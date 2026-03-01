KDDIがオープンさせたデータセンターにあるサーバー＝2026年1月22日、堺市

人工知能（AI）向けデータセンターの稼働が国内で本格化してきた。AIに欠かせないインフラで、国際収支でIT関連のマイナスを意味する「デジタル赤字」抑制の観点などからも整備計画が相次ぐ。ただ建設費や機器の確保といった施設の供給面、AI活用に対する企業の需要面の双方に壁がある。市場は活況だが、収益化の道筋ははっきりしない。（共同通信＝桑島圭）

「外部にデータが流出しない」。KDDIの松田浩路社長は2026年1月22日、AI向けデータセンターの開所式で力を込めた。米エヌビディア製の高性能画像処理装置（GPU）をそろえ、電子カルテの分析や自動運転技術の開発への活用が既に決まっている。

KDDIはシャープが保有していた堺市の工場の一部を居抜きで取得し、通常3〜4年かかる工期を1年以内に短縮。工場用の電力網を転用できるため、ソフトバンクも同じ敷地で開業準備を進める。関西電力の子会社は2026年度中に福井県で工期が短いコンテナ型の施設を開設予定だ。

海外のデータセンターに依存すると、外国政府の意向でデータを一方的に移転させられる懸念があるほか、国外への資金流出も膨らむ。日本政府は2030年代に向け「自国へのAI用データセンターの立地を促進することが重要だ」との方針を示す。

整備への機運が高まる一方で、課題は山積する。英コンサルティング会社のターナー＆タウンゼントが世界の主要52市場の建設コストを調べたところ、円安や人手不足から25年時点で東京近郊が最も高かった。世界で争奪戦となっている高性能サーバーを調達する必要もあり、投資額の上昇は収まる気配がない。

誘致合戦も激化している。日本データセンター協会の増永直大事務局長は「米IT大手の間では低コストの東南アジアに建設を進める流れが加速している」と指摘。助成の規模や早さで日本は見劣りするという。

さらに日本企業では肝心のAI活用自体が道半ばだ。競合に先駆けてオープンしたKDDIの新施設でも「（稼働状況は）規模から言うと10％未満」（松田氏）で、取引先の開拓はこれから。需要の掘り起こしが進まなければ、後に続くデータセンター整備が計画倒れになる恐れもある。

データセンター 情報を示す「data」と中心や中核を意味する「center」を組み合わせた言葉。サーバーや通信機器などを集約し、データの処理や保管、ネットワーク通信を担う。デジタル技術の使用には不可欠な施設で、地震や水害のリスクが小さい場所が適地。通信の遅延を防ぐために利用者が多い都市部周辺に建てられることが多い。近年はクラウドサービスの浸透や人工知能（AI）の発展によりデータ処理量が増えている。

KDDIのデータセンター開所式＝2026年1月22日、堺市