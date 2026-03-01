波瑠・麻生久美子W主演「月夜行路」物語の舞台・大阪ロケでの写真公開！
4月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。
文学オタクのバーのママ・ルナと家庭では空気のような扱いの専業主婦・沢辻涼子。ひょんなことから出会った2人は大阪へ旅に出るが、そこで殺人事件が発生。次々と巻き起こる奇妙な事件の鍵になるのは、夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…文豪たちが紡いだ言葉だった――。
本作でＷ主演を務めるルナ役の波瑠と涼子役の麻生久美子が、物語の舞台となる大阪でのロケに臨んだ。
ロケが行われたのは大阪・新世界。通天閣が間近にそびえる商店街をルナと涼子が歩くシーン。ロケ終了後には、通天閣をバックに笑顔で写真撮影！
クランクイン前から大阪ロケを楽しみにしていた2人。果たしてどんなシーンとなったのか？放送をお楽しみに！
＜イントロダクション＞
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。
45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。
ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。
そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！
夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…
ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！
あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って 今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる
笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】です。
＜番組情報＞
原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）
©︎秋吉理香子／講談社
脚本：清水友佳子
音楽：Face 2 fAKE
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則
トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介
演出：丸谷俊平、明石広人
制作協力：トータルメディアコミュニケーション
製作著作：日本テレビ
＜原作情報＞
数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子による、多くのミステリーファンから支持されている人気作品。待望のドラマ化！
【秋吉理香子 プロフィール】
兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。