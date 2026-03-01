＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは！ いぎなり東北産の葉月結菜です！ 2026年に入ってすぐ、Zeppツアーを行い、先日はライブで沖縄にも行ってきました！ 1カ月の内に北海道と沖縄に行くなんて人生の中でもあまりないことなので楽しみだったのと、どこに行っても私たちを応援してくれるファンの皆さんがいることに「幸せ者だなぁ」と思いました！ 今回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること！」です。メンバーには本当に感謝しています！ 私の気分が落ちてしまった時に誰かが笑わせてくれたり、明るい気持ちにしてくれたりと本当に心優しいグループです！

直近だと、ツアー中に私が「疲れちゃったなぁ、炭酸ジュースを飲まないと元気出ないや〜」と言った瞬間に桜ひなのちゃんが会場の自販機にある炭酸ジュースを買ってきてくれました！ 行動力の速さと優しさに元気が出ました！ その後もツアー中に私がポロっと「ジュース飲みたいなぁ」というと、ひなのちゃんの優しい行動を見て一緒に感銘を受けていた橘花怜ちゃんが「買ってあげたい！ もんちゃんみたいなことしたい！」って言ってくれたのもかわいくて優しくてうれしかったです！ その時は自販機がなくてゲットできなかったのですが、気持ちだけでもうれしかったです！ 優しさのリレーにほっこりしました。

ほかにもほんの少しの優しさはたくさん感じています。誰かがピンチになった時に誰かが支える。誰ひとり置いて行かないところが東北産の良さだなぁと思っています。「こんなすてきなグループの一員になれて幸せな人生だ！」とつくづく感じています。私もほんの少しの優しさをみんなにもっともっとたくさん配りたい！ これからも9人で手を取って頑張っていきたいです！ メンバーみんないつもありがとう！ これからもずっとよろしくね。【葉月結菜】

◆葉月結菜 2002年（平14）9月15日生まれ、23歳の宮城県産。誰よりも素直な東北産の副リーダー。愛称は「ゆな」。メンバーカラーは青。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」の発売が決定。