バンテリンドームでフリー打撃

野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇を狙う3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平も合流。27日、28日の中日戦の前には、バンテリンドームでフリー打撃を敢行してファンの視線を集め、米記者も驚いていた。

27日、中日との強化試合前のフリー打撃に大谷が登場。中日の選手やスタンドのファンが熱い視線を送る中、29スイング中、11本の柵越えを放った。さらに翌日もフリー打撃を行い、9本の柵越え。この日は5階席まで運んだ。練習では異例と言える満員の観客が、異次元のパワーにどよめいた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏は日本時間28日、自身のXを更新し、次のようにつづった。

「ショウヘイ・オオタニの打撃練習を見るために、日本の球場は超満員になった。彼の打撃練習は、間違いなく生で見るべき最も感動的なものだ。彼のファンだけでなく、同じプロの選手たちでさえも、ただただ圧倒されていた」

さらにファンから「彼らは日本チームの試合を観るために球場にいたんだ。打撃練習はその試合前に行われたんだけどな」とコメントが寄せられると、同氏は「その通りだ。試合が始まる何時間も前から、観客全員が釘付けになってスタジアムが超満員になるなんて光景、他で見たことがあるか？」と驚きを記していた。



（THE ANSWER編集部）