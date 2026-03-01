「娘への嫉妬でしょ」ピアノ騒音の『苦情の手紙』の犯人にされた私。翌日、ママ友の『衝撃の追い打ち』に絶望

写真拡大 (全2枚)

お向かいのお宅からの突然のクレーム。
身に覚えがない上に、さらに追い討ちをかける一言が！？
筆者の友人R子が実際に体験したご近所エピソードをご紹介します。

突然のクレーム

我が家のお向かいのお宅は、小学生の娘さんが毎年コンクールに出るほど熱心にピアノに取り組んでいます。

いつも練習のピアノの音が聞こえてくるので、
「熱心で、すごいなあ」
と思っていました。

そんなある朝。
お向かいのお家のママと顔を合わせたので、

「おはようございます」
と普通に挨拶をすると、そのママがとても恐い顔で

「そんなに、うちのピアノの音がうるさい？」

と怒り口調で話してきたのです。

「嫉妬してるんでしょ？」

私はびっくりして

「何のことですか？」

と聞くと、

「郵便受けに、『ピアノの音がうるさい』て苦情の手紙が入っていたの」

「あなたの娘さんはピアノが弾けないから、嫉妬してるんでしょ？」

とすごい剣幕。

「うちはそんな手紙を出していません」

と説明したものの、いまいち信じてくれない様子。

身に覚えのないことで急に怒られ、こちらも「理不尽すぎる」とモヤモヤ。