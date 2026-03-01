「天才トレーダー」の称号に酔った銀行員が、損失を隠し、取り返そうと賭けを重ねた末に、銀行を破綻させる。このような「コミットの暴走」はなぜ起こってしまうのでしょうか？

楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『 1兆ドル思考 世界一流の成功をもたらす9原則 』をもとに解説します。

たった一人のコミットに潰された英国の大銀行

ニック・リーソンは、1989年に22歳でベアリングス銀行に入社したとき、コミットメントのエスカレーションについて聞いたことがなかったのかもしれない。

由緒あるベアリングス銀行は、その233年の歴史の中で、米国がルイジアナを買収するのを支援し、エリザベス女王を顧客として抱えていた。

1992年、リーソンはシンガポールに赴任し、ベアリングスの現地デリバティブオフィスの責任者になった。

リーソンのロンドンの上司は、すぐに並外れた利益を挙げるようになった彼のトレーディングの手腕に満足していた。時には、リーソン一人で銀行全体の利益の10％を稼ぐこともあったからだ。

しかし、会計帳簿の外側の実情はかなり違っていた。市場がリーソンのとっていた取引ポジションに反した動きをしたとき、170万ポンドの含み損を抱えてしまったのだ。

リーソンは厳しい選択を迫られた。ロンドンの上司に損失を報告してその結果に向き合うか、さらに大きな賭けに出て損失の穴埋めを試みるかだ。

リーソンは後者を選んだ。それは銀行のリスク管理ルールに違反していたため、彼は裏口座を使い始めた。

運が悪いことに、リーソンはすぐにもっと大きな損失を抱え、ロンドンに正直に報告することがいっそう難しくなった。

これ以降、取引で損失を出すたびに、リーソンは新たにより大きな賭けをした。

損失が膨らめば、賭け金も膨らんだ。

裏口座には、たちまち2000万ポンドを超える損失が積み上がった。1年後には、損失額は2億ポンドを超えた。

そして、1995年1月、阪神・淡路大震災が日本の金融市場を揺るがした。

リーソンは日経平均の回復に賭け、損失をすべて取り返そうとした。

乗りかかった船で後へは引けない。エベレスト山頂を目前にした登山者のように、リーソンは引き返すことができなかった。

秘密の取引が発覚するまでに8億2700万ポンドにまで膨れ上がっていたリーソンの損失は、輝かしい歴史を持つこの銀行にとって、乗り越えられない試練となった。

ベアリングス銀行は破綻したのだ。