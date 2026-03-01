侍ジャパンは中日との壮行試合２連戦（バンテリンドーム）に連勝した。規約で出場できなかった大谷翔平（ドジャース）は、試合前のフリー打撃で特大弾を連発。ファンを沸かせた。

ファンを沸かせたもう１つのポイントが、中日の人気マスコット「ドアラ」とのやりとりだった。ドアラは２日とも登場。１人１人が紹介されて入場する際は侍ジャパンの列に並び、ハイタッチを試みた。大谷が駆け出してくる前には“耳毛”を整え準備万端で左手を差し出していたが、大谷はスルー。不服そうに両手を広げ「あいつはテングだ」と言わんばかりに鼻が伸びたようなポーズをした。これには並んでいた選手やコーチも笑いをこらえきれず、ＳＮＳでも注目が集まった。試合後は一緒に球場を盛り上げた侍ジャパン公式マスコット「応援侍たまべヱ」との２ショットを投稿。「＃明日はデイゲーム」と何ともハードな日程を吐露していた。

前回２３年も大谷はＷＢＣ前のバンテリンドーム開催試合でドアラのハイタッチをスルー。同年１２月の契約更改時にドアラは「まさか２日連続でシカトしやがるとは思わなかった」と恨みをぶちまけていた。一方「応援侍たまべヱ」は、Ｘでスタッフを通じ大谷に名刺を渡せたことを明かした。２７日の登場時は頭にポンと触れて交流。扱いの差が如実に表れた。