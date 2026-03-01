¡ÈÆÈ´ãÎµ¡É°ËÃ£À¯½¡¤ÏÇ®¿´¤Ê¶µ°é¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡¿Àï¹ñÉð¾¤ÏÀï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«£
戦うだけが仕事じゃない！ 戦国武将も、現代人と同じ悩みを抱えていた。武田信玄は風気を解剖、織田信長は正倉院の宝物である香木を切り取り、伊達政宗は鹿に詠み、高山右近は地位よりも信仰を優先し、茶の湯で政治を操り、南蛮料理に夢中になり、人身売買で財力を蓄く。戦場以上に熱い、波瀾なドラマを描く。戦国武将の仕事からオフタイムまで、知られざる素顔をのぞく1冊、ぜひお楽しみください！
¢£»Ò¶¡¤ÎÈó¹Ô¤ËÇº¤ó¤À°ËÃ£À¯½¡
¢£°ì¿ÍÂ©»Ò¤ò¿Í¼Á¤Ëº¹¤·½Ð¤¹
¡¡°ËÃ£½¨½¡¤Ï¡¢À¯½¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½¨½¡¤ÏÀµ¼¼¡¦°¦É±¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì¤ÏÂ¦¼¼¤À¤Ã¤¿¡£°¦É±¤ÏÃË»ù¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢½î»Ò¤Î½¨½¡¤¬À¯½¡¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸Ï½»°Ç¯¡Ê°ì¸Þ¶å»Í¡Ë¡¢½¨½¡¤ÏÀ¯½¡¤ËÈ¼¤ï¤ìË¿Ã½¨µÈ¤Ë±Ú¸«¤·¤¿¡£¼ç·¯¤ËÂ©»Ò¤òÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃäÃË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë¼ç·¯¤¬¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤È¤À¯½¡¤Ï¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö½¨½¡¤ò¤ªÍÂ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½¨µÈ¤ËÍê¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¼Á¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢½¨µÈ¤Ï±ù¤Ç´ØÇò¤Î½¨¼¡¤òËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÚÊ¢¤µ¤»¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢½¨¼¡¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿À¯½¡¤â½èÈ³¤·¡¢²ÈÆÄ¤ò½¨½¡¤Ë¾ù¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÁÀî²È¹¯¤Î¼è¤ê¤Ê¤·¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤¢¤ä¤¦¤¯°úÂà¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½¨µÈ¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢½¨½¡¤ò¸µÉþ¤µ¤»¤ÆÍ±»Ò¤È¤·¡¢¡Ö½¨¡×¤Î°ì»ú¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¡¦½¨Íê¤ÎÂ¦¶á¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢²¼¤Ç½¨½¡¤ÏÀçÂæÈÍÆóÂåÈÍ¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢½¨Íê¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÄÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤È¤³¤í¤¬·ÄÄ¹»°Ç¯¡Ê°ì¸Þ¶åÈ¬¡Ë¤Ë½¨µÈ¤¬Ë×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¡¢À¯½¡¤ÈÀµ¼¼¤Î°¦É±¤Î´Ö¤ËÃé½¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÆó½½Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¯½¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¢£°ËÃ£À¯½¡¤Ï¶µ°é¥Ñ¥Ñ
