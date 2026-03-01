沖縄で野球スクール運営の大城亮さんが推奨…手打ちを改善するドリル

腕に頼らないスイングを作るには、何が必要なのか？ 社会人野球の沖縄電力で都市対抗出場を果たし、現在は沖縄で野球スクール「ベースボールパラダイス」を運営する大城亮さんは、ジュニア世代にありがちな「手打ち」を修正し、力強い理想的なスイングを手に入れる方法として「ボディスイング」ドリルを推奨している。

バッティングにおいて、手だけでバットを操作すると打球に力が伝わらず、飛距離も伸びない。手打ちを根本から改善するには、手先ではなく体の中心部である体幹を主導とした回転メカニズムを体に覚え込ませることが不可欠だ。

具体的な練習法は、バントほどではないが両手の間隔を空けてバットを握り、体との適切な距離を保ってスイングする。手を使ってバットを引くと「スイングの際に手からバットを出してしまう」と指摘する。手が主導ではなく、胸からバットを引く意識を持つことが重要だ。まずは肩を水平に回す動作を繰り返し、慣れてきたら徐々にスイングの出力を高めていく。体の軸を中心とした回転を意識し、フォームを固めていく。

スイングの出力を上げるほど、無意識に手を使いやすくなるので注意したい。大城さんは「出力を高めてもしっかり体で振れるようにスイングすることが大切」と強調する。引く動作から出す動作まで一貫して体で行うことが、このドリルのポイントだ。特に「へそから上、胸の部分で回してあげる」意識を徹底したい。

大城さんは「はじめのうちは手が使えない分、弱々しいスイングになりますが、慣れてくると体幹からスイングをする感覚が養えてボディスイングでも強く振れるようになってきます」と説明する。

よくあるエラーとして、手だけでバットを引く動きが挙げられる。手で引けば手から出る悪循環に陥るため、常に体幹主導を意識しなければならない。胸を起点とした回転を習得できれば、無駄な力が抜け、全身のパワーをボールに伝えることが可能になる。このドリルを通じて手打ちを卒業し、力強いスイングを手に入れてほしい。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）