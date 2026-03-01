女優の松雪泰子が、2日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



今回「徹子の部屋」には20年ぶりの出演となった松雪は、麗しい着物姿で登場。18歳の時に俳優デビューして今年で35年。シリアスな役からコメディまで演じ分ける、変幻自在の実力派と知られる。20歳の時に出演したドラマ「白鳥麗子でございます！」が忘れられない黒柳から、あの高笑いを見たいと無茶ぶりされると…!?



松雪が黒柳と会うのも20年ぶりだが、その間に変化したのは子育てがひと段落したこと。当時5歳だった息子が、現在25歳になり…なんと同じ俳優の道に進んでいる。一緒に芝居を見に行き、話し合う時間がなにより楽しいと言う松雪の、母としての思いは…。1998年に結婚、息子を授かるも2004年12月に離婚。以後、女手一つで育ててきた。自身のインスタグラムには、「Thank you! My Son!」と息子からもらったプレゼントをアップするなど、母息子仲は良好だ。



そんな松雪の私生活は、朝は4時に起きるなどちょっとミステリアス。神社巡りや一人旅が好き。健康の秘訣は、すっかりハマってインストラクターの資格まで取ってしまった、痛みを解消するという「エゴスキュー・メソッド」。興味津々になった黒柳は…。松雪の謎の私生活が明らかに!?



