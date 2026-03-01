女優二階堂ふみ（31）が1日までに更新された、お笑いタレント江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」に出演。夫でお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーとの独特な“新婚生活”について一部を明かした。

写真家としても活動している二階堂は、先月27日に発売された江頭2：50の還暦記念写真集「正面突破」の撮影を担当。今回の動画撮影において、東京・中野の居酒屋で約1年ぶりに再会した。

江頭から「今、別々だっけ？」と、二階堂とカズレーザーが別々に暮らしていることを聞かれた二階堂は「そうなんです」。江頭が「じゃあ、どうやって付き合ってんの？」と聞くと、二階堂は「遊びに来てもらってます」と答えた。江頭が「友達感覚なんだ？」と言うと、「そうですね」。動画スタッフから「二階堂さんも海外に長い時間行かれてたりするから、なかなか一緒にいる時間も少ないんですかね？」と聞かれると、二階堂は「どうですかね…でも、テレビ電話したりとか、おしゃべりしたりとか…」とカズレーザーとのやり取りを明かした。

カズレーザーと二階堂は昨年8月10日、結婚を発表した。