キタキタキターーーッッ！【マクドナルド】終売前に食べたい「期間限定バーガー」って？

【マクドナルド】から、2022年・2023年・2025年と人気だったあのバーガーシリーズが今年も登場！ ニューヨークをイメージした、5種の新バーガーがお目見えしました。今回は、全種類試してほしい「期間限定バーガー」をご紹介します。3月上旬までの販売なので、終売前にチェックしてみて。

バンズの形に注目！ ボリューム満点ビーフバーガー

「行った気になる！ N.Y.バーガーズ」シリーズのひとつ「N.Y.ダブル肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」。こちらは、夕方5時以降の夜マック®限定メニュー。@empireo25さんによると「つなぎなしのジューシーで厚みのあるビーフパティ」が2枚入っているのだとか。シリーズ全種類に共通しているのが、四角い特製バンズ。スタイリッシュな見た目がニューヨークを連想させます。ブラックペッパーを効かせたビーフフィリングと、スイートレモンソースが絶妙にマッチしそうです。

刺激的な朝マック

@collblancccさんが「ペッパー結構効いてる」と紹介するのは「N.Y.ソーセージ ペッパー & ビーフソテーマフィン」です。イングリッシュマフィンでソーセージパティとレタス、ビーフフィリングとスイートレモンソースをサンドしたこちらは、開店から午前10時30分までの朝マック®限定メニュー。朝から満足度が高そうです。

