会場で立ち上がり、舞台上に集中。この日の楽曲はビーチ・ボーイズの「神のみぞ知る」だ。

「少し難しい部分があるけれど、みんな（のポテンシャル）を信じています」。指揮・指導担当の元教師アストリッド・ジョルゲンセンさん（35）が6千人超を前に切り出すと、会場に笑い声が響いた。

パブクワイアーは2017年、ジョルゲンセンさんがブリスベンのパブで始めた。シンガー・ソングライターや音楽教師、指揮者などの職を経てつくり上げた「即興のコメディー音楽教室」。今ではパブに収まりきらず、大規模施設が会場だ。

参加者は声の高さによって三つに大まかに振り分けられる。ジョルゲンセンさんが独自のアレンジを加えた曲を、プロジェクターを使いながら説明。ピアノを弾いたり、ボイスチェンジャーで低い声を出したり、全身で表現しながら各パートを歌い、参加者がまねる。「ただの集団カラオケとは異なる」という。

約1時間半の練習時間はあっという間に終了。最後に参加者と楽器奏者が数回合わせ、本番に臨む。約3分のパフォーマンスの様子は後日、ユーチューブで公開される。

救命隊員のリズ・ブルックスさん（45）は常連だ。集中していないと取り残されるとして、仕事や家庭のことなど「全てを忘れ、没頭できる時間。ストレス発散になる」と通い続ける理由を明かした。