¡¡°ËÃ£Ãé½¡¤¬Ìµ»ö¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¨½¡¤ÎÃäÃË¤ÎÃÏ°Ì¤¬¤¹¤°¤ËÍÉ¤é¤¤¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÎÄ¾Á°¡¢Âçºä¾ë¤Ë¤¤¤¿½½ºÐ¤Î½¨½¡¤Ï¡¢À¾·³¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì±§´îÂ¿½¨²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Àï¤¤¤Î¤¢¤È¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£·ÄÄ¹¼·Ç¯¡Ê°ìÏ»¡»Æó¡Ë¡¢½¨½¡¤ÏÉú¸«¾ë¡ÊµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡Ë¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤Ë±Ú¸«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Í¼Á¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¾ë¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯½¡¤Ï¡¢½¨½¡¤ÎÐüÌò¡¦ÂçÏÂÅÄÃéÀ¶¤Ë¡Ö½½°ì²Õ¾ò¤ÎÙÝ½ñ¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½¨½¡¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¼ê½¬¤¤¡¦ÆÉ¤ßÊª¤òÉÔÃÇ¤Ë»ØÆî¤»¤è¡¢³°½Ð¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¤Û¤É¤È¤»¤è¡¢Âë¼í¤ê¤ÏÌµÍÑ¤Ë¤»¤è¡¢Å´Ë¤¤ÏÌµÍÑ¤Ë¤»¤è¡¢²Ö²Ð¤âÌµÍÑ¡¢¸«Êª¤Ë½Ð¤ë¤³¤ÈÌµÍÑ¡¢Âç¼ò¤Ï·ø¤¯Ää»ß¤¹¤ë¡¢°Â°×¤Ë¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê±§¿À¹¬ÃËÃø¡Ø¥·¥ê¡¼¥ºÈÍÊª¸ì ±§ÏÂÅçÈÍ¡Ù¸½Âå½ñ´Û¡Ë
¡¡À¯½¡¤Î¶µ°é¥Ñ¥Ñ¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¯½¡¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ê²È¿Ã½½¸Þ¿Í¤ÈÂ¦¶áÆó½½¶å¿Í¤ò½¨½¡¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ÄÄ¹½½»°Ç¯¡Ê°ìÏ»¡»È¬¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²È¹¯¤ÎÌ¿¤Ç½¨½¡¤ÏÆÁÀî¤Î½Å¿Ã¡¦°æ°ËÄ¾À¯¤ÎÌ¼¡¦µµÉ±¤òÀµ¼¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢°ìÊý¤ÎÃé½¡¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ÄÄ¹½½Ï»Ç¯¡Ê°ìÏ»°ì°ì¡Ë¤Ë¤Ï¹¾¸Í¾ë¤Ç¸µÉþ¡¢¾·³¡¦½¨Ãé¤«¤é¡ÖÃé¡×¤Î°ì»ú¤ò»ò¤Ã¤¿¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÄÌ¾¤Ï¸×µÆ´Ý¡Ë¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç½½°ìºÐ¤ÎÃé½¡¤¬À¯½¡¤ÎÀ×·Ñ¤®¤È¤Ê¤ê¡¢½¨½¡¤ÏÃäÃË¤ÎÃÏ°Ì¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Â¦¼¼¤Î»Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤à¤´¤¤Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯½¡¤ÏÂçºäÅß¤Î¿Ø¤Ë½¨½¡¤òÈ¼¤¤¡¢Àï¤¦Á°¤Ë²È¹¯¤Î½Å¿Ã¡¦ËÜÂ¿Àµ½ã¤Ë¡Ö½¨½¡¤Ï½¨µÈ¤ÎÍ±»Ò¤Ê¤Î¤ÇÀ×·Ñ¤®¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¬·³¸ù¤ò¤¢¤²¤¿¤éÈà¤òÂçÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£À¯½¡¤¬¶¯µ¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤Á°¡¢À¯½¡¤Ï²È¹¯¤«¤éàÉ´ËüÀÐ¤Î¤ªËÏÉÕ¤〞¤ò¤â¤é¤¤¡¢²ñÄÅ¤Î¾å¿ù·Ê¾¡¤¬ÆÁÀî¤ÎÎÎÃÏ¤ò¹¶¤á¤ë¤Î¤òÅìËÌ¤ÇËÉ¤¤¤À¡£¤È¤³¤í¤¬²È¹¯¤ÏÀï¸å¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢½¨½¡¤ÎÂçÌ¾¼è¤êÎ©¤Æ¤ò´ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²È¹¯¤Ï·ÄÄ¹½½¶åÇ¯¡Ê°ìÏ»°ì»Í¡Ë¡¢½¨½¡¤Ë°ËÍ½±§ÏÂÅç¡Ê°¦É²¸©±§ÏÂÅç»Ô¡Ë½½ËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¡¢¤·¤«¤â¹ñ»ýÂçÌ¾¤Î²È³Ê¡Ê°ì¹ñ¤òÍ¤¹¤ëÂçÌ¾¤Î³Ê¼°¡Ë¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¶µ°é¥Ñ¥ÑÀ¯½¡¡¦¸Þ²Õ¾ò¤Î·±²ü
