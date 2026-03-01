篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月1日（日）よる10時30分より第6話を放送する。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

前回の第5話では、怜治が、教団が護送中に脱獄を図っていることや海老原秀彦（小関裕太）がメンバーであることを認め、自分も脱獄のメンバーだったが気が変わったと答える。怜治は「自分を大切にしてみる」と語るが、すべては怜治の罠で、怜治は油断したこずえを殴り、裏切りを告げた。

脱獄計画が動き始める第6話では、拘置所から怜治、カルト教団、海老原らを乗せた護送車が裁判所へ向かって走り出すが、こずえは資材倉庫内で意識を失って監禁されたままだった。倉庫内には、怜治が仕掛けた塩素ガスが充満。このままでは、こずえは死に至る――。

こずえに命の危機が迫る中、怜治ら脱獄メンバーの仲間で、刑務官として拘置所に潜伏していた内通者・海老原は予定通りに護送車を乗っ取り、裁判所の地下駐車場で待機していた信者たちと合流。車を乗り換え、逃走を図るが――！

一方、脱獄事件をきっかけに所長代理を務めることになった処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）は怜治の事件を執拗に追及し続ける…。

脱獄は成功するのか!? 絶体絶命のこずえの運命は!? そして、怜治の事件に急展開が待ち受ける！

第6話 あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。第1話〜第3話・第5話は現在TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

