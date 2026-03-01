「娘への嫉妬でしょ」ピアノ騒音の『苦情の手紙』の犯人にされた私。翌日、ママ友の『衝撃の追い打ち』に絶望

お向かいのお宅からの突然のクレーム。

身に覚えがない上に、さらに追い討ちをかける一言が！？

筆者の友人R子が実際に体験したご近所エピソードをご紹介します。

突然のクレーム

我が家のお向かいのお宅は、小学生の娘さんが毎年コンクールに出るほど熱心にピアノに取り組んでいます。

いつも練習のピアノの音が聞こえてくるので、

「熱心で、すごいなあ」

と思っていました。

そんなある朝。

お向かいのお家のママと顔を合わせたので、

「おはようございます」

と普通に挨拶をすると、そのママがとても恐い顔で

「そんなに、うちのピアノの音がうるさい？」



と怒り口調で話してきたのです。

「嫉妬してるんでしょ？」

私はびっくりして



「何のことですか？」



と聞くと、

「郵便受けに、『ピアノの音がうるさい』て苦情の手紙が入っていたの」



「あなたの娘さんはピアノが弾けないから、嫉妬してるんでしょ？」

とすごい剣幕。

「うちはそんな手紙を出していません」



と説明したものの、いまいち信じてくれない様子。

身に覚えのないことで急に怒られ、こちらも「理不尽すぎる」とモヤモヤ。