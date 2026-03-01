STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、公式サイトなどで、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートをもって、同社を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。

大野はファンクラブや事務所の公式サイトにメッセージを宛て「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました」と報告した。ファンに向け「ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません」と言葉にした。STARTO社も「新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」と敬った。

今後については「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」と具体的には明かさなかった。大野は、グループが活動休止中だった2021年から昨年5月までの期間は、実質的に芸能活動を休止。再始動した現在も、グループのSNSやファンクラブサイトのコンテンツ以外で公に姿を見せることはなく、芸能活動を継続する可能性は低いとみられる。

嵐のラストツアーは13日の北海道公演を皮切りにスタートし、5月31日の東京ドーム公演でピリオドを打つ。大野は「今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです」。最後のステージで有終を飾る。