¡¡Íâ·ÄÄ¹Æó½½Ç¯¡Ê°ìÏ»°ì¸Þ¡Ë¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÏÍÇ½¤Ê²ÈÍè¡ÊÂ¯¤Ë¸Þ½½¼·µ³¤È¾Î¤¹¤ë¡Ë¤òÄ¹ÃË¤Î½¨½¡¤ËÉÕ¿ï¤µ¤»¡¢°ËÍ½¤ÎÈÄÅç´Ý¶ú¾ë¡Ê±§ÏÂÅç¾ë¡Ë¤ØÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ª¤ê¡¢¶µ°é¥Ñ¥Ñ¤ÎÀ¯½¡¤Ï½¨½¡¤Ë¸Þ²Õ¾ò¤Î·±²ü¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¡¢ Î¾¸æ½ê¡Ê²È¹¯¡¢½¨Ãé¡Ë¤Ë¶ÚÆ»¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Æó¡¢²È¿Ã¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¡£Ã¢¤·¡¢ºá¤Ï·è¤·¤Æµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡»°¡¢¾ï¤ËµÝÌð¡ÊÉð·Ý¡Ë¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡»Í¡¢³ØÌä¤Î¤³¤È¤Ï¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£¸ë¤ä¾´ý¡Ê¤Ê¤É¤Î¶µÍÜ¡Ë¤Î¤³¤È¤â¡£
¡¡¸Þ¡¢²È¿Ã¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¡£¡×¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬ÀçÂæÏ»½½ÆóËüÀÐ¤ÎÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±§ÏÂÅç¹Ô¤¤Ï¡¢Æó½½Ï»ºÐ¤Î½¨½¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Â©»Ò¤ò´ªÅö¤¹¤ë
¡¡±§ÏÂÅçÆþ¤ê¤ÎºÝ¡¢°ËÃ£½¨½¡¤Ï¡¢½àÈ÷¶â¤È¤·¤ÆÉã¤ÎÀ¯½¡¤«¤éÏ»ËüÎ¾¡Ê°ÛÀâ¤¢¤ê¡Ë¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊÖºÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Å¿Ã¤¿¤Á¤â¡¢¿Æ»Ò¤Ê¤Î¤Ç¶â¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ä¹´ü¤ÇÊÖºÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬²ÈÏ·¤Î»³²ÈÀ¶Ê¼±Ò¸øÍê¤Ï¡¢±§ÏÂÅç½½ËüÀÐ¤Î¤¦¤Á»°ËüÀÐ¤òÀ¯½¡¤Î±£µïÎÁ¤È¤·¤ÆÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£À¶Ê¼±Ò¤ÏÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¯½¡¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¯¡¢½¨½¡¤ËÏ²Èñ¤òëÝ¸À¤·¤¿¤ê¡¢À¯½¡¤Ë½¨½¡¤Î¹ÔÆ°¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½¨½¡¤ÏÀ¶Ê¼±Ò¤ò±ì¤¿¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶Ê¼±Ò¤¬¸µÏÂÏ»Ç¯¡Ê°ìÏ»Æó¡»¡ËÏ»·î»°½½Æü¤Ë²ÈÂ²¤â¤í¤È¤â²°Éß¤Ç»´»¦¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï°Ç¤ÎÃæ¤À¤¬¡¢Âçºä¾ë¤ÎÀÐ³À¹©»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¶Ê¼±Ò¤ÈÙæ¤á¤¿ºùÅÄ¸µ¿Æ¡Ê¸¼ÈÙ¡Ë¤Î¼ê¤Î¼Ô¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸¼ÈÙ¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤éÀ¶Ê¼±Ò»¦¤·¤Ï±åº¨¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç·¯¡¦½¨½¡¤Î¾å°ÕÆ¤¤Á¡Ê¼ç·¯¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æºá¿Í¤òÆ¤¤Ä¤³¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤â½¨½¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤òÀ¯½¡¤äËëÉÜ¤Ë°ìÀÚÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤òÀ¯½¡¤¬ÃÎ¤ë¤È¡¢½¨½¡¤Î½Å¿Ã¡¦·¬ÀÞ¡ÊÀÐÊìÅÄ¡Ë·ÊÍê¤ËÆñµÍ¤Î¼ê»æ¤òÁ÷¤