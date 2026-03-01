富士市・駿河男児ボクシングジムの大畑俊平（２５）が７日、２度目のタイトル戦に臨む。東京・後楽園ホールでＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・斎藤麗王（２７、帝拳）に挑戦。「前回、学んだことを生かす」と必勝を誓っている。

苦い経験だった。２０２４年３月に日本ユース王座に挑戦した。前年９月のデビューから３戦目。まだ気持ちがアマチュアだった。ジャブを主体にパンチを浴びせ、「ポイントが取れていると思ってしまい、攻めて行かなかった」。０―２の判定で敗れ、「プロは相手にダメージを与えないといけない」と痛感した。

その後は意識を変えて５連勝。東洋太平洋ランキングも５位まで上がった。相手は日章学園高時代に６冠を飾り、プロでは８戦７勝１敗。勝利はすべてＫＯという強敵だが「大畑は（王者が）今まで対戦したことのないタイプだと思う。体幹も安定し、スタミナもついた」と前島正晃会長（４７）は自信をのぞかせた。

大畑は「過去の自分を払拭（ふっしょく）したい」と力を込めた。これまで節目となる試合で、ずっと負けてきた。飛龍高３年夏の総体は準決勝で黒星。東洋大３年時にも、全日本選手権の決勝で負けた。ここで流れを変える。タイトルを取る。

駿河男児ジムでは、２２年に村地翼（引退）がＷＢＯアジアパシフィックのスーパーフライ級王者になっている。先輩に続き、今後のボクシング人生に弾みをつける。（里見 祐司）

◆大畑 俊平（おおはた・しゅんぺい）２０００年９月２６日、駿東郡長泉町生まれ。２５歳。競技は長泉北中３年から。飛龍高―東洋大。２３年９月プロデビュー。７勝（４ＫＯ）１敗。身長１７２センチ。血液型Ｂ。独身。