松本穂香“菜帆”は処罰を逃れるべく“マーヴェリック”の正体を探る 『50分間の恋人』第6話あらすじ
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の第6話が、3月1日に放送される。このほど第6話のあらすじと場面写真が公開された。
【写真】仲良くキッチンに立つ晴流（伊野尾慧）＆菜帆（松本穂香）
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突じょ隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
■第6話あらすじ
ダブルスターズ社・社長の志麻（木村多江）は、内部告発によってパイレーツ社の社員との交際疑惑があるという“女性社員N”について調査を開始。冷静な分析と鋭い嗅覚で、菜帆（松本穂香）に当たりをつけ、厳しく追及する。
社内の噂通りであれば、“パイレーツ社員と付き合っていればクビ”だが…、菜帆は付き合ってはおらず、「30回お弁当を食べる約束をしただけの関係」と主張。そこで志麻は、パイレーツ社のトップシークレット“マーヴェリック”の正体を突き止めることができれば、処罰を免除すると提示する。
できなければ、菜帆を待っているのは部署異動…。菜帆はパイレーツ社に潜入しようとしたり、“マーヴェリック”の正体を探るべく右往左往する。
