北海道コンサドーレ札幌のバドミントンチームが、Ｓ／Ｊリーグ残留を決めた。２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩで丸杉スティーラーズとの残留決定戦に臨み、２―０で勝利。２０２２年の初昇格から維持し続けてきた１部の座を守った。

部員８人が一丸となり、コンサドーレがＳ／Ｊリーグ残留をつかみ取った。丸杉との生き残りをかけた戦い。吉田仁監督（４５）が「勝敗のポイント」と話していた、第１ダブルスの大越泉（３３）と山沢直貴（２７）が１ゲームを取られながら逆転で勝利し、波に乗った。続くシングルスは新人の柴田拓実（２３）が２―０で快勝。目標を達成し、歓喜の輪ができた。

２０１７年に創設したチームは、下部リーグから一歩ずつ階段を上り、２２年に国内最高峰のＳ／Ｊリーグにたどり着いた。順調に１部で戦ってきたが、今季は負傷者などもあり５戦全敗。残留決定戦に回っていた。負ければ降格という一発勝負に向かうことになったが、三浦将誓主将（２８）の「誰が出ても戦えるように備えてきた」の言葉通り、大一番で結果につなげた。

来季はＪＲ北海道のＳ／Ｊリーグ昇格が決まっている。合同練習もしながら切磋琢磨（せっさたくま）してきた２チームが、初めて１部でそろい踏みする。北海道のバドミントンの盛り上げへ。崖っぷちからはい上がったコンサドーレが、ライバルとともに向上を図っていく。