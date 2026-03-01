奇跡の70歳！ アグネス・チャンのカジュアルなデニム姿が若々しい
歌手でタレントのアグネス・チャンが3月27日、自身のInstagramを更新し、カジュアルなジーンズ姿で笑顔を見せた。
【写真】本当に70代!? アグネス・チャンのデニム姿が若々しすぎる！
香港出身で、日本では「ひなげしの花」などのヒット曲で知られるアグネス。この日は、「ドライブへ」とつづり、ニットのトップスにカジュアルなジーンズ姿という春の訪れを感じさせるコーディネートを公開。
続く投稿では、「シーフードレストランでベトナムサラダ」と報告し、ごちそうに舌鼓を打つ姿を公開。さらに、「スタンフォードショッピングセンターは花がいっぱい。幸せ気分です」とショッピングモールを訪れ、花壇に腰掛ける様子を公開している。
アクティブなアグネスの姿に、コメント欄には「ジーンズ姿も素敵ですね」といった反響が寄せられている。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠agneschan1）
