きょう3月1日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、片岡愛之助が登場！今年、歌舞伎生活45周年を迎える現在の素顔に迫るほか、妻・藤原紀香と歩んできた10年間の結婚生活について、初公開となるプライベート映像をまじえて振り返る。さらに一昨年に起きた壮絶な事故と、命の危機を乗り越えた日々のなかで気づいた人生への思いにも触れる。

◆町工場の息子が歌舞伎の舞台へ

大阪で町工場を営む両親のもとに生まれ、5歳の時に児童劇団に通い始めたのちに歌舞伎の舞台へ進んだ愛之助。「初めて出た時からずっと好き」と現在まで舞台に立つことの楽しさを感じているという。そして歌舞伎とは無縁の環境からの挑戦となるも、その才能を見出され19歳で二代目・片岡秀太郎の養子として、六代目・片岡愛之助を襲名することに。愛之助は親元を離れることに関する両親の意外な反応や、当時の心境を明かす。

◆初公開映像やアンケートで迫る妻・藤原紀香との10年

3月で結婚生活が10周年を迎える愛之助について、番組では妻・藤原へのアンケートを実施。膨大な手書きの回答から夫婦生活を紐解いていく。“宇宙人の話”で親しくなったという馴れ初めから、プライベートの愛之助が見せる“チャ〜ミング”な素顔まで、知られざるエピソードが次々と飛び出しスタジオは大盛り上がり！さらに最近のドライブ動画も紹介され、その仲睦まじい様子にMC陣もうっとり。「妻の一番のファンでありたい」という愛之助が、藤原が出演する舞台に足を運んだ際に見せた、周囲も驚きのとある行動とは？

◆“姉”若村麻由美が見た若かりし頃の愛之助

番組では、愛之助が“姉”と慕う俳優の若村麻由美がインタビュー出演。愛之助が歌舞伎以外で活躍するきっかけを作った人物が、若き愛之助が出演したテレビドラマでの思い出や、現在の夫婦の印象を語る。ともに表舞台で活躍する夫婦だからこその温かな日常が明かされ、愛之助は感謝を口にする。

◆自身を襲った大けがと、つながった命への感謝

一昨年11月、舞台の稽古中に顎や鼻を骨折する大けがを負った愛之助。命すら危ぶまれる事態、そして続く入院生活のなかで「人生って何が起こるかわからない」と日々を生きることへの感謝を抱いたという。さらにスタジオでは、妻からの当時の様子を振り返ったメッセージが紹介され、愛之助は「一度、本当に失われかけた命だから…」と、今後の人生にかける思いを口にする。