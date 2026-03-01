縦長の土地を奥行きと高さで開放感バツグンに→建築費に驚き 山根＆遼河「すごい！」『となりのスゴイ家』1日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が1日放送される。この回では「縦長の土地を活用！DIYの長いアプローチとコの字型キッチンが魅力の奥行きと高さで開放感抜群の家」が登場する。
【スゴイ家】天井高〜い！奥行きが意識されたLDK
山根と遼河が向かったのは、埼玉県富士見市。家主が「一番こだわったかも」と話すのは外観。正面の壁は窓がなく存在感が増す。夜は植栽がライトアップされ、幻想的な雰囲気になっている。玄関につながるアプローチはDIY。砂利をホームセンターで購入したという。
シューズクロークはキッチンにもつながる間取り。この買い物動線に、遼河は思わず「めちゃくちゃ便利」と話した。
玄関からはガラス戸からリビングが見える。吹き抜けのリビングは天井高5.6メートルで、開放感を演出している。
畳スペースは間仕切りなし。広く見せられた空間になっている。子どもたちも走り回ることができ、掃除ロボも通れる。
リビングの外には庭が。縁側に腰掛けてバーベキューもできる。人工芝が敷いてあり、DIYでつくった。
キッチンはダイニングテーブルと一体でコの字型になっている。できあがった料理をすぐにテーブルに出せる。
洗面脱衣所にはクローゼットが隣接。洗濯動線が意識されている。妻の理想の間取りだ。
2階は子ども部屋。大容量のウォークインクローゼットやロフトもある。寝室は壁が高い構造になっている。
気になる建築費は4000万円。この金額に山根と遼河は思わず「すごい！」と驚きの声を上げていた。
番組では「ガレージの外に車？吹き抜け階段で家族がつながる家へ」も放送される。
