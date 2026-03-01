小学館が2月28日、公式サイトなどに「マンガワンにおける原作者起用について」と題した文書を掲載。同社が運営するマンガアプリ「マンガワン」で掲載されていた「常人仮面」の原作者・一路一氏の起用についての見解を示した。



文書では「マンガワン編集部では、『堕天作戦』の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止しました。にもかかわらず、別のペンネーム『一路一』に変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用しておりました。本来は起用すべきではありませんでした。」とコメント。これまで「マンガワン」公式サイトに掲載された文書などでは、山本氏の罪状については触れていなかったが、初めて「児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）」と明言した。



続けて「性加害、性搾取、あらゆる人権侵害は決して許されるものではありません。」と断言。「今回、『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に重大な瑕疵があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました。会社として管理監督責任を問われる重大な事案であり、人権・コンプライアンス意識の欠如があったと認識しております。」と一路一氏＝山本章一氏を原作者として再起用したことを反省した。



再発防止のために「弁護士を加えた調査委員会を立ち上げ、連載開始の経緯、編集者の和解協議を含む関わり方など、事実関係及び原因を迅速に解明して参ります。」と宣言。続けて「その後、調査内容の報告、厳正な処分、再発防止策の策定・履行をいたします。」と約束した。



さらに「この度の件に関しましては、何よりもまず、被害に遭われた方を慮るべきでした。その心情に寄り添わなかったことを心よりお詫び申し上げます。」と謝罪した。



また、「常人仮面」の作画を担当した鶴吉繪理（つるよし・えり）をはじめとした作家陣には「これまでの信頼を裏切り、大変なご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。」と謝罪。ファンにも謝罪した。



「マンガワン」編集部が2月27日に公表した文書では、「常人仮面」の担当編集者が山本氏と被害女性との和解協議に関与していたことも明かしていた。しかし、小学館の2月28日の文書では担当編集者については触れられていない。



（よろず～ニュース編集部）