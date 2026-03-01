1989年に東京・綾瀬で起きた「女子高校生コンクリ詰め殺人事件」。複数の少年が女子高校生を40日間にわたって監禁し、強姦・暴行のすえに殺害した事件である。

1月に刊行された『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』（文藝春秋）は、北海道放送報道部デスクの山粼裕侍氏が6人の加害者のその後を追ったノンフィクションだ。著者である山粼氏に話を聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



山粼裕侍氏

準主犯格Bの再犯と孤独死

――山粼さんは、準主犯格のBが、出所後に再犯事件を起こし、最後はアパートのトイレで孤独死するまでを取材しています。Bには、再犯で逮捕された時、拘置所で面会します。

山粼裕侍氏（以下、山粼） 面会室に現れたBは、風貌はどこにでもいるヤンキーでした。ただ、目や表情は寒気を感じさせるような不可解な感じでした。Bは、「コンクリ詰め殺人事件」で刑務所に8年いる間に拘禁反応（精神疾患）が出たようで、被害妄想が強かった。そのためなのか、何を考えているのか分からない感じでした。

――そんなBも出所後、すぐに就職しています。バブル崩壊のあおりで就職難の時代にあって、元受刑者がすんなり就職できているのは意外でした。

山粼 Bは刑務所で複数の資格を取り、プログラミングも独学で習得していました。彼は99年8月に刑務所を出るのですが、すぐにコンピューター関連の企業に就職し、翌年にはIT系の派遣会社に転職します。月に40万円もらうこともあったと聞きます。

しかし、そこも2003年に退社します。派遣先の社員たちに事件のことが知れわたってしまい、ここにはいられないと思い込んで辞めてしまうんです。

彼からの手紙には「現場で『Bは前科者』だとか、聞こえよがしに旧姓（2000年に改姓）を呼ばれたり」したと書かれていました。そこで、僕は派遣先の会社を取材しましたが、そんな話は聞いたことがないという。取材の感触としては、僕は会社の証言の信憑性は高いと思っています。だからBの被害妄想なのかもしれない。

けれども、「2ちゃんねる」などネット上にBの情報が出回っていたのは事実です。Bはそれを知っていて、職場でも皆に知られていると感じた。そういう意味では、彼はネットで広まった情報によって追い詰められていったと言えます。

――その後、Bは懲役4年の判決を受けて、再び服役します。それからはどんな生活を？

山粼 Bの義兄によると、出所後の彼は仕事に就くこともなく、生活保護を受けながらアパートに閉じこもっていました。近くに住む母親が3食分の弁当を毎日、そこに届けていた。また妄想も酷くなっていたようで、母親は弁当に薬を混ぜていたと聞きます。

そうした生活の末に2022年の夏、51歳になった彼はアパートのトイレで倒れて、そのまま死んでいるのを、いつものように弁当を届けにきた母親に発見されます。

結局、Bはコンクリ詰め殺人事件の被害者に償うことはなかった。刑務所の中で更生に向けた教育や妄想の治療がされていたら、Bのその後は違っていたかもしれません。

「加害者のその後」を追い始めたきっかけ

――山粼さんは、Bと同い年（1971年生まれ）ですね。

山粼 はい。事件が報じられたのは、平成最初の年の1989年、高校2年から3年にあがる春休みのことでした。被害者の女子高校生は17歳だったので、（学年は異なるが）同い年の高校生がなぜこんなことになってしまったのかと思いました。

主犯格のAは僕の1つ上で、監禁場所の家のCは1つ下ですから、同世代の事件といえます。

――もともとこの事件に興味があったのですか？

山粼 いや、実は事件のニュースを見た記憶はあまりなくて、詳細を知ったのは、それから11年後のことです。大学を出た後、テレビの制作会社に入り、28歳の時に「ニュースステーション」に出向になりました。2000年のことですが、西鉄バスジャック事件など「キレる17歳」という言葉が生まれるくらい、17歳前後の加害者による少年事件が起きて、話題になりました。

その時、同僚からコンクリート詰め殺人事件のことを聞きました。それで、加害者は主犯格のAを除いて、すでに少年院や刑務所を出ていることを知ります。

事件当事者と親に取材して報道番組で放送

――どのように取材を深めていったのでしょうか？

山粼 まずは事件の裁判資料や警察の捜査資料などを読み込むことから始めました。それから事件現場であるCの家の周辺の取材や、事件の当事者、その親を取材してまわりました。また遺族にも取材の申し込みの手紙を出しましたが、被害者の父親に公衆電話から電話をいただき、お断りの返答がありました。

「ニュースステーション」では、犯罪に加わり少年院に行ったFや、監視役のDの母親が事件を振り返るインタビュー映像で構成し、VTRの最後は被害者の父親の「自分の気持ちは当時と変わらない。加害者に対する感情も変わらない」という言葉を字幕で見せました。

――その時、Bに直接の取材はできなかった。

山粼 そうですね。ところが放送から4年後の04年、Bは知人男性を暴行・監禁する事件を起こし、逮捕されます。事件の被害者を取材すると、Bはコンクリ詰め殺人事件について、自慢げに話していたといいます。

拘置所に勾留中のBに手紙を送ったり、面会の取材をしたりしました。Bの母親にもインタビュー取材し、その模様は「報道ステーション」で放送されました。この時も、放送後に「刑務所は税金の無駄」とか「番組スポンサーの商品はもう買わない」など100件以上の批判の声が来ましたけれども、ぜんぶ読みました。世の中の空気が、そこに表れていますから。

立ち直ろうとした時期があったのに…

――番組制作会社での下積みから、報道番組のディレクターとなった山粼さんは、33歳の時、まるで異なる人生を送ってきたBと拘置所で対面し、何を思ったのでしょうか？

山粼 あれだけの酷い殺人事件を起こした人間であっても、社会の中で立ち直ろうとした時期があったのには、正直、驚きました。そんなBも、だんだん社会に適応できなくなっていった。会社を突然辞めたり、給料の未払いで困っている時に、母親の知り合いに紹介された暴力団の構成員とつるんでしまったりする。

簡単に落とし穴にハマってしまったという印象です。なぜ、そこで真面目に続けられなかったのかと思いましたね。

――厭な言葉ですが、生育環境の影響もあると思いますか？

山粼 その影響も大きいと思いますよ。本来なら、Bが道を外れていくのを引き止めるのが親の役目でしょう。でも彼の母親は、Bがトラブルを抱えた時に暴力団組員を紹介し、悪い交友関係を作らせてしまいました。

彼は高校を半年ほどで中退して、社会の中で生きていく時間はそこで止まっている。その後は、AやCとひったくりや強姦など犯罪を続け、あとはずっと刑務所での生活です。高校1年生の突っ張り少年が、突然大人になって、社会人生活を始めないといけなかったのですから、それを続けるのはなかなか難しかったのではないでしょうか。

ただ、それでも歯を食いしばって踏ん張れなかったのは、B自身の問題だと思いますが。

出所者の困難な現実

――Bの再犯と孤独死は、ある意味、出所者の困難の象徴に思えます。

山粼 番組で取材した犯罪精神医学の小田晋先生は、次のことを言っています。日本は、元受刑者はそのことを世間に知られることなく、ひっそりと生きていくものだとする虚構の前提で成り立っている。つまり、彼はコンクリ詰め殺人事件の犯人だと知られずに生きていくしかなかったわけです。

けれども、実際はインターネットの普及で、事件を起こした者の名前や顔はデジタルタトゥーとして刻印され、簡単に前科者であることが知られてしまう。そうであるなら、元受刑者であることをオープンにした状態で、社会が彼らをどうやって受け入れていくのか、どうやって彼らは社会のなかで生きていくのか、その前提で議論していかないといけない。そうしないと「過去を知られたら、もう終わり」のままになってしまう。

「普通の顔」と「残酷さ」はどうつながっているのか

――Bと対照的なのが、Fです。『償い』を読むと、他の加害者と異なり、事件を忘れることなく向き合っている。山粼さんが取材できたBやCと、Fの違いは何でしょうか？

山粼 Fは殺人にまでは関わっていなかった。それでも、事件から十数年を経ても、悪夢を見るなどしていました。一方でBのように、殺人まで犯した人間の内には、事件の影が深く出来ている。あれだけ残忍な殺し方をしているのですから、フラッシュバックがある。Fですら、そうですから、Bにはそうしたものがより強くあったと思う。

そういう時、人間は普通の状態でいられるのか。どこかで心を壊さないと、殺人の記憶に耐えられないのではないでしょうか。

――「人間はここまで残酷になれるのか」と『償い』に書かれています。「人間のやることではない」と切り離すのではなく、我々と地続きにいる人間としてBを捉えています。

山粼 普通の状態で彼らの行為をみたら、よくもこんな酷いことが出来るなと思います。戦争もそうですよね。家に戻れば良き父親、良き夫が、戦場という極限状態では残虐なことをやってしまう。どこかで人間はものすごく残虐になる。でも、どうすれば歯止めがかけられるか、そこの想像力があることが大事だと思います。

ことの残酷さと、日頃見せる普通の顔。このふたつが、どうつながっているのかを見るのがジャーナリズムだと考えます。そうでなく、犯罪者は我々とは全く別の種類の人間だと切り離してしまうと、極端なものの見方に偏ってしまう。

Bであっても、遺棄現場に何度か行ったと母親は言っている。（償いとは別に）被害者を悼む気持ちくらいはあった。彼を担当した弁護士に話を聞くと、裁判の過程で反省し悔やむ気持ちになっていった。その気持ちを生涯、持っていたかはわからないが、少なくとも一時的に持っていたのは確か。

Bは、表情が読めないなどありますが、被害者に対して感情も持たない人間だったとは思えない。……そもそも、そんな人間はいるでしょうか。いるなら会ってみたい。

「彼らそれぞれを知りたくなる」

――『償い』の読後感として、山粼さんは更生の意志のあるFを取材することが出来たから、その可能性を信じることができ、それとは反対のBの人生を追うことができたのでは、と思いました。

山粼 たしかに最初にFに会ったのが良かったんだと思います。彼の裁判の記録を読むと、人間の暗闇の底みたいな事件にあっても、人間性を取り戻す過程にある人の存在を知ったのは、その後の取材の推進力になった。

その後に取材したCには、ほとんど反省や償いの言葉がない。Bに至っては再犯をしてしまう。事件の加害者それぞれが、微妙に反省の度合いも違えば、その後の生き方も違う。当たり前といえば当たり前ですが、取材によって彼らそれぞれを知りたくなる。

この事件の加害者の取材を始めて25年以上が経ちますが、振り返るとそういう感じです。