ê¡¢½¨½¡¤Ë´ªÅö¤ò¿½¤·ÅÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏËëÉÜ¤Ë¡Ö±§ÏÂÅç½½ËüÀÐ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë´ïÎÌ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¨½¡¤«¤éÎÎÃÏ¤ò¾¤¤·¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ëë³Õ¤¿¤Á¤Ï¶ÄÅ·¤·¡¢Ï·Ãæ¤ÎÅÚ°æÍø¾¡¤ä½¨½¡¤ÎµÁÉã¡¦°æ°ËÄ¾¹§¤Ï¡¢µÕ¤ËÀ¯½¡¤ò¤Ê¤À¤á¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¨½¡¤ÏËëÉÜ¤Ë¤ªÒë¤á¤ò¼õ¤±¤º¡¢À¯½¡¤â´ªÅö½èÊ¬¤ò²ò¤¤¤¿¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢À¯½¡¤¬·ãÅÜ¤·¤ÆËëÉÜ¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½¨½¡¤Î¼ºÂÖ¤òÉÔÌä¤ËÉÕ¤¹¤¿¤á¤Î±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£ºö»Î¤ÎÀ¯½¡¤Ê¤é¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¢£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ»Ò
¡¡ÈÕÇ¯¤Î°ËÃ£À¯½¡¡¦½¨½¡Éã»Ò¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´²±Ê¼·Ç¯¡Ê°ìÏ»»°¡»¡Ë¤«¤é´²±Ê½½Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀ¯½¡¤Î½¨½¡°¸¤Æ¤Î½ñ¾õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÈëÂ¢¤Î¹áÌÚ¡Ø¼Æ½®¡Ù¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃãÆþ¡Ø¾®²Ø»Ò¡Ù¤ò¤ªÁ°¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¼Æ½®¡×¤È¡Ö¾®²Ø»Ò¡×¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢»³²ÈÀ¶Ê¼±Ò¸øÍê¤ò»¦³²¤·¤¿ºùÅÄ¸¼ÈÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤ÈÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¡¢Å·ÊÑÃÏ°Û¤äµ²ñ¼¤¬±§ÏÂÅç¤ÎÃÏ¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¨½¡¤âÃæÉ÷¤ËÅÝ¤ì¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¡¦½¡¼Â¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯»Ì»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤º¤Ë»°½½»°ºÐ¤ÇË×¤·¡¢ÆóÂåÈÍ¼ç¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¼¡ÃË¡¦½¡»þ¤â»°½½¶åºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÊÑ°Û¤Ë¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿½¨½¡¤Ï¡¢¾µ±þÆóÇ¯¡Ê°ìÏ»¸Þ»°¡Ë¡¢À¶Ê¼±Ò¤ò¡ÖÏÂÎîÂçÌÀ¿À¡×¤È¤·¤Æã«¤ëÏÂÎî¿À¼Ò¤òÁÏ·ú¤·¤¿¡£¿À¼Ò¤Îº×¤ê¤Ï¡ÖÏÂÎîÂçº×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¤¤Þ¤âËèÇ¯À¹Âç¤Ëµó¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯½¡¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°éÇ®¿´¤ÊÀï¹ñÉð¾¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»Ò¤¬°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¤À¤«¤é²æ¤¬»Ò¤òÌ¾ÁÎ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ°é¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢°ËÃ£À¯½¡¤È¸×ºÈ½¡²µ¡¢¾å¿ù¸¬¿®¤ÈÅ·¼¼¸÷°é¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤ÈÂÀ¸¶ÀãºØ¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
