お笑いトリオ「や団」の中嶋享（43）が2月28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。15年後に知った元カノの事実を明かした。

今回は「ヒドイ女サミット」と題して、ゲストがこれまで出会った女性に“裏切られた”エピソードを披露した。中嶋は「15年後に知った元カノの事実」と切り出した。元カノについては芸人の合コンで知り合った女性で「タイプで顔が可愛くて。で、すぐ意気投合して付き合った」と経緯を伝えた。

だが、交際時に先輩芸人から「あの子、結構芸人界隈で飲み歩いてる子だから大丈夫なの？」と心配された。これに中嶋は「僕はそういうの気にならない」として受け入れた。

交際当時は「当時僕らは全然売れてなくて、ほぼ毎日ライブに出てたんで忙しくて。会える日が週1回ぐらいだった」と、なかなか会えなかった。相手が20代半ばだったことを考えて「ちょうど遊びたい時期だったんで、しょうがないんで、もう“僕と会う以外でも勝手に遊んでいいよ”と。最悪、仕方ないな」と“男遊び”を容認したことを明かして出演者たちを驚かせた。

ある時に「たまたま夜10時に僕がメールした時に、“そろそろ寝るね”って（返信が）きたんですよ。いつもその子は深夜1時とか2時まで起きてる子なのに、ちょっと怪しいなと思って」と、疑問を感じた。後日、彼女を問い詰めると、先輩芸人と広島旅行に行っていたことが分かった。

結局「我慢できなくて別れたんですよ」と破局となった。すると、昨年にモグライダーのともしげとラーメンフェスに行った際、元カノがセクシービデオに出演していることを知らされた。

この事実に「え!?知らないんだけど」と衝撃を受けた中嶋だったが、ともしげからは「えっ?え、知らないの?もうみんな知ってるよ、芸人仲間」と伝えられた。まさかの事実に中嶋は「テンパって。その後に食べたラーメンの味、全くしなかった」と振り返った。

このエピソードにスタジオが笑いに包まれる中、MCのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼は「今までの流れがさ、そういう子じゃないと思ってたのに…だったらびっくりするんだけど…でもなんか可能性ありそうだもんね。だから“ラーメンの味しなかった”ってのは、ちょっと俺、腑に落ちない」とオチに納得できないと指摘して笑いを大きくした。