6人組ガールズグループNMIXX（エンミックス）メンバーHAEWON（へウォン、23）の誕生日ライブ配信中に“レーザービーム”被害に遭った。

イベント参加のためにペルーに滞在中だった24日、翌25日に誕生日を祝うライブ配信を滞在先ホテル内で行った。しかし突然、ライブ配信中に、外部から照らされたレーザー光にさらされる事態が発生した。このタイミングで、外から「ハッピーバースデー！」と叫ぶファンの声が聞こえた。いきなりのレーザーに驚いたHAEWONは、英語で「What are you doing？（何してるの？）」といい、直後には韓国語で「みなさんの気持ちは全部感じています」と、落ち着いて状況を整理しようとした。

韓国メディアのスポーツ京郷は28日「しかし、HAEWONの硬い表情がそのまま画面に映り、ファンの不安を呼び起こした」と報じた。同メディアはまた「映像がオンラインコミュニティーやSNSで拡散されると、ネットユーザーは『HAEWONが怒っているのは初めて見た』『冗談だろうけれど、やり過ぎだ』『レーザーは目に危険がある』『他の客室にも被害が及ぶ可能性がある』などと批判的な反応が目立った」と伝えた。

27日にはペルーから韓国に帰国した。仁川（インチョン）空港に到着した他のメンバーは「I LOVE HW」のTシャツを着て、HAEWONの23歳の誕生日を祝った。