お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが、自身が主催する後輩芸人らとの新年会ショットを公開。豪華メンバーが話題となっている。

河井は１日までに自身のインスタグラムを更新。「東京の新年会。自分が寂しいから勝手に誘わせてもろたのに、最終日にみんなからＢａｃｃａｒａｔのダルマをプレゼントしてもらいました。『どんなやりとりをみんながしてくれてたんやろ』『なんでダルマなんやろ』『中谷！？』色んな思いが一瞬にして頭を巡った時にはもう泣いてました笑 涙腺ガバガバ」と記し、見取り図・盛山、ニューヨーク・嶋佐、令和ロマン・くるま、相席スタート・山添、エルフ・荒川、コットン・西村、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）、マユリカ（中谷、阪本）ら豪華なメンバーとの写真や、贈られた高級ブランド・バカラのダルマを持ったショットなどを投稿。

「みんなそれぞれ朝早かったり忙しい中我儘（わがまま）に付き合ってもろて、感謝の気持ちでいっぱいです。またみんなで集まって飲めるように一年健康で居てもらいたいし、自分もそうありたいもんです。とりあえず３月、早急に中谷とご飯行きます」とつづった。

この投稿には、盛山が「ゆずるさんが急に帰り際シクシク泣き出して、なんて声をかけたらいいか分からず、全員で目が合いました！」とコメントしたほか、「人望の高さが良く分かる写真ばかり」「皆様、素敵な笑顔」「楽しさが伝わってきます」「愛されてますね」「いい写真」「素敵すぎる絆」「ゆずるさんの後輩になりたかった」「後輩を大事にするゆずるさん素敵」「みなさん、ゆずるさんのことが大好きなんですね」などの声が寄せられた。