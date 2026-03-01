調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、騎手としてのラストデーを迎えた。この日は阪神で７鞍に騎乗し、最終レース後に引退式。多くの仲間、ファンに温かく見守られ、２２年間の騎手生活を終えた。

戦友だった弟・康太さんが、２４年４月に落馬事故により逝去。無事に引退しなければ―。自然とその思いが強くなった。「藤岡家の長男として務めだと思っていました」。父の健一調教師も「調教師としてでなく、親としてほっとしています」と胸をなでおろした。

１０Ｒは父の管理馬タマモイカロスで勝利。ＪＲＡ通算１１１０勝目の最後の勝ち星は父子タッグでつかんだ。「勝ったジョッキーの景色を見られて、いい思い出です」。一番にゴールを駆け抜ける瞬間をかみしめた。

「どんなに嫌なこと、つらいことがあっても、レースで勝ってたくさんの仲間やお客様から『おめでとう』『ありがとう』って言ってもらえるだけで、全部忘れて最高にハッピーな気持ちになれるジョッキーという仕事が大好きでした。また生まれ変わっても（康太さんと）一緒にジョッキーになりたいと思います」。騎手への愛はあふれて止まらない。だからこそ、応援される騎手を育てることが、これからの目標の一つだ。「どんなチームを作れるか、自分に何ができるか、すごく楽しみです」。すがすがしい気持ちでムチを置き、新たなステージへ踏み出す。（水納 愛美）

○…藤岡の引退式にはデビュー時の師匠である作田誠二元調教師も駆けつけた。０６年の東海Ｓではハードクリスタルで師弟Ｖ。花束贈呈では熱い抱擁をかわし、「ここまで頑張って成績を残せて、本当にご苦労さまだったと褒めてあげたいです」とねぎらった。