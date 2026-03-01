◇20分1本 ○渡辺未詩、愛野ユキ、風城ハル（19分19秒 カナダ式背骨折り）荒井優希●、遠藤有栖、鈴木志乃（2026年2月28日 あいおいホール）

東京女子プロレスは2月28日、初進出となった愛知・刈谷市の刈谷市産業振興センター（あいおいホール）で「First Sparkle at Aioi Hall」を開催した。「GRAND PRINCESS ’26」（3月29日、両国国技館）で争われるプリンセス・オブ・プリンセス王座戦に向けた3度目の前哨戦では、挑戦者の荒井優希が王者の渡辺未詩に完敗。ベルト獲りに暗雲が立ち込めた。

この日、荒井は遠藤有栖、鈴木志乃とのトリオで、渡辺＆愛野ユキ＆風城ハルと激突。荒井と渡辺が先発し、手四つから力比べも、渡辺が押し込んでバックブリーカーへ。渡辺が両腕をクロスして絞り上げると、荒井も同じ技で返した。その後、両軍、一進一退の攻防が続き、10分経過で両者は2度目のコンタクト。エルボーのラリーから、荒井がエルボーを連打していくが、渡辺はベアハッグ。そしてコーナーに詰めて、腰にヒジ爆弾を連発。荒井はビッグブーツからサソリ固めを狙うも、渡辺はパワーで返した。渡辺の腰攻めは続き、ジャイアントスイングを遠藤に阻止されると、変型逆エビ固めで絞り上げるもカット。荒井はエルボーからビッグブーツも、これをキャッチされてしまい、渡辺がジャイアントスイングでぶん回した。さらに渡辺はカナディアン・バックブリーカーから叩きつけた。愛野がヴィーナスDDTで鈴木を排除すると、リング上は再び渡辺と荒井に。渡辺は腰にダブルハンマー3連発。荒井のフルネルソンバスターをかわした渡辺はカナディアン・バックブリーカーで絞め上げた。腰に集中砲火を浴びていた荒井は耐えたものの、たまらずギブアップ。試合後、渡辺がベルトを誇示すると、荒井は攻撃を試みるも渡辺に蹴散らされた。

渡辺は「刈谷の皆さんにも、もっともっと東京女子プロレスを好きになってもらえたらなと思います。両国国技館が3月29日にあるので、ぜひ来てほしいし、生配信でも見てほしいし、東京女子プロレスたくさん応援してくれたらなと思います！」とマイク。ほとんど何もさせてもらえず、まさに惨敗となってしまった荒井は「（2・14）後楽園で初めて前哨戦して、ちょっと未詩さんの視界に入ったというか、自分がちょっとはやっていけるって、頑張れるって思えたから。そこからどんどん自分の中で距離を詰めるというか、自信をつけていきたかったところで、今日本当に何もできなかった。両国まで30日切ったぐらいのこのタイミングで今日の負けが痛すぎて…」と唇を噛んだ。だが「まだ前哨戦あるので、もうこのスピードじゃダメだって分かったので、もっと自分をしっかり追い詰めて頑張っていきたいと思います。見ててください！」と前を向いた。

渡辺は「前哨戦今日3回目なんですけど、だいぶ荒井のことが分かってきたかな。まず1回目で荒井優希、楽しいかもって気持ちになって。今日もっと奥深くまで知りたいと思って、探ってやって勝てました。結果を出しました。きっとこの結果は荒井優希にとっても、心臓の奥底まで響いてると思う。次、荒井がどう来るか。まだ私は気になってることが何点かあるの。まだ前哨戦たくさんあると思うので、そこを探っていきながら、もっともっと高め合っていけたらなって思っています」と会心の勝利に笑みを見せた。

次回、3・7新木場1stRING大会で4度目の前哨戦（渡辺＆凍雅＆高見汐珠vs荒井＆HIMAWARI＆鈴木）が行われる。この日の悔しさをバネに荒井がどこまで渡辺との距離を詰められるのか注目だ。