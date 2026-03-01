女優二階堂ふみ（31）が1日までに更新された、お笑いタレント江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」に出演。夫でお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーについて質問され、直球で答える一幕があった。

写真家としても活動している二階堂は、先月27日に発売された江頭2：50の還暦記念写真集「正面突破」の撮影を担当。東京・中野の居酒屋で約1年ぶりに再会した。

久々のトークで盛り上がる中、江頭からカズレーザーとの関係について「ちょっと聞いていい？ ぶっちゃけ。カズもお笑い芸人だから、どんな出会いしてんのかなと思って。出会い、どんな感じだったの？」と聞かれると、二階堂は「出会いは紹介です。お友達が紹介してくださったんです。私がもともとファンで」と説明した。

さらに江頭が「どういうところが良かったの？ カズの…」とズバリ聞くと、二階堂は「顔」とひと言できっぱり答えた。江頭が「直球！」と二階堂のストレートな回答に驚きつつ「顔がもう、タイプだった？」とたずねると、二階堂は「すごい素敵だなと思って。で、ファンだったんです」と話した。

江頭から「向こうはどう思ってたの？」と聞かれると、二階堂は「でも、番組内でお会いしたことがあって。その時に写真も撮っていただいたので。（カズレーザーは）知ってました。私が一方的にファンであることは。番組でお会いしてしばらくたってからですね。紹介していただいたのは。改めて」と経緯を明かしていた。

カズレーザーと二階堂は昨年8月10日、結婚を発表した